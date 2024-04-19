«Фан-Променад» – супербренд «Зенита». Его обожают за концерты, встречи с легендами клуба и классные фестивали

В чем его уникальность?

«Зенит» уже почти семь лет устраивает футбольные праздники перед матчами на «Газпром Арене». За это время «Фан-Променад» превратился в настоящий бренд и стал лучшим местом, чтобы развлечься, послушать любимую группу и пообщаться со звездами клуба.

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«На стадионе должно быть вкусно, комфортно и интересно». Как работают базовые активности

«Фан-Променад» запустили летом 2017-го, чтобы превратить игровой день в настоящий фестиваль. Развлекательная зона работает на каждом домашнем матче «Зенита»: открывается за пару часов до свистка, чтобы болельщики успели попробовать как можно больше активностей.

«Все понимают, что люди должны пораньше приходить на стадион. А чтобы это происходило, на стадионе должно быть вкусно, комфортно, безопасно и интересно. Поэтому мы делаем и концерты, и фестивали, и кулинарные мероприятия, и экскурсии», – объяснял председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

«На первом домашнем матче на «Газпром-Арене» 40% человек зашли на стадион только ко второму тайму, – описывала рождение идеи директор «Зенита» по коммуникациям Жанна Дембо. – После этого прошло совещание, где обсуждалось, что мы можем сделать, чтобы эта ситуация не повторилась. Комплекс мер: увеличение скорости прохода, досмотра, логистики, шаттлы, которые подвозят людей. У меня было задание мотивировать людей и объяснить им, что надо приходить заранее. Тот поведенческий паттерн, который сформировался на «Петровском», здесь не работает.

Чтобы люди что-то поняли, надо сказать им это минимум 100 раз. Чтобы сказать сто раз, у нас просто не было времени. Впереди следующий матч – по-моему, со «Спартаком», – и надо, чтобы болельщики пришли не к середине. Первое решение получилось спонтанным: проводы Саши Кержакова до матча с определенной анонсирующей программой и афишей. Это заметно статистически улучшило ситуацию. Желание проводить легенду клуба сыграло как мотиватор, люди пришли заранее, в первый час – 20-25 тысяч человек. Это облегчило заход остальным, и мы справились с проблемой».

На «Фан-Променаде» есть базовые развлечения: перед тем, как попасть на трибуны, можно нарисовать баннер в поддержку команды, украсить себя аквагримом или зенитовской наклейкой. Работает барбершоп, где красят в сине-бело-голубые цвета, и даже салон красоты, где девушкам наносят уникальный макияж.

Много развлечений для детей и подростков: на стадионе есть парк аттракционов с гибридом футбола и снукера и игровые автоматы. Обустроены фотозоны с профессиональным оборудованием, пространство для киберспорта, проводятся выставки от благотворительных фондов – активностей правда очень много. И все это – абсолютно бесплатно. По периметру стадиона активности повторяются, чтобы избегать очередей.

Предматчевый разогрев дополняют специально приглашенные ведущий и диджей. Главная фишка – выступление популярных музыкальных исполнителей на сцене «Live на Крестовском».

Первое громкое событие «Фан-Променада» – гастрономический фестиваль

В октябре 2017-го перед матчем с «Локомотивом» «Зенит» провел съедобный «Фан-Променад». Первый в истории футбольно-гастрономический фестиваль.

Болельщиков угощали уличной едой от примерно 40 петербургских проектов: например, бургерами, сэндвичами с пастрами, греческим гиросом, азиатским воком. Для тех, кто за ЗОЖ, приготовили фруктовые чипсы, свежевыжатые соки, смузи, орешки, вегетарианские и другие полезные блюда.

Еду оформили в зенитовском стиле, некоторые блюда посвятили игрокам команды. Палатки с едой установили в холле трибуны за воротами, они заняли несколько коридоров.

Вкусно поесть заранее приехали около двух тысяч человек, среди них был автор Спортса Вадим Кораблев: пришел на матч строго ради еды. Попробовал в том числе и «Кокору Бургер».

Вот ощущения:

«Передо мной за бургером, названным в честь Кокорина, стояли 10 человек. И не зря: это точно одно из лучших блюд фестиваля. Между половинками свежайших булочек – зелень, помидор, ароматные соленые огурчики, карамелизованный лук и вкуснейшая котлета. Этот бургер был таким же мощным, как и сам Кокорин в начале сезона».

Встреча с Аршавиным и Кержаковым, концерты Gayazovs Brothers и «Фабрики»: главные хайлайты недавних «Фан-Променадов»

В последнее время разогрев проходит особенно насыщенно. Выделим самые яркие примеры.

Перед недавней игрой с «Балтикой» группы «Фабрика» и «Корни» спели легендарные хиты нулевых, а исполнитель главной роли в сериале «Слово пацана» Леон Кемстач раздал автографы. Свой герой для каждого поколения.

На матч «Зенита» с «Динамо» зашел Константин Зырянов. Вместе с болельщиками отметил Масленицу, на стадионе устроили фестиваль блинов и гуляний.

Перед матчем с «Пари НН» в декабре на «Газпром Арене» прошел новогодний маскарад – с мастерской Деда Мороза, тематическими арт-объектами и глинтвейном. Ну и куда же без концерта – приехал рэпер Мот.

На матч против «Сочи» пригласили Хабиба – автора хитов «Ягода-малинка», «Грустинка», «Ой, какая ты».

До игры с «Краснодаром» фанаты разглядывали Кубок Мир РПЛ, который «Зенит» взял 7 мая в матче со «Спартаком». В чаше выступал рэпер Macan.

Перед «Ахматом» звучали хиты Hi-Fi, а Марио Фернандес раздавал автографы.

В апреле 2023-го концерт на «Газпром Арене» дала группа Gayazovs Brothers. Перед исполнением «Малиновой лады» «Зенит» вручил ключи от настоящей «Лады» – счастливчику, который победил в конкурсе.

Выставка в честь Юрия Морозова, автограф-сессия Андрея Аршавина и Александра Кержакова, встреча с Алехандро Домингесом – лишь малая часть мероприятий за эти семь лет.

Семейный праздник и уличные аттракционы на «Оренбурге»

Перед игрой с «Оренбургом» на «Газпром Арене» в рамках «Фан-Променада» болельщиков ждет большая развлекательная программа: за два часа до стартового свистка (в 14:15 по петербургскому времени) стартует большой семейный праздник с уличным парком футбольных аттракционов, фестивалем еды и конкурсной программой. А в 15:00 начнется встреча с Дугласом Сантосом – защитник сине-бело-голубых раздаст автографы болельщикам «Зенита».

Юных болельщиков ждет экскурсия по главному стадиону Петербурга в компании Розы и Дружка Барбоскиных: путешествие по увлекательному маршруту вместе с главными героями мультсериала. Кульминацией вечера станет концерт группы «Винтаж» (приятный сюрприз из конца нулевых) и шоу на главной сцене стадиона.

Фото: fc-zenit.ru

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