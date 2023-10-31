20 лучших текстов в блогах за две недели: редкие факты о Месси, феномен Серу Гирасси, легендарный сезон российского дрифта

Привет! Это новая подборка хороших текстов Трибуны, которые вы могли пропустить за две предыдущие недели (с 30 октября по 12 ноября). Накопилось сразу 20 достойных текстов!

Перед стартом напомню:

•‎ это точно не «топ постов недели» – мы просто собрали классные посты от блогеров, которые могли затеряться в потоке;

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Приятного чтения и поехали.

Рэшфорд – игрок чуть выше среднего уровня, которого не стоит переоценивать

Этот пост был написан еще до перфоманса Маркуса в Копенгагене. Но, кажется, он стал еще актуальнее.

Почему вам не стоит болеть за эти клубы АПЛ. Часть 1

У вас есть друг, болеющий за «Бернли» (знаем, звучит фантастично), и вы не знаете, как его поддеть? У вас закончились аргументы в споре на известном спортивном сайте? Вам кажется, что с вашей командой что-то не так, но не знаете, что именно? Или вам просто хочется больше узнать об английском футболе? Тогда этот пост для вас.

(Полу)шуточный гид по клубам Англии от бывшего ведущего Match of the Day.

Разновидности разменов в баскетболе: плюсы и минусы

Блог, в котором раздаются полезные советы для тренировок от баскетбольного тренера.

Как снимали «Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс»

Сериал HBO «Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс» закрылся после второго сезона. Вместе с голливудскими звездами (Эдриен Броуди, Джейсон Кларк, Джон Си Райли) снимался и белорусский актер Егор Климович. «Перехват» обсудил с Егором, какой он запомнит работу над «Время побеждать» и в чем отличие съемок баскетбольных проектов в России и в США.

Гластонбери – не только музыкальный фестиваль, но и футбольный клуб из 13-го дивизиона

Весь мир знает Гластонбери по одноименному фестивалю, который ежегодно на фоне сельского пейзажа собирает звезд британской музыки. Но этот город может похвастаться и настоящей футбольной атмосферой. Нонлигометр здесь зашкаливает.

Почему Football Manager так популярен и любим среди фанатов? Максим Цыгалко, Черно Самба и другие легенды FM

Как компьютерная игра может влиять на судьбы людей, футболистов и тренеров?

Хоккей под открытым небом: как «Лужники» 66 лет назад приютили легендарный матч ЧМ и что было после игры

На Трибуне появился официальный блог спортивного комплекса «Лужники»! В одном из первых текстов вспоминаем матч, который до сих пор один из самых посещаемых в истории.

«Мне 19, пью в Финляндии. Звонит агент: обменяли в «Бостон». А мне насрать вообще». Душевный разговор с легендой «Брюинс»

Туукка Раск – в подкасте Уитни и Биссоннетта. Традиционное предупреждение: впереди километры букв, но они того стоят!

Вингер «Блэкберна» помогает юным игрокам, от которых отказались клубы. Причина – в судьбе его друга, воспитанника «Сити»

«Скорбь по-прежнему бьет по моей жизни. Это чувство возникает случайно. Даже в лучшие из дней задаешься вопросом, ценны ли личные успехи».

В первый абзац попала фраза Тайриза Долана. Автору тяжелого посыла 21 год. Вот его история.

Каждый десятый здесь – футболист. Футбол на Фарерах – родине блистательного «Клаксвика»

В этом году болельщиков по всей Европе покоряет крошечный клуб с удаленного архипелага, который прыгнул выше головы. Речь о «КИ Клаксвик» из Фарерских островов. Давайте окунемся глубже в небольшую, но славную историю и повседневность фарерского футбола.

Какой автодром в России теперь – витрина автоспорта? Как он живет без «Формулы-1»? Какие там гонки и сколько людей ходит?

Добро пожаловать в блог «Автодром Игора Драйв» – официальный блог самого продвинутого автодрома России. Здесь рассказывают о жизни трека: об этом первая же запись – интервью с боссом экс-промоутера Гран-при России Алексеем Титовым.

Легендарный сезон русского дрифта: битва грузовиков, скольжение по воде, первый переворот, титул на ленточке

В 2023 году Гран-при Российской Дрифт Серии провел 14-й сезон. Сезон, ставший без преувеличения историческим. Сенсации и неожиданные повороты событий сопровождали участников на протяжении всего турнира, и каждый этап запомнился беспрецедентными достижениями.

В середине 90-х спонсором футбольного клуба НЕК из Неймегена был ребенок. Удивительная история Барта Де Графа

Блог «100% фанатский стиль!» расскажет вам о Барте Де Граафе, который всего сезон был президентом НЕК, но навсегда остался в памяти страны благодаря телевидению.

Всему свое время, а твое тебя дождется. Как Федерико Гатти прошел путь от задворок футбола до основы «Ювентуса»

Станет ли Гатти для Турина следующим Кьеллини или Торричелли?

Перемен! «Бруклин»

Традиционный цикл блога God Damn It, в котором Максим Коршунов рассказывает о клубах НБА на старте сезона.

«Вышел пенсионер – три мяча положил». Душа нашего футбола – в репортаже из Ленобласти

«Футбольная лихорадка» продолжает радовать репортажами из российской глубинки! Теперь едем в Ленинградскую область, чтобы погрузиться в особую атмосферу.

Редкие факты о Месси: ездил по Москве в маршрутке, жил в Бронницах и хвалил стадион «Лужники»

Текст, после прочтения которого вы точно почувствуете Лео своим.

Феномен Серу Гирасси

Тактический разбор одного из лучших бомбардиров топ-5 лиг прямо сейчас, который пытается угнаться за космическим темпом Харри Кейна.

Ровно 16 лет назад «Зенит» первый раз стал чемпионом России. Борьба со «Спартаком» шла до последнего тура

Вернули ваш 2007-й – ныряйте по ссылке, особенно болельщики «Зенита».

Аргентина-Венгрия. Матчи чемпионата мира по футболу 1978 года

Турнир 1978 года – первый чемпионат мира, который автор блога «Футбол ушедшей эпохи» увидел по телевизору. Спустя много лет он систематизировал информацию об этом ЧМ, а теперь делится главами с нами на Трибуне. Залетаем в блог!