«Футбол – устарел. Во всем проигрывает баскетболу, Dota 2 и CS». Звезды медиафутбола о финале Лиги чемпионов

В субботу – главный матч год. «Реал Мадрид» против «Боруссии Дортмунд» в финале Лиги чемпионов. Мы узнали у звезд медиафутбола, за кого они будут болеть.

«Гегемония «Реала» нереально бесит. В чем кайф переживать за команду, которая всегда побеждает?» Кир Воробьев, креативный директор «Эгриси»

Мне не интересен ни медийный, ни профессиональный футбол. Это устаревший, не динамичный вид спорта, который проигрывает по всем параметрам моего субъективного рейтинга условным баскетболу, Dota и CS 2.

Не буду болеть ни за кого. Очень бесит жалостливое «было бы красиво, если бы Ройс взял чашку напоследок». Но и гегемония «Реала» нереально бесит.

«Реал» раздражает тем, что за них скучно болеть. В чем кайф переживать за команду, которая всегда побеждает? Заявляю как суппортер «Вердера», «Челси», «Ромы» и «Тенерифе».

«В 2013-м болел за «Боруссию». Накупил пивка, смотрел матч у бабушки в центре Питера». Федор Маслов, голкипер «Амкала»

В финале я на 100 процентов за «Боруссию». Никогда не симпатизировал «Реалу». Он входит в ту категорию клубов, за которые мне сложно болеть, потому что за них и так болеет очень много людей во всем мире.

Мне всегда казалось, что болеть за «Реал» – очень попсово, как и за «Баварию», «Барселону», «ПСЖ», «Манчестер Сити». Это распространенное явление, когда ты поддерживаешь команду, которая преодолевает трудности, пытается вылезти из каких-то сложных ситуаций и в итоге побеждает.

Я очень хорошо помню финал ЛЧ 2013-го, когда «Боруссия» играла с «Баварией». Тогда жестко топил за «Боруссию». Помню, что накупил пивка, смотрел один этот матч в квартире у бабушки в центре Питера. Но тогда не получилось.

Сейчас понятно, что на бумаге «Реал» – фаворит. Но кажется, что «Боруссия» вполне может зацепить финал.

Относительно Лунина: если честно, он просто хороший и сильный вратарь, который прекрасно воспользовался предоставленным случаем. Вот за него я персонально буду болеть в финале и очень хочу, чтобы он сыграл.

Но глобально – все же «Боруссия».

«Винисиус бесконечно выносливый, резкий и быстрый. Но главное – его интеллект». Слон, вингер 2Drots

В финале я болею за «Реал».

Заслуживает ли Винисиус «Золотой мяч»? Мне сложно сказать. Но думаю, что если «Реал» победит, то справедливо будет отдать ЗМ ему.

Сила Винисиуса в том, что он бесконечно выносливый, очень резкий и быстрый. Но главное – это его интеллект. Он использует свои сильные качества на сто процентов.

«Перес – лучший в мире. В спорте – победы, в бизнесе – деньги». Николай Осипов, президент Winline Медиалиги

Очевидно, буду болеть за «сливочных». Хотя все детство провел в окружении людей, закупавшихся на рынке шмотками с айдентикой «Боруссии». Наверное, отсюда такая нелюбовь: все ходили в «Дортмунде».

Почему Перес лучший спортивный менеджер в мире? Тут все очевидно.

Перес – это человек, который собрал самую звездную команду за всю историю. Это человек, который и продолжает ее собирать: если нужен Мбаппе – он берет и покупает, если нужен Беллингем – берет и покупает.

Это человек, который умеет убеждать, видит перспективу и самое главное – побеждает. Результат любого эффективного менеджера – это умение зарабатывать деньги и побеждать. В спорте – победы, в бизнесе – деньги.

«Реал» – это клуб, который и зарабатывает, и побеждает. Это подтверждает, что господин Флорентино – лучший в своем деле . О его человеческих качествах не нам разговаривать, потому что мы не знакомы. Но как специалист – его дело говорит само за себя.

«В Боруссии Зюле играет. Видели его форму?» Гудай, защитник 2Drots

Я большую часть жизни являюсь болельщиком мадридского «Реала». Поэтому тут все очевидно.

Как Хуммельс в 35 лет играет в основе клуба-финалиста ЛЧ? Так там и Зюле играет (смеется). Видели его форму?

Если серьезно, то сложно сказать, в чем его секрет. Хуммельс – очень опытный футболист, чемпион мира. Я читал, что Матс думает о завершении карьеры, потому что «не выдерживает темп современного футбола». Думаю, что он спокойно может еще поиграть. Пепе в 41 год в невероятной форме!

Другое дело, как он себя чувствует и ощущает на поле. Может, что-то уже не дает ему перемещаться быстрее, выдерживать темп. Может быть, у него есть какие-то болячки.

За «Боруссией» не следил особо в этом сезоне. Не могу сказать, чувствуется это по его игре или нет. Но хочется, чтобы в финале мы все это почувствовали (смеется).

«В Лиге чемпионов «Боруссия» ощутили уверенность в себе». Шамиль Курбанов, главный тренер «Титана»

Конечно же, я буду поддерживать «Реал».

За «Реалом» Анчелотти мне наблюдать даже приятнее, чем за командой Зидана. Выстраивание структуры от Карло вызывает непередаваемое восхищение.

Имея такой арсенал футболистов, сплотить их вокруг одной идеи, четко распределять задачи, поддерживать атмосферу, умело проводить ротацию – в этом он хорош. Они имеют характер победителей, поэтому стабильны.

Чего не скажешь о «Боруссии». Безусловно, команда тоже заслуживает симпатий – дошли до финала ЛЧ, несмотря на невзрачный сезон в Бундеслиге. В Лиге чемпионов команда психологически ощутила уверенность в себе.

Надо учитывать, что в плей-офф «Боруссии» тоже попадались не совсем стабильные команды. При этом они выходили из тяжелых ситуаций, достигали результата под давлением. Накопили полезную базу перед финалом.

Думаю, что итог финала – вопрос первого тайма. Если в нем «Боруссия» не сможет справиться, то «Реал» спокойно доведет матч до победы.

«Футбол – это уже не 11 на 11, это игра составов и замен. Хоселу готов быть игроком-функцией». Cтанислав Минин, комментатор Медиалиги

Мы с Ромой Нагучевым будем комментировать этот финал. Если я скажу, за кого я буду болеть, это повлияет на восприятие моей работы .

Все и так знают мои предпочтения, кто интересуется. Но когда я работаю – я болею за свою работу, чтобы она была качественная. Все остальное – неважно.

Хоселу – это игрок-функция в «Реале». Нет другого высокого нападающего, «девятки» чистой, которая нужна, когда надо взламывать оборону соперника, отыгрываться. Он и на пространстве неплохо играет – такая классическая «девятка».

У него нет качеств Бензема, он не так хорош в подыгрыше, не играет по всему полю – он, скорее, игрок штрафной. Но игрок с такой функцией команде необходим, потому что ей приходится играть в разных режимах.

Хоселу прекрасно понимает, что для него «Реал» – это карьерный прыжок сразу через несколько ступенек. Поэтому он пришел в команду без каких-нибудь лишних амбиций. Анчелотти пообещал ему, что он почти в каждом матче будет получать игровое время – не обязательно в старте, но минут 20-30. Обещание он выполнил.

Хоселу был доволен и был готов сыграть роль. В моем понимании футбол – это сейчас уже не игра 11 на 11, а игра составов и замен, потому что замен сейчас 5 – тренер может управлять игрой.

Если ты выходишь на 15-20 минут, ты не менее важный игрок, чем если ты выходишь в старте, можешь принести больше пользы. Хоселу это прекрасно понимает – в этом его сила. В этом же своевременность такого приобретения: взять футболиста, который готов быть игроком-функцией.

У Хоселу все для этого есть. Он и позицию выбирает хорошо. Не всегда реализует хорошо – бывают у него матчи, когда он не забивает несколько моментов. Но последний он всегда забьет. Может забивать в важных играх, потому что понимает свою роль.

«Гегемония «Реала» не похожа на гегемонию «Спартака Романцева». Иван Стронг, лидер «Народной Команды»

Болеть буду за «Боруссию». Хочется, чтобы команды, которые один раз за много лет попадают в финалы крупных турниров, побеждали.

Похожа ли гегемония Реала на гегемонию «Спартака» Романцева в 90-х? Не уверен, потому что «Реал» не берет Ла Лигу ежегодно. Но у них и чемпионат сильный. Не такой, как в России в свое время, когда были одна-две команды, и конкуренцию «Спартаку» могла дать только «Алания» Газзаева.

На примере того же «Спартака» Романцева могу посоветовать, как продлить свою гегемонию. Главное – всегда искать мотивацию. Для любого крупного клуба важно, чтобы победы не надоедали. Поэтому нужно обновлять состав раз в какое-то количество времени, чтобы у игроков и руководства было желание выигрывать. Точнее: у игроков – желание выигрывать, у руководства – чтобы были победы в турнирах.

«Реал» – единственная команда, которая возвращает в детство». Артем Хачатурян, спортивный директор «БроукБойз»

Болеть буду за «Реал». Это единственная топ-команда, которая обладает способностью возвращать в детство, где футболисты были живыми людьми, а не инкубаторскими биороботами.

И это единственная топ-команда, игра которой заточена не только на мощностях, но и на интуиции и чувствах.

На мой взгляд, «Реал» играет даже интереснее и легче, чем в 2021-м. Потому что ключевые оформители этой легкости и красоты достигли пика в своем развитии.

Лично мне скорее скучно смотреть профессиональный футбол после медийного. Но это не постоянные ощущения, так как бывают хорошие игры, хорошие команды, которые не превращают футбол в посредственную шахматную партию, а просто соревнуются в том, кто быстрее бежит, кто лучше бьет, круче обыгрывает .

Как в детстве, где две команды столкнулись в голом поле. Но таких игр в медиафутболе, при всех очевидных координационно-технических ограничениях футболистов, гораздо больше.

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Фото: Winline Медиалига; телеграм-канал 2Drots; Gettyimages.ru /Denis Doyle