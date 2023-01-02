30 самых заплюсованных постов 2022 года

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Вслед за подборкой с лучшими комментариями мы собрали рейтинг самых заплюсованных постов ушедшего года. Все картинки кликабельные (текст откроется в новом окне) – читайте сейчас или сохраняйте, чтобы вернуться к понравившимся постам в новогодние каникулы.

Поехали!

Ваноли придавал огромное значение деталям. Я даже так скажу: для него самое важное – детали.

При Паоло на базе на русском и на английском написали: «Здесь важен каждый». Повесили выигранные кубки и трофеи. Посыл такой: с самых дверей базы понимаешь, к чему должен стремиться. В раздевалке раньше была просто белая стена, с ней ничего не делали. А при Ваноли сделали граффити с болельщиками, чтобы о них всегда помнили.

Все эти вещи шли от Паоло – они вроде бы незначительные, но Ваноли относился к ним серьезно. Он хотел, чтобы после него что-то осталось. После него действительно стало уютнее.

К старту английского чемпионата Вадим Лукомский предложил мне разобрать действия Алиссона при выходах один на один. Неожиданно? Для меня было тоже!

Оказалось, его статистика при выходах один на один – лучшая в АПЛ с аномальным отрывом.

Кажется, Аргентина и Франция организовали лучший финал в истории ЧМ (3:3 и победа аргентинцев в серии пенальти). С тактической точки зрения мы посмотрели три мини-матча. Они получились очень разными. Общим элементом была только гениальность Лео Месси.

Давайте погружаться в детали.

«В течение последних семи лет Саудовская Аравия ведет войну, которая привела к гибели примерно четверти миллиона человек. Организация Human Rights Watch призвала провести расследование роли Мухаммеда бин Салмана, который управляет фондом, который управляет «Ньюкаслом», за предполагаемые военные преступления.

Но Алан Ширер и люди с его мировоззрением не осуждают захват «Ньюкасла» саудовским фондом, а говорят, что это особый день, наполненный надеждой. Это может быть смешным, если бы не было так сложно и грустно. Говорим про вину и стыд «Челси», а затем чуть ниже новости об отличной работе Эдди Хау в «Ньюкасле» и похвальных инвестициях в 80 миллионов фунтов в зимнее окно.

Но ведь это буквально одно и то же. Владелец футбола + кровавые действия = нежелательно для футбола. Эквивалент. По оценкам, в Йемене было убито или искалечено 10 000 детей. Точно об этом не стоит задуматься хоть кому-то в футболе?»

Трусость в футболе правильнее понимать как отсутствие активного намерения забить гол. То есть выжидание ошибки вместо того, чтобы ее провоцировать. В этом значении можно быть трусливой командой с мячом. Один тип команд паркует автобус низко, оставляя 11 игроков около штрафной. Другой – паркует автобус повыше, оставляя 11 (ну почти) игроков в первой стадии владения и забывая о стадии обострения.

В матче с марокканцами Испания парковала автобус. Не пыталась играть в свой футбол (делая это плохо), а пошла путем парковки – отказа от намерения забивать путем провоцирования ошибок и атакующих действий. На мой взгляд, просто плохо сыграть в свой футбол было бы в разы менее значимым тактическим преступлением. Давайте попробуем проговорить разницу.

Главная сенсация Кубка России – выход в 1/32 Пути регионов команды «СтавропольАгроСоюз» из Невинномысска. Это единственный любительский клуб, дошедший до такой стадии, а у него не было даже страницы в «Википедии». Денис Романцов еще перед этим съездил в Ставропольский край, чтобы побольше узнать о самой загадочной команде турнира.

Жизнь его не баловала. Он ведь еще и сына в расцвете сыновних сил потерял… А он очень любил жизнь и рвался в нее, когда предоставлялся шанс.

Ярцев самый прямой и порядочный человек в футбольном мире, которого я знавал. Ярцев – это воплощение чувства долга. Прощайте, Георгий Александрович.

«Спартак» драматично победил в финале Кубка России, взял долгожданный трофей и фантастически отпраздновал. Конечно, под песню «Знаешь ли ты» в исполнении МакSим и еще 50 тысяч болельщиков на трибунах. Приготовьтесь, это невероятно.

«Мы едины в своей позиции – мы отказываемся принимать навязываемые нам правила, паспорта, идентификаторы и закон о FAN ID.

Заявляем о своем решении бойкотировать матчи РПЛ, Кубка России по футболу, домашних еврокубковых игр и отказываемся от посещения иных соревнований, где будет применена принудительная система идентификации болельщиков. Наш бойкот начинается с этой минуты и продлится до момента полной отмены принятого закона».

Величие бывает разным. На этот счет есть резкая, но точная цитата Роя Кина про Райана Гиггза: «Сделать великую карьеру не означает быть великим игроком». Извинения поклонникам валлийца – Рой сказал именно про него (с этим ничего не сделать), но примерить можно на многих. Важнее общий посыл – разграничение величия игрока (его таланта/уровня) и величия его карьеры.

Скоулз – обратный пример. Великий игрок с карьерой, которая при изменении буквально пары переменных могла быть в разы ярче. Настолько, что простые болельщики сходились бы в оценках с профи, а в шкафу у Пола пылился бы хотя бы один «Золотой мяч».

«Сегодня во время матча я перестал мечтать. Теперь я играю только ради себя и чтобы обеспечить семью, и ради тех, кто в меня верит. Конечно, буду играть для России – потому что я чувствую оттуда огромную поддержку. Если перед «Ролан Гаррос» или «Уимблдоном» в Москве будет турнир на харде, я еду туда, даже если пропущу «Ролан Гаррос» или «Уимблдон».

Ребенок во мне перестал мечтать. Я играю за себя».

Ирина Александровна Винер, чью федерацию художественной гимнастики тоже отстранили от международных соревнований, заявила: «То, что спорт вне политики, сейчас потеряло актуальность. Это неправильно».

А когда же, когда, в какие мирные, пастушьи, овечьи времена это было «правильно и актуально»?

Я не берусь судить, что там было в начале XX века, в ранний кубертеновский период, когда этот французский барон-идеалист и ввел в мировой обиход идею «спорта вне политики» (я не специалист по тому времени), но после Первой мировой войны профессиональный спорт (назовем его для общего удобства так) никогда не был вне политики.

После полуфинала со шведами кто-то из наших ветеранов, кажется, Вячеслав Фетисов, сказал – были на грани позора.

Ерунда все это. Поражение в полуфинале не было бы позором – как и не является позором вот это поражение в финале (достойное – мы привыкаем к этому слову и в хоккее). Россия в Пекине не была по умолчанию сильнее ни одного из своих соперников. Фаворитом нас делали наши имперские амбиции и какая-то древняя-древняя инерция. Фаворитами нас делали мы сами – в медиа, в разговорах, в стримах и в телеэфирах. По факту самой сильной командой турнира была Финляндия, которая пилит свой стиль уже далеко не первый год.

«Каждый день я все лучше узнавал русских людей. Понимал, как себя надо вести, как выстраивать контакты. Чем больше я изучал Россию, тем легче мне становилось жить. Я понимал, что нахожусь в своей стране, среди своих людей. И здесь меня никто не обижает. Это важно понимать, когда ты живешь в интернате и никого из родителей нет рядом.

Я не просто привык к русским традициям, а полюбил их всем сердцем. И хотя тогда я не заиграл в РПЛ и уехал в Швейцарию, я знал, что еще обязательно вернусь в Россию».

Когда в хоккей приходит политика, на первый план двигаются гимн и флаг – то есть сборная. Уровень игры и сам хоккей – не важны: поэтому Роман Ротенберг так радуется победе над внезачетной Канадой на КПК-2022. Ротенбергу важны только символы, наш флаг сильнее канадского.

Когда сборная на первом плане – под нее подгибается все остальное, в том числе и локальные клубы, которые единственные как-то пытаются выжить и заработать, и развить хоккей в этой суете.

Вадим Кораблев поговорил с Федором Погореловым о том, как он решился удочерить двух девочек, уже воспитывая троих детей, через что прошел и почему ему важно об этом рассказывать.

Что общего между мультфильмом «Том и Джерри» и футболом? Больше, чем вы думаете!

Эти картинки заставят вас улыбнуться не меньше, чем серии одного из самых любимых мультиков детства.

Дэвид Бекхэм на один день отдал инстаграм харьковскому врачу Ирине Кондратовой, чтобы она показала миру, в каких условиях сегодня приходится работать перинатальному центру в это тяжелейшее время.

Почему молчат партнеры и руководители Ивана Федотова – их это не касается? А как же хоккейное товарищество – не оставлять своих в одиночестве, подставить плечо, поднять со льда, дотащить до скамейки? Как наше общество дошло до того, что перед лицом официальных структур любое сообщество, даже скрепленное девизом «Трус не играет в хоккей», мгновенно разбивается на тысячи мелких «я», где каждый сам по себе?

Между ожиданием в еще год и нырком в как бы светлое настоящее мы выбрали радикальный путь, который отстегивает нас от лучшего футбольного рынка минимум на 10 лет.

За это время мы отстанем во взглядах, развитии и стиле игры – не имея живого примера лучших практик. Наш рынок потеряет былую репутацию – потому что ехать в страну совсем без перспектив засветиться в Европе сомнительно, а в финансовом плане Россия уже далеко не так могущественна, как прежде, и завлекать талантливых легионеров будет все сложнее (многие иностранные клубы на волне роста телеправ могут платить не радикально меньше, растет даже Бразилия, а фактор еврокубков – дороже нескольких сотен тысяч евро на счету). Нагонять будет неизмеримо сложно.

«Чем больше ты видишь, тем больше у тебя материала в голове, тем шире кругозор, тем критичнее ты оцениваешь любую реальность. Тебя сложнее обмануть.

Я абсолютно уверен, что люди, которые не путешествуют и ничего не видят, кроме своего маленького пятачка, очень сильно от этого страдают. Понятно, что не у всех есть возможность. Я говорю о тех, у кого есть возможность, но они сознательно ей не пользуются».

Ни в истории АПЛ, ни в истории современного топ-дивизиона Испании (начало – в середине 1920-х), ни в истории итальянского чемпионата (начало – конец 1920-х), ни в истории Бундеслиги (начало – середина 1960-х) нет футболиста с лучшим показателем, чем у Агаларова. В относительно недалеком прошлом (1990-е) его нет ни в одной серьезной европейской лиге. Нет в Азии, нет в МЛС, нет в главных чемпионатах Южной Америки. Нет даже в австралийской лиге.

Но поиски привели к любопытной находке. В Серии А на стыке 1960-х и 1970-х колотил форвард, пробивающий 50%+ мячей команды четыре сезона.

Лионель Месси – чемпион мира. В 35 лет он достиг всего, о чем может мечтать футболист даже межгалактического уровня. В его руках – самый ценный кубок в жизни, на шее – самая тяжелая, самая дорогая, самая долгожданная и еще сто раз «самая-самая» медаль.

Лучший момент, чтобы вспомнить его извилистый путь.

«Всегда завораживала магия цифр, особенно если она связана с любимым игроком. Если Овечкин покорит вершину столетней лиги, это будет потрясающе! Уверен, что он побьет рекорд Гретцки. Статистика после 37 лет резко падает, но три года должно для этого хватить. Главное, чтобы в нашей геополитике не произошло еще более серьезных катаклизмов».

«У меня нет никакого отношения к тем, кто не считает возможным здесь оставаться по каким угодно причинам – некомфортно, опасно. К тем, кто считает, что есть угроза физической свободе – а она есть, и очень серьезная. Люди уехали, я их совершенно не осуждаю, они сами выбирают условия работы. Я никуда уезжать не собираюсь».

Это эталонный пример разложения общественной дискуссии в России 2022-го. Я не говорю, что Антон Анисимов должен любить сборную Польши и поляков в целом – пожалуйста, относитесь как угодно, но человек, работающий со словом, должен обладать как чувством меры, так и хотя бы долей профессиональной этики. Из всех доступных творческих способов донесения мысли Антон Анисимов выбрал самый топорный, самый безвкусный – грубость и оскорбление.

Это баннер об уважении двух мужчин. Мужчин из разных стран. Мы не знаем, когда такое будет возможно в обычной жизни вне футбольной команды. Но хочется, чтобы такое когда-нибудь было.

Поздний вечер вообще получился адским – мне все звонили, писали, спрашивали, что и как будет, благодарили, желали удачи. На следующий день объявил всей команде уже лично. Не буду скрывать: после этого пошел в туалет и расплакался. Как бы я ни был уверен в своих действиях, оказалось не так просто принять, что это конец карьеры. Нужно было и пореветь.

«И вот Месси идет и просто смотрит в пол. Я несколько раз снимала матчи Лео, и сложилось ощущение, что когда у него нет мяча, он не понимает, где находится: «Что я тут делаю? Кто я?» Прострация какая-то. И я просто умоляю: «Пожалуйста, посмотри на кубок». И он поднял глаза. Я нажала кнопку.

Все, кто видят эту фотографию, говорят, что он смотрит на кубок. Мне кажется, что он все-таки смотрит не на кубок, а куда-то в сторону. Или сквозь. Но история в любом случае сложилась. Это его фирменный взгляд: «Вот бы сейчас у меня был мяч, я бы тогда повеселился». Без мяча жизнь Месси теряет краски».

В 2010-х Александр Бубнов стал суперзвездой: он приходил во все главные программы на телике и радио, считал ТТД, ставил двойки, обаятельно (не всегда) ругался и очень громко смеялся.

Кто-то обожал его за прямолинейность, кто-то считал безумцем, но, когда после чемпионата мира-2018 Бубнов неожиданно пропал из публичного поля, заскучали все. Он уже четыре года не появляется в кадре, но по-прежнему остается одним из главных явлений нашего футбола.

Тем интереснее разобрать этот феномен вместе с людьми, которые его создали и помогли развиться.