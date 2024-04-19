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Спецпроект
12 мин.

«Фан-Променад» – супербренд «Зенита». Его обожают за концерты, встречи с легендами клуба и классные фестивали

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В чем его уникальность?

«Зенит» уже почти семь лет устраивает футбольные праздники перед матчами на «Газпром Арене». За это время «Фан-Променад» превратился в настоящий бренд и стал лучшим местом, чтобы развлечься, послушать любимую группу и пообщаться со звездами клуба.

Что нужно знать про лучший матчдей РПЛ?

«На стадионе должно быть вкусно, комфортно и интересно». Как работают базовые активности

«Фан-Променад» запустили летом 2017-го, чтобы превратить игровой день в настоящий фестиваль. Развлекательная зона работает на каждом домашнем матче «Зенита»: открывается за пару часов до свистка, чтобы болельщики успели попробовать как можно больше активностей.

«Все понимают, что люди должны пораньше приходить на стадион. А чтобы это происходило, на стадионе должно быть вкусно, комфортно, безопасно и интересно. Поэтому мы делаем и концерты, и фестивали, и кулинарные мероприятия, и экскурсии», – объяснял председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

«На первом домашнем матче на «Газпром-Арене» 40% человек зашли на стадион только ко второму тайму, – описывала рождение идеи директор «Зенита» по коммуникациям Жанна Дембо. – После этого прошло совещание, где обсуждалось, что мы можем сделать, чтобы эта ситуация не повторилась. Комплекс мер: увеличение скорости прохода, досмотра, логистики, шаттлы, которые подвозят людей. У меня было задание мотивировать людей и объяснить им, что надо приходить заранее. Тот поведенческий паттерн, который сформировался на «Петровском», здесь не работает.

Чтобы люди что-то поняли, надо сказать им это минимум 100 раз. Чтобы сказать сто раз, у нас просто не было времени. Впереди следующий матч – по-моему, со «Спартаком», – и надо, чтобы болельщики пришли не к середине. Первое решение получилось спонтанным: проводы Саши Кержакова до матча с определенной анонсирующей программой и афишей. Это заметно статистически улучшило ситуацию. Желание проводить легенду клуба сыграло как мотиватор, люди пришли заранее, в первый час – 20-25 тысяч человек. Это облегчило заход остальным, и мы справились с проблемой».

На «Фан-Променаде» есть базовые развлечения: перед тем, как попасть на трибуны, можно нарисовать баннер в поддержку команды, украсить себя аквагримом или зенитовской наклейкой. Работает барбершоп, где красят в сине-бело-голубые цвета, и даже салон красоты, где девушкам наносят уникальный макияж.

Много развлечений для детей и подростков: на стадионе есть парк аттракционов с гибридом футбола и снукера и игровые автоматы. Обустроены фотозоны с профессиональным оборудованием, пространство для киберспорта, проводятся выставки от благотворительных фондов – активностей правда очень много. И все это – абсолютно бесплатно. По периметру стадиона активности повторяются, чтобы избегать очередей.

Предматчевый разогрев дополняют специально приглашенные ведущий и диджей. Главная фишка – выступление популярных музыкальных исполнителей на сцене «Live на Крестовском».

Первое громкое событие «Фан-Променада» – гастрономический фестиваль

В октябре 2017-го перед матчем с «Локомотивом» «Зенит» провел съедобный «Фан-Променад». Первый в истории футбольно-гастрономический фестиваль.

Болельщиков угощали уличной едой от примерно 40 петербургских проектов: например, бургерами, сэндвичами с пастрами, греческим гиросом, азиатским воком. Для тех, кто за ЗОЖ, приготовили фруктовые чипсы, свежевыжатые соки, смузи, орешки, вегетарианские и другие полезные блюда.

Еду оформили в зенитовском стиле, некоторые блюда посвятили игрокам команды. Палатки с едой установили в холле трибуны за воротами, они заняли несколько коридоров.

Вкусно поесть заранее приехали около двух тысяч человек, среди них был автор Спортса Вадим Кораблев: пришел на матч строго ради еды. Попробовал в том числе и «Кокору Бургер».

Вот ощущения:

«Передо мной за бургером, названным в честь Кокорина, стояли 10 человек. И не зря: это точно одно из лучших блюд фестиваля. Между половинками свежайших булочек – зелень, помидор, ароматные соленые огурчики, карамелизованный лук и вкуснейшая котлета. Этот бургер был таким же мощным, как и сам Кокорин в начале сезона».

Встреча с Аршавиным и Кержаковым, концерты Gayazovs Brothers и «Фабрики»: главные хайлайты недавних «Фан-Променадов»

В последнее время разогрев проходит особенно насыщенно. Выделим самые яркие примеры. 

Перед недавней игрой с «Балтикой» группы «Фабрика» и «Корни» спели легендарные хиты нулевых, а исполнитель главной роли в сериале «Слово пацана» Леон Кемстач раздал автографы. Свой герой для каждого поколения.

На матч «Зенита» с «Динамо» зашел Константин Зырянов. Вместе с болельщиками отметил Масленицу, на стадионе устроили фестиваль блинов и гуляний.

Перед матчем с «Пари НН» в декабре на «Газпром Арене» прошел новогодний маскарад – с мастерской Деда Мороза, тематическими арт-объектами и глинтвейном. Ну и куда же без концерта – приехал рэпер Мот.

На матч против «Сочи» пригласили Хабиба – автора хитов «Ягода-малинка», «Грустинка», «Ой, какая ты».

До игры с «Краснодаром» фанаты разглядывали Кубок Мир РПЛ, который «Зенит» взял 7 мая в матче со «Спартаком». В чаше выступал рэпер Macan.

Перед «Ахматом» звучали хиты Hi-Fi, а Марио Фернандес раздавал автографы.

В апреле 2023-го концерт на «Газпром Арене» дала группа Gayazovs Brothers. Перед исполнением «Малиновой лады» «Зенит» вручил ключи от настоящей «Лады» – счастливчику, который победил в конкурсе. 

Выставка в честь Юрия Морозова, автограф-сессия Андрея Аршавина и Александра Кержакова, встреча с Алехандро Домингесом – лишь малая часть мероприятий за эти семь лет.

Семейный праздник и уличные аттракционы на «Оренбурге»

Перед игрой с «Оренбургом» на «Газпром Арене» в рамках «Фан-Променада» болельщиков ждет большая развлекательная программа: за два часа до стартового свистка (в 14:15 по петербургскому времени) стартует большой семейный праздник с уличным парком футбольных аттракционов, фестивалем еды и конкурсной программой. А в 15:00 начнется встреча с Дугласом Сантосом – защитник сине-бело-голубых раздаст автографы болельщикам «Зенита». 

Юных болельщиков ждет экскурсия по главному стадиону Петербурга в компании Розы и Дружка Барбоскиных: путешествие по увлекательному маршруту вместе с главными героями мультсериала. Кульминацией вечера станет концерт группы «Винтаж» (приятный сюрприз из конца нулевых) и шоу на главной сцене стадиона.

Фото: fc-zenit.ru

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26 комментариев
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Что бы кто не говорил, но пока у Зенита самый лучший матчдей в России. Если бы у других клубов РПЛ было бы что то подобное на постоянной основе, от этого выигрывала бы вся лига.
+26
-7
+19
Ответ palmeiras
Что бы кто не говорил, но пока у Зенита самый лучший матчдей в России. Если бы у других клубов РПЛ было бы что то подобное на постоянной основе, от этого выигрывала бы вся лига.
Лига выигрывала бы от возврата на стадионы истинных болельщиков,фанатов..
+18
-8
+10
Матч со Спартаком показал, что такое настоящий Вираж, и в чем его отличие от той организации, которая якобы новое "организованное движение фанатов Зенита". Рад, что удалось ещё раз сходить на стадион. Теперь еще и с конями есть возможность
+6
-1
+5
Ответ okkervil
Комментарий скрыт
если истинные на трибунах, то почему когда идет чемпионат стадион в спб в кромешной унылой тишине, а когда кубок все наоборот?
+7
-3
+4
Ответ Рамис Гилязетдинов
Удивительно, что даже не скрыли этого
так по закону реклама должна быть маркирована
+3
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+3
Ответ Secretcorpus
Заказная статья от маркетингового отдела "Зенита", чтобы самим себя похвалить и отчитаться перед руководством и спонсорами
Удивительно, что даже не скрыли этого
+3
0
+3
у этого текста есть потенциал утонуть в минусах, но этого, конечно же, не произойдет — ибо партнерка) без негатива к Зениту и активностям (молодцы), просто за болельщиков Виража обидно
+3
-1
+2
Заказная статья от маркетингового отдела "Зенита", чтобы самим себя похвалить и отчитаться перед руководством и спонсорами
+6
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Ответ okkervil
Комментарий скрыт
за 500 рублей, хот-дог и шарфик винлайна?
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Ответ Даня Шулаков
так по закону реклама должна быть маркирована
маркировка есть в самом конце. хотя мб на момент выхода текста ее не было
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Ответ andplak
до вернисажа было более менее .даже игроки приходили на Вираж..сейчас всё опошлили.
Ну миллеру то нравится.. сидит хлопает.. а люди..а что есть люди?
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Ответ okkervil
А "истинные" больше 100 рублей не тратят, разве что на бухло?
ну ты по себе-то всех не суди))
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Ответ Ваня Шипитко
если истинные на трибунах, то почему когда идет чемпионат стадион в спб в кромешной унылой тишине, а когда кубок все наоборот?
Не надо преувеличивать, и потом боление за своих - не только сорванный голос.
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Ответ prus_3
Нигде не видел информации о том, что фанатам запретили посещать стадионы.
Абсолютно верно, все, кому нужен футбол, все приходят.
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Ответ Анатолий Дмитриевич
за 500 рублей, хот-дог и шарфик винлайна?
А "истинные" больше 100 рублей не тратят, разве что на бухло?
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Ответ prus_3
Нигде не видел информации о том, что фанатам запретили посещать стадионы.
Вы должно быть футболом стали интересоваться в 2024 году)
Ну или умело косите под неосведомлённого
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Ответ prus_3
Нигде не видел информации о том, что фанатам запретили посещать стадионы.
Скажу банальность- купи очки..
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Ответ Мукунку хороший
Пролистал эту заказную и показушную статейку и сразу побежал мыть руки.. мало ли что)
Комментарий удален модератором
Первый раз иду на арену с семьёй и уверен, что попаду на праздник для болельщиков, что дети останутся довольны. Обязательно приедем заранее, чтобы оторваться по полной!
А у злопыхателя всегда найдется ложка дегтя, независимо от того летим ли в космос или идём на Праздник устроенный Зенитом
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Годная нативная реклама. Пресс-служба качественно работает, как ни крути)
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Спасибо, блеванул 🤢🤮
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до вернисажа было более менее .даже игроки приходили на Вираж..сейчас всё опошлили.
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