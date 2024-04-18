Скоропуп и Крап – MVP, за «Броуков» тревожно, «Амкал» разочарует. Нагучев, Некласико, Дорский о новом сезоне Медиалиги

Уже в пятницу стартует пятый сезон Winline Медиалиги. Вы наверняка читали тексты с прогнозами новых сезонов РПЛ, НБА и других лиг – теперь такой формат есть и в разделе Медиафутбол.

Авторы, блогеры и комментаторы, которые освещают Медиалигу, рассказали об ожиданиях от МФЛ-5: предсказали финал, выбрали тех, кто разочарует и удивит, спрогнозировали лучшего игрока. А еще – объяснили, зачем нужно смотреть новый сезон.

Роман Нагучев, комментатор Медиалиги, игрок ФК «Матч ТВ»

Финал: ФК «Матч ТВ» – 2Drots

Сложно предсказать финальную пару, потому что до начала сезона я не имею понятия о новичках и их уровне.

Если этот сезон будет похож хотя бы на один из предыдущих, то я могу и «Матч ТВ» назвать фаворитом. Мы очень хорошо потрудились, нашли ребят, которые раньше не играли в Медиалиге.

Предскажу в финале нашу команду против 2Drots. Поскольку игры «Матч ТВ» – 2Drots не было в МФЛ-4, то нужно это компенсировать.

Удивит: ФК «Матч ТВ»

«Матч ТВ» – если не один из фаворитов, то команда, которая точно удивит. Вообще не сомневаюсь в этом. Не сомневаюсь в себе и в тех, кто давно в команде. Вроде Андрея Горбанца – он стал не просто одним из лидеров, он олицетворяет эту команду. Хотя Андрей чемпион России и мог выбрать любой клуб, но всегда подчеркивал, что останется с нами: «Если уж начали вместе, давайте заканчивать тоже вместе». И для меня это очень важные слова.

Разочарует: DMedia

Пока не вижу предпосылок того, что DMedia себя проявит.

Они с помпой заходили в прошлый сезон, рассказывали, какие они медийные, как развиваются. Даже пообещали не бойкотировать медиафутбольных журналистов. Но по факту они не жгут. Я не вижу в них так называемого ДНК, чтобы эта команда была чем-то большим, чем просто название DMedia.

В моем понимании, в Медиалиге должна играть команда, у которой больше медиаскиллов. А футбольные скиллы еще можно добрать. Я не могу назвать DMedia в полной мере медиафутбольной командой. Кажется, что в Беларуси пока только одна медийная команда – это Inform. Я поиграл за них и вижу, что эта команда имеет все основания считаться медиафутбольной. Она соберет аудиторию.

Главная причина смотреть: комментаторы

Медиалига – это движуха, кайф, следование трендам, веселье. Уровень футбола потихонечку приближается к ФНЛ, но в нем по-прежнему много медиафутбольной тусовки.

Можно просто смотреть футбол и находить для себя новых классных игроков.

Я предлагаю смотреть пятый сезон из-за комментаторов, потому что с нами можно спорить, беседовать, ругаться и неплохо проводить чистое медиафутбольное время. Мы всегда на связи, у нас есть чат и возможность дискутировать. Такая прямая дискуссия почти отсутствует в обычных телетрансляциях. Здесь – это добавляет медиафутболу перца. Смотрите МФЛ из-за комментаторов!

MVP: Горбанец, Скоропуп, Крап

Раз я называю открытием команду «Матч ТВ», то MVP сезона вполне может стать Андрей Горбанец. Он и при наших средних результатах был одним из лучших в лиге, регулярно попадал в символические сборные (особенно третьего сезона). Его часто выбирают в фэнтези, потому что знают, что он бьет пенальти и выдает прекрасные передачи: например, он спродюсировал великий гол Артака в матче с Fight Nights.

Еще я назову Скоропупа, который перешел в 2Drots и, похоже, нашел свою команду: и по вайбу, и по этой чисто скоропуповской легкости. Думаю, что у него может получиться еще более звездный сезон.

Третьим назову Крапа. Я видел, как он тренируется, как он заряжен, как он мечтает доказать. Он целых два года провел в тусовках, на футбол у него было выделено где-то 20 процентов. И даже в эти 20 процентов он ухитрился несколько раз сыграть очень круто: например, он сделал голевую в матче с нами на МКС-2023.

Даня сейчас очень увлечен футболом и мечтает всем все доказать. Надеюсь, что Викторович даст ему шанс. Все-таки нужно взрослеть.

Федор Маслов, блогер, ведущий «Белой комнаты», игрок «Амкала»

Финал: «Амкал» – 2Drots

Это финал в моем идеальном мире. Думаю, что это была бы третья пиковая точка в истории медиафутбола. Первой точкой был матч «Амкала» и 2Drots 2 мая 2021-го, второй – матч «Амкал» против 2Drots в Казани.

Кажется, что пятый сезон МФЛ – он такой обстоятельный, самый длинный, с финалом в «Лужниках» или где-то еще… Если он закончится матчем «Амкал» – 2Drots, то это будет шикарное завершение!

Удивят: FC Bus и «Рома»

Пускай всех удивит FC Bus сумасшедшими тренерскими ходами Виталия Миллера.

Пускай еще удивит всех «Рома»!

Разочарует: «Титан»

Боюсь, что можно ждать разочарование от чемпиона прошлого сезона – «Титана». Искренне желаю Шаме всего самого хорошего, но есть небольшие опасения. Ошибусь – ну, все мы ошибаемся.

Главная причина смотреть: много интриг

Для тех, кто ненавидит Медиалигу, причин смотреть не появилось.

А так – много свежего: что будет с 2Drots, которые не выигрывали два сезона подряд, Прокоп в «Родине Медиа», обновленный «Амкал», «Эгриси» без Василия Уткина, новые команды, возвращение Ромароя, выйдут ли снова «Броуки» в финал…

Если набросать таких интриг или главных вопросов к новому сезону Медиалиги, их получится штук 30, если не больше. Кстати, неплохая идея, чтобы сделать такой пост!

MVP: Рябокобыленко и Фломастеров

Пускай лучшим игроком сезона признают Артура Рябокобыленко. Это абсолютно новая звезда «Амкала» – Ряба! Он самый медийный человек в медиафутболе, всех разорвет.

Еще буду переживать за Денчика Фломастерова! Кажется, что между Рябой и Денчиком развернется главная борьба.

Дмитрий Зыков, создатель телеграм-канала «Шугар»

Финал: «Амкал» – 2Drots

Я ходил на полуфинал третьего сезона в Казани, и это было невероятно. Атмосфера, болельщики, игра – просто нечто! Очень хочу, чтобы это повторилось, но уже в Москве, в «Лужниках», где фанатов еще больше.

Прогнозировать очень тяжело. Не перейди Зириков в «Тандем», я бы железно написал, что «Броуки» дойдут до финала. Но теперь есть сомнения.

Думаю, что 2Drots против ФК «10» – наиболее вероятная пара для финала.

Удивят: CКА и DMedia

Думаю, что большие ожидания от новичков, в особенности от СКА и DMedia. Не зря же их взяли в сезон без отборов.

Разочаруют: ФК «Деньги» и «Матч ТВ»

«Матч ТВ» потеряли много игроков, а новые трансферы вау-эффекта не вызывают. По контенту тоже тяжело, последний ролик на ютубе выходил полгода назад. Так еще и соперники в регулярке очень серьезные — 2Drots, «Броуки», «Народная», «Кони» и «Рома».

С «Деньгами» приключилась крайне интересная история прямо перед стартом сезона. Почти на 100% клуб объединяется с Rocket Team, которые не прошли стыки, хотя обладают одним из самых крутых составов. Но есть нюанс: футболисты «рокетов» смогут сыграть за «Деньги Рокетов» только после 5-го тура. И не совсем понятно в каком количестве, ведь по регламенту можно будет дозаявить только 10 футболистов.

Если ситуация не изменится, то мы имеем в заявке «Денег» всего 19 человек, из которых минимум 5 не смогут конкурировать в современной Медиалиге. Поэтому кажется, что до периода дозаявки ФК «Деньги» (или «Деньги Рокетов») будут серьезно уступать по уровню игры всем соперникам.

Главная причина смотреть: узнать, кто попадет в Кубок России.

Сможет ли Сослан Гатагов привести «Амкал» к трофею? Как проявит себя Прокоп вне «Амкала» и 2D? Cможет ли МФЛ установить новый рекорд по просмотрам?

Главная интрига лично для меня: какие команды получат путевку в Кубок России и будет ли увеличена квота.

MVP: Скоропуп, Маврин, Мазур

У меня три фаворита.

Скоропуп – уже классно влился в 2Drots, очень важен для команды.

Вася Маврин – почему-то уверен, что на этот раз Вася не байтит. Он хочет взять наконец трофей с «Амкалом» и пробовать себя в другой деятельности.

Ну и Мазур – человек стал лучшим бомбардиром 2023-го, нужно защищать статус. Хотя Кутуз явно будет наступать на пятки.

Илья Ковалев, автор раздела Медиафутбол на Спортсе

Финал: «Броуки» – 2Drots

Я никогда не угадываю пары финалистов. Наверняка многим хочется увидеть финал «Амкал» – 2Drots. Но мне кажется, что там сыграют «Броуки». Второй командой будет «Амкал», «Родина Медиа» или 2Drots.

Но «Броуки» точно в финале, серебро они себе уже гарантировали.

Удивит: «Рома»

Команда оставила отличное впечатление после стыкового матча. На нее не ставили, но теперь к ней будут относиться по-другому. За плей-офф точно поборется, даже учитывая сложную группу.

Хороший пример этому – «Эгриси», которые добрались до бронзы. Медиалига – это место, где такие классные истории могут происходить. Здесь команды, на которые никто не ставит, как феникс восстают из пепла.

Разочаруют: «Эгриси» и СКА

Мне кажется, что «Эгриси» будет очень тяжело. Не в плане того, что они провалятся, как в первых двух сезонах МФЛ. Трудно будет повторить бронзу. Смерть Василия Уткина – большой психологический удар для них.

Еще разочарует СКА. Я пока в принципе не понимаю, что это за команда.

Мы знаем Комиса, он отличный футболист. Но последний год в 2Drots не играл основную роль. Пригласили Дему. Он, конечно, крутой парень, но насколько он хорош на актуальном уровне МФЛ? СКА – сборная вторых ролей. Васиченко, Гайнуллин, Комис – крутые игроки. Но никогда не были соло-лидерами, которые тащат банду к финалу.

Главная причина смотреть: искренность

Это современный футбол: красный мяч, чистое время, пенальти без добиваний – организаторы не боятся экспериментировать. А игроки не боится брать на себя, бить издалека. Здесь не разыгрывают в 28 передач в чужой штрафной. Это искренний футбол.

Да, он становится более профессиональным. Но профессионализм – тоже круто. В Лиге чемпионов же зажигают, и в Медиалиге умеют зажигать.

Искренность – это очень важно. Когда ты делаешь что-то искренне, это всегда круто. А Медиалига – это самый искренний футбол в России.

MVP: Илья Скоропупов

Если сделает еще один шаг и станет главным игроком 2Drots. В команде очень высокая конкуренция в центральной линии: если Илья выиграет ее, то можно будет назвать его лучшим игроком сезона.

Иван Кириллов, создатель телеграм-канала «Некласико»

Финал: «Амкал» – 2Drots

Это финал мечты. Очень хочется увидеть медиафутбольную классику в финале главного медийного турнира.

У меня до сих пор в голове матч в Казани… Нерв, эмоции, двадцать тысяч болельщиков. Кайф!

Удивит: «Эгриси»

Мне хотелось бы, чтобы снова всех удивили пацаны из «Эгриси». Они сенсационно стали бронзовыми призерами МФЛ-4. Редко команды после сенсаций повторяют успех, но мне очень этого хочется.

Разочарует: «Титан»

Не верю, что действующие чемпионы повторят успех. Думаю, они вылетят в четвертьфинале или в уайлд-кард. Ушли Маврин и Скоропуп. К сожалению, пока не вижу равноценных замен.

Но эксперт и прогнозист из меня так себе. Поэтому, возможно, своим прогнозом я сделал «Титан» двукратными чемпионами.

Главная причина смотреть – злые и голодные до побед клубы

Уверен, что будут серьезные и эмоциональные куйки.

MVP: Скоропуп или Слон

Два невероятно сильных футболиста, которые могут сделать разницу в любом матче.

Денис Смирнов, редактор раздела Медиафутбол на Спортсе

Финал: «БроукБойз» – «Родина Медиа»

«Родина Медиа» – поразительно живучая команда. Они теряют игроков, сталкиваются с внутренними кризисами (помните старт МФЛ-3?), но все равно выходят в финалы. И часто выигрывают.

Несмотря на потерю Зирикова, «Броуки» кажутся лучшими в Медиалиге по сочетанию трех качеств: сыгранности, силе состава и психологической устойчивости.

Удивит: «Рома»

Неожиданно яркий перфоманс в стыках: бурная радость Ромароя и старичков-фиферов сразу влюбила в клуб. Есть ощущение, что «Рома» может стать чем-то вроде оазиса олдскульного медиафутбола. Очень надеюсь, что они не бросят все силы на выход из группы (зачем он вообще?), а сфокусируются на креативности и усилении бренда.

Разочарует: 2Drots

Медиафутбол устроен так, что пока турнир не стартовал сложно оценивать шансы команд. Мы просто слабо представляем в каком они состоянии.

Предположу, что 2Drots по-прежнему в кризисе. На это намекает и кошмарный старт 2024-го и сигналы изнутри клуба: желание Кузнецова попробовать себя в профи, слова Сычева о зоне комфорта, реплика Некита о глобальной перестройке…Кажется, что в клубе и сами понимают необходимость обновления. Конечно, более масштабного, чем пара звездных трансферов – не уверен, что Скоропуп и Газданов глобально изменят картину.

Зачем смотреть: непредсказуемый плей-офф

Несмотря на тотальную профессионализацию, в МФЛ играют любительские команды. И этим командам свойственно иметь меньший запас прочности и теряться в ответственный момент. Из трех сезонов Медиалиги (все же первый – отдельная история) трижды в полуфинал выходила внезапная команда – «Деньги», «Бей Беги», «Эгриси» и Fight Nights. Четвертый сезон стал олицетворением этого принципа: действующие финалисты и «Амкал» срезались на стадии четвертьфинала. Если Осипов не решит сделать двухматчевые поединки, то плей-офф останется максимально непредсказуемым.

MVP: Игорь Струнин

Драма. Не секрет, что Уткин был для Струнина как отец: опекал сильнее остальных, устраивал в «Краснодар». Игорь остро переживает смерть Василия. Когда-то Уткин говорил, что у Игоря есть для игры в профи – все, кроме характера спортсмена. Будет символично, если сейчас Струнин соберется и выдаст сезон жизни.

Станислав Минин, комментатор Медиалиги

Финал: ФК «10» – 2Drots

Я для себя определил шесть претендентов на финал: «Амкал», 2Drots, «Родина Медиа», «Титан», «Броуки» и ФК «10». Вроде больше никто не напрашивается на это место.

Если анализировать трансферы и составы, то я бы сразу отправил в финал «Броуков». Но ушел Зириков. Хачатурян говорит, что они готовятся подписать вратаря – наверное, это будет хороший вратарь, но пока это большой знак вопроса. Потому что Зириков – это не просто лучший вратарь прошлого сезона, это голкипер, сыгранный с обороной.

Поэтому для меня «Броуки» в финале все-таки под вопросом.

«РМ» потеряли сильных футболистов. Не уверен, что те, кого они взяли, компенсируют потери. У «Титана» очень сильная вратарская линия. Но Арби сейчас травмирован, насколько я знаю. Есть усилившийся «Амкал», к которому я вернусь позже. В нем свои проблемы и трения.

Что остается: «Десятка» и 2Drots. На 2D в этом сезоне не ставят как на основного фаворита. Кажется, что для них это плюс. На них не давят, наоборот – ожиданий меньше, чем раньше. При этом они систематически готовятся, взяли очень сильных игроков – Газданова и Скоропупа. Они могут оказаться в финале.

А ФК «10» – это команда, которую последовательно готовят к решению задачи выхода в финал. Как будто это новое противостояние – «Десятка» против 2Drots. Забавно, что они начнут первым матчем в группе. В медиафутболе много таких историй, когда все как в кино.

Кажется, что если «дроты» и «Десятка» сыграют в финале, то это будет и очень медийно, и круто в плане истории «старое против нового». По вывеске, ожиданиям и вайбу будет очень хороший финал.

Удивят: Rocket Team, ФК «Деньги», «Тандем»

Удивят еще до начала сезона Rocket Team, если сумеют с кем-то слиться. Например, с «Деньгами» – это, возможно, больше, чем просто слухи.

Удивят, наверняка, GOATS. Они всегда удивляют тем, что у них то нет состава, то вдруг новый появляется, и Гуди об этом ничего не говорит. От них каждый тур можно ждать чего-нибудь удивительного.

Мне кажется, что «Тандем» может с первой попытки выйти в плей-офф. Они себя здорово зарекомендовали: интересные футболисты, сыгранная команда. Чем-то напоминает «Титан» первого сезона. Я бы сказал, что в игровом плане «Тандем» может удивить.

Разочарует: «Амкал»

Про разочарования. Я уже сказал про «Амкал». Сейчас это команда, которая делается под большую задачу. Герману и «Амкалу», как важному для медиафутбола бренду, не хватает трофеев. Это давит.

Под это берут тренера, ему дают карт-бланш. Набираются игроки – «Амкал» по трансферам, наверное, самые яркие в межсезонье. Очень мощные усиления по именам, все звучит очень круто.

Но при этом есть заложенные в основании мины. Есть Сослан Гатагов – очень амбициозный и эмоциональный человек. Но есть и Вася Маврин, у которого с Сосланом сложились не совсем прекрасные отношения. При неудачах это может плохо воздействовать на команду. По составу – это претендент на финал и победу. По внутренним механизмам – все сомнительно.

Плюс из «Амкала» уходят такие медийные люди как Прокоп. Приходят футболисты с профессиональным прошлым. Сейчас это команда чисто футбольная, так она формируется. Это становится главной задачей.

Если не будет победы в этом сезоне при такой ставке на Сослана, при таких трансферах… Именно победы, не просто попадании в полуфинал. То для Германа это будет разочарованием.

У «Амкала» есть все для того, чтобы всех обыграть, и для того, чтобы больнее других упасть. Поэтому «Амкал» может разочаровать.

Главная причина смотреть: большая пауза между сезонами

Слишком большой был перерыв. Я думаю, что все соскучились. Даже на стыковых матчах было очень много людей, неплохие просмотры.

Если брать медийную составляющую, то заходят новые большие фигуры – например, Баста. За ним наверняка будут следить.

Если брать футбольную составляющую, то это будет самый открытый сезон. Шесть равносильных команд и нет явного фаворита. Это делает сезон очень интересным.

MVP: Илья Скоропупов

Понятно, что претендентов на лучшего игрока много. Я назову одного.

Уже в первом сезоне Скоропуп здорово себя проявил – все помнят его потрясающие голы за Basement в полуфинале, хотя прошло два года.

Потом у него были разные команды. Был «Матч ТВ», где он показывал себя, но, может, уже не так ярко. Было чемпионство в прошлом сезоне с «Титаном», где он был одним из лучших и все сделал, чтобы считаться лучшим игроком сезона. Но травма помешала, он не сыграл в финале.

И теперь все сходится. И у 2Drots есть период сомнений, где нужны, возможно, новые лидеры. И у Скоропупа, наконец, должна дописаться история: чтобы он провел сезон от начала до конца, как лидер и самый яркий игрок.

Предположу, что лучшим игроком станет Скоропуп.

Александр Дорский, автор Спортса

Финал: 2Drots – ФК «10»

Финальную пару предсказать невероятно тяжело, потому что я великий эксперт в МФЛ мы не только не знаем состояние некоторых команд, но и абсолютно не понимаем, кто на кого хотя бы теоретически может попасть в плей-офф.

Главные фавориты для меня – «10», 2Drots, «БроукБойз». Сильно удивлюсь, если хотя бы одна из этих команд не доберется до финала.

Мой финал мечты – 2D – 10. Тут все: и хороший уровень исполнителей, и уже горячая история противостояния (в том числе за полем), и мотивация команд. Для одних это может быть шансом забрать титул после двух проигранных сезонов подряд, для других – таким долгожданным первым титулом. Да простит меня Илья Балакирев.

Разочарует: «Амкал»

Очевидно, тот, от кого мы слишком многое ждем. У меня два кандидата – «Амкал» и «10».

«Десятка» мощно усилила и без того сильный состав – амбиции Азамата очень велики. Не знаю, что произойдет, если «10» снова не доберется хотя бы до 1/4, но нужно проходить и дальше.

У «Амкала» тоже, как кажется, классные трансферы под новым тренерский штаб. Плюс возвращение Маврина. Тут ожидания еще выше из-за исторического контекста – думаю, любой вылет до полуфинала будет восприниматься как провал.

У меня нет рационального объяснения, руководствуюсь интуицией. Кажется, что 10 заберется на рекордную высоту, поэтому выберу главным разочарованием «Амкал». Да простит меня Федос.

Главная причина смотреть: конфликты

Сюрприз-сюрприз: конфликты все еще привлекают внимание людей и хорошо продаются. Если они еще и продаются отличным продакшеном, внимания становится гораздо больше.

В Медиалиге в этом смысле мы видим почти идеальное комбо. Да простят меня все, говорящие о высоком уровне игры.

MVP: Слон

Тут я немного субъективен: проголосую за Шеру как обладателя лучших очков на премии «Рейтинга Букмекеров». Они не могут не принести успеха на поле.

Если серьезно, конечно, Шере будет непросто после травмы и пропущенного финиша предсезонки. Так что желаю здоровья, удачи и реализации амбиций, которые по каким-то причинам остались нереализованными в 2Drots.

Как раз в 2D наиболее количество потенциальных претендентов на MVP сезона: Слон, Манна и, вероятно, Стиль. Плюс Скоропуп – очень классная игра за «Титан», надеюсь, адаптация в 2D не займет много времени, и мы увидим то, чем где-то даже восхищались в четвертом сезоне.

Мне очень нравится Бала – если 10 дойдет до глубоких стадий, а Саша будет показывать как минимум то же самое, что в 2D, на мой взгляд, он тоже прямой претендент на MVP. Тут на индивидуальный уровень может совпасть с силой команды и бешеной личной мотивацией.

Ладно, так можно упомянуть еще пять-шесть игроков. Так что просто выберу Слона – по моему суперэкспертному мнению, лучшего игрока в истории МФЛ.

Тут прощать не нужно, просто верьте в этот прогноз.

Черданцев, Сухина, Баста, Титов. Как же много звезд в новом сезоне Медиалиги!