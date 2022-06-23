«Чемпионский шлем величайшего гонщика в истории «Ф-1». Ваши реакции на Никиту Мазепина и его проблемы с вылетом из «Хааса»

Шутки про Кокорина и зарплату на карту «МИР».

В прошлом году Никита Мазепин выступал за «Хаас». Перед стартом сезона-2022 контракт с «Уралкалием» – компанией отца Никиты и титульным спонсором – расторгли, затем команда рассталась и с самим пилотом и вернула взамен Кевина Магнуссена.

Вот как на последние события в жизни Никиты реагировали пользователи Sports.ru.

Кстати, судя по недавним комментариям «Хааса», последнее – внезапно оказалось отчасти правдой: команда реально не сможет расплатиться с Никитой из-за санкций.