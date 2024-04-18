17 мин.

Скоропуп и Крап – MVP, за «Броуков» тревожно, «Амкал» разочарует. Нагучев, Некласико, Дорский о новом сезоне Медиалиги

1

Уже в пятницу стартует пятый сезон Winline Медиалиги. Вы наверняка читали тексты с прогнозами новых сезонов РПЛ, НБА и других лиг – теперь такой формат есть и в разделе Медиафутбол.

Авторы, блогеры и комментаторы, которые освещают Медиалигу, рассказали об ожиданиях от МФЛ-5: предсказали финал, выбрали тех, кто разочарует и удивит, спрогнозировали лучшего игрока. А еще – объяснили, зачем нужно смотреть новый сезон.

Роман Нагучев, комментатор Медиалиги, игрок ФК «Матч ТВ»

Финал: ФК «Матч ТВ» – 2Drots

Сложно предсказать финальную пару, потому что до начала сезона я не имею понятия о новичках и их уровне. 

Если этот сезон будет похож хотя бы на один из предыдущих, то я могу и «Матч ТВ» назвать фаворитом. Мы очень хорошо потрудились, нашли ребят, которые раньше не играли в Медиалиге. 

Предскажу в финале нашу команду против 2Drots. Поскольку игры «Матч ТВ» – 2Drots не было в МФЛ-4, то нужно это компенсировать. 

Удивит: ФК «Матч ТВ»

«Матч ТВ» – если не один из фаворитов, то команда, которая точно удивит. Вообще не сомневаюсь в этом. Не сомневаюсь в себе и в тех, кто давно в команде. Вроде Андрея Горбанца – он стал не просто одним из лидеров, он олицетворяет эту команду. Хотя Андрей чемпион России и мог выбрать любой клуб, но всегда подчеркивал, что останется с нами: «Если уж начали вместе, давайте заканчивать тоже вместе». И для меня это очень важные слова.

Разочарует: DMedia

Пока не вижу предпосылок того, что DMedia себя проявит. 

Они с помпой заходили в прошлый сезон, рассказывали, какие они медийные, как развиваются. Даже пообещали не бойкотировать медиафутбольных журналистов. Но по факту они не жгут. Я не вижу в них так называемого ДНК, чтобы эта команда была чем-то большим, чем просто название DMedia.

В моем понимании, в Медиалиге должна играть команда, у которой больше медиаскиллов. А футбольные скиллы еще можно добрать. Я не могу назвать DMedia в полной мере медиафутбольной командой. Кажется, что в Беларуси пока только одна медийная команда – это Inform. Я поиграл за них и вижу, что эта команда имеет все основания считаться медиафутбольной. Она соберет аудиторию.

Главная причина смотреть: комментаторы

Медиалига – это движуха, кайф, следование трендам, веселье. Уровень футбола потихонечку приближается к ФНЛ, но в нем по-прежнему много медиафутбольной тусовки.

Можно просто смотреть футбол и находить для себя новых классных игроков. 

Я предлагаю смотреть пятый сезон из-за комментаторов, потому что с нами можно спорить, беседовать, ругаться и неплохо проводить чистое медиафутбольное время. Мы всегда на связи, у нас есть чат и возможность дискутировать. Такая прямая дискуссия почти отсутствует в обычных телетрансляциях. Здесь – это добавляет медиафутболу перца. Смотрите МФЛ из-за комментаторов!

MVP: Горбанец, Скоропуп, Крап

Раз я называю открытием команду «Матч ТВ», то MVP сезона вполне может стать Андрей Горбанец. Он и при наших средних результатах был одним из лучших в лиге, регулярно попадал в символические сборные (особенно третьего сезона). Его часто выбирают в фэнтези, потому что знают, что он бьет пенальти и выдает прекрасные передачи: например, он спродюсировал великий гол Артака в матче с Fight Nights. 

Еще я назову Скоропупа, который перешел в 2Drots и, похоже, нашел свою команду: и по вайбу, и по этой чисто скоропуповской легкости. Думаю, что у него может получиться еще более звездный сезон.

Третьим назову Крапа. Я видел, как он тренируется, как он заряжен, как он мечтает доказать. Он целых два года провел в тусовках, на футбол у него было выделено где-то 20 процентов. И даже в эти 20 процентов он ухитрился несколько раз сыграть очень круто: например, он сделал голевую в матче с нами на МКС-2023.

Даня сейчас очень увлечен футболом и мечтает всем все доказать. Надеюсь, что Викторович даст ему шанс. Все-таки нужно взрослеть.

Федор Маслов, блогер, ведущий «Белой комнаты», игрок «Амкала»

Финал: «Амкал» – 2Drots

Это финал в моем идеальном мире. Думаю, что это была бы третья пиковая точка в истории медиафутбола. Первой точкой был матч «Амкала» и 2Drots 2 мая 2021-го, второй – матч «Амкал» против 2Drots в Казани.

Кажется, что пятый сезон МФЛ – он такой обстоятельный, самый длинный, с финалом в «Лужниках» или где-то еще… Если он закончится матчем «Амкал» – 2Drots, то это будет шикарное завершение!

Удивят: FC Bus и «Рома»

Пускай всех удивит FC Bus сумасшедшими тренерскими ходами Виталия Миллера.

Пускай еще удивит всех «Рома»!

Разочарует: «Титан»

Боюсь, что можно ждать разочарование от чемпиона прошлого сезона – «Титана». Искренне желаю Шаме всего самого хорошего, но есть небольшие опасения. Ошибусь – ну, все мы ошибаемся.

Главная причина смотреть: много интриг

Для тех, кто ненавидит Медиалигу, причин смотреть не появилось.

А так – много свежего: что будет с 2Drots, которые не выигрывали два сезона подряд, Прокоп в «Родине Медиа», обновленный «Амкал», «Эгриси» без Василия Уткина, новые команды, возвращение Ромароя, выйдут ли снова «Броуки» в финал…

Если набросать таких интриг или главных вопросов к новому сезону Медиалиги, их получится штук 30, если не больше. Кстати, неплохая идея, чтобы сделать такой пост!

MVP: Рябокобыленко и Фломастеров

Пускай лучшим игроком сезона признают Артура Рябокобыленко. Это абсолютно новая звезда «Амкала» –  Ряба! Он самый медийный человек в медиафутболе, всех разорвет.

Еще буду переживать за Денчика Фломастерова! Кажется, что между Рябой и Денчиком развернется главная борьба.

Дмитрий Зыков, создатель телеграм-канала «Шугар»

Финал: «Амкал» – 2Drots

Я ходил на полуфинал третьего сезона в Казани, и это было невероятно. Атмосфера, болельщики, игра – просто нечто! Очень хочу, чтобы это повторилось, но уже в Москве, в «Лужниках», где фанатов еще больше. 

Прогнозировать очень тяжело. Не перейди Зириков в «Тандем», я бы железно написал, что «Броуки» дойдут до финала. Но теперь есть сомнения. 

Думаю, что 2Drots против ФК «10» – наиболее вероятная пара для финала.

Удивят: CКА и DMedia

Думаю, что большие ожидания от новичков, в особенности от СКА и DMedia. Не зря же их взяли в сезон без отборов.

Разочаруют: ФК «Деньги» и «Матч ТВ»

«Матч ТВ» потеряли много игроков, а новые трансферы вау-эффекта не вызывают. По контенту тоже тяжело, последний ролик на ютубе выходил полгода назад. Так еще и соперники в регулярке очень серьезные — 2Drots, «Броуки», «Народная», «Кони» и «Рома».

С «Деньгами» приключилась крайне интересная история прямо перед стартом сезона. Почти на 100% клуб объединяется с Rocket Team, которые не прошли стыки, хотя обладают одним из самых крутых составов. Но есть нюанс: футболисты «рокетов» смогут сыграть за «Деньги Рокетов» только после 5-го тура. И не совсем понятно в каком количестве, ведь по регламенту можно будет дозаявить только 10 футболистов.

Если ситуация не изменится, то мы имеем в заявке «Денег» всего 19 человек, из которых минимум 5 не смогут конкурировать в современной Медиалиге. Поэтому кажется, что до периода дозаявки ФК «Деньги» (или «Деньги Рокетов») будут серьезно уступать по уровню игры всем соперникам.

Главная причина смотреть: узнать, кто попадет в Кубок России. 

Сможет ли Сослан Гатагов привести «Амкал» к трофею? Как проявит себя Прокоп вне «Амкала» и 2D? Cможет ли МФЛ установить новый рекорд по просмотрам?

Главная интрига лично для меня: какие команды получат путевку в Кубок России и будет ли увеличена квота.

MVP: Скоропуп, Маврин, Мазур

У меня три фаворита.

Скоропуп – уже классно влился в 2Drots, очень важен для команды. 

Вася Маврин – почему-то уверен, что на этот раз Вася не байтит. Он хочет взять наконец трофей с «Амкалом» и пробовать себя в другой деятельности. 

Ну и Мазур – человек стал лучшим бомбардиром 2023-го, нужно защищать статус. Хотя Кутуз явно будет наступать на пятки.

Илья Ковалев, автор раздела Медиафутбол на Спортсе

Финал: «Броуки» – 2Drots

Я никогда не угадываю пары финалистов. Наверняка многим хочется увидеть финал «Амкал» – 2Drots. Но мне кажется, что там сыграют «Броуки». Второй командой будет «Амкал», «Родина Медиа» или 2Drots. 

Но «Броуки» точно в финале, серебро они себе уже гарантировали.

Удивит: «Рома»

Команда оставила отличное впечатление после стыкового матча. На нее не ставили, но теперь к ней будут относиться по-другому. За плей-офф точно поборется, даже учитывая сложную группу.

Хороший пример этому – «Эгриси», которые добрались до бронзы. Медиалига – это место, где такие классные истории могут происходить. Здесь команды, на которые никто не ставит, как феникс восстают из пепла.

Разочаруют: «Эгриси» и СКА

Мне кажется, что «Эгриси» будет очень тяжело. Не в плане того, что они провалятся, как в первых двух сезонах МФЛ. Трудно будет повторить бронзу. Смерть Василия Уткина – большой психологический удар для них.

Еще разочарует СКА. Я пока в принципе не понимаю, что это за команда. 

Мы знаем Комиса, он отличный футболист. Но последний год в 2Drots не играл основную роль. Пригласили Дему. Он, конечно, крутой парень, но насколько он хорош на актуальном уровне МФЛ? СКА – сборная вторых ролей. Васиченко, Гайнуллин, Комис – крутые игроки. Но никогда не были соло-лидерами, которые тащат банду к финалу.

Главная причина смотреть: искренность

Это современный футбол: красный мяч, чистое время, пенальти без добиваний – организаторы не боятся экспериментировать. А игроки не боится брать на себя, бить издалека. Здесь не разыгрывают в 28 передач в чужой штрафной. Это искренний футбол.

Да, он становится более профессиональным. Но профессионализм – тоже круто. В Лиге чемпионов же зажигают, и в Медиалиге умеют зажигать. 

Искренность – это очень важно. Когда ты делаешь что-то искренне, это всегда круто. А Медиалига – это самый искренний футбол в России.

MVP: Илья Скоропупов

Если сделает еще один шаг и станет главным игроком 2Drots. В команде очень высокая конкуренция в центральной линии: если Илья выиграет ее, то можно будет назвать его лучшим игроком сезона.

Иван Кириллов, создатель телеграм-канала «Некласико»

Финал: «Амкал» – 2Drots

Это финал мечты. Очень хочется увидеть медиафутбольную классику в финале главного медийного турнира.

У меня до сих пор в голове матч в Казани… Нерв, эмоции, двадцать тысяч болельщиков. Кайф! 

Удивит: «Эгриси»

Мне хотелось бы, чтобы снова всех удивили пацаны из «Эгриси». Они сенсационно стали бронзовыми призерами МФЛ-4. Редко команды после сенсаций повторяют успех, но мне очень этого хочется.

Разочарует: «Титан»

Не верю, что действующие чемпионы повторят успех. Думаю, они вылетят в четвертьфинале или в уайлд-кард. Ушли Маврин и Скоропуп. К сожалению, пока не вижу равноценных замен. 

Но эксперт и прогнозист из меня так себе. Поэтому, возможно, своим прогнозом я сделал «Титан» двукратными чемпионами.

Главная причина смотреть – злые и голодные до побед клубы

Уверен, что будут серьезные и эмоциональные куйки.

MVP: Скоропуп или Слон

Два невероятно сильных футболиста, которые могут сделать разницу в любом матче.

Денис Смирнов, редактор раздела Медиафутбол на Спортсе

Финал: «БроукБойз» – «Родина Медиа»

«Родина Медиа» – поразительно живучая команда. Они теряют игроков, сталкиваются с внутренними кризисами (помните старт МФЛ-3?), но все равно выходят в финалы. И часто выигрывают. 

Несмотря на потерю Зирикова, «Броуки» кажутся лучшими в Медиалиге по сочетанию трех качеств: сыгранности, силе состава и психологической устойчивости.

Удивит: «Рома»

Неожиданно яркий перфоманс в стыках: бурная радость Ромароя и старичков-фиферов сразу влюбила в клуб. Есть ощущение, что «Рома» может стать чем-то вроде оазиса олдскульного медиафутбола. Очень надеюсь, что они не бросят все силы на выход из группы (зачем он вообще?), а сфокусируются на креативности и усилении бренда. 

Разочарует: 2Drots

Медиафутбол устроен так, что пока турнир не стартовал сложно оценивать шансы команд. Мы просто слабо представляем в каком они состоянии. 

Предположу, что 2Drots по-прежнему в кризисе. На это намекает и кошмарный старт 2024-го и сигналы изнутри клуба: желание Кузнецова попробовать себя в профи, слова Сычева о зоне комфорта, реплика Некита о глобальной перестройке…Кажется, что в клубе и сами понимают необходимость обновления. Конечно, более масштабного, чем пара звездных трансферов – не уверен, что Скоропуп и Газданов глобально изменят картину.

Зачем смотреть: непредсказуемый плей-офф

Несмотря на тотальную профессионализацию, в МФЛ играют любительские команды. И этим командам свойственно иметь меньший запас прочности и теряться в ответственный момент. Из трех сезонов Медиалиги (все же первый – отдельная история) трижды в полуфинал выходила внезапная команда – «Деньги», «Бей Беги», «Эгриси» и Fight Nights. Четвертый сезон стал олицетворением этого принципа: действующие финалисты и «Амкал» срезались на стадии четвертьфинала. Если Осипов не решит сделать двухматчевые поединки, то плей-офф останется максимально непредсказуемым. 

MVP: Игорь Струнин

Драма. Не секрет, что Уткин был для Струнина как отец: опекал сильнее остальных, устраивал в «Краснодар». Игорь остро переживает смерть Василия. Когда-то Уткин говорил, что у Игоря есть для игры в профи – все, кроме характера спортсмена. Будет символично, если сейчас Струнин соберется и выдаст сезон жизни. 

Станислав Минин, комментатор Медиалиги

Финал: ФК «10» – 2Drots

Я для себя определил шесть претендентов на финал: «Амкал», 2Drots, «Родина Медиа», «Титан», «Броуки» и ФК «10». Вроде больше никто не напрашивается на это место.

Если анализировать трансферы и составы, то я бы сразу отправил в финал «Броуков». Но ушел Зириков. Хачатурян говорит, что они готовятся подписать вратаря – наверное, это будет хороший вратарь, но пока это большой знак вопроса. Потому что Зириков – это не просто лучший вратарь прошлого сезона, это голкипер, сыгранный с обороной. 

Поэтому для меня «Броуки» в финале все-таки под вопросом.

«РМ» потеряли сильных футболистов. Не уверен, что те, кого они взяли, компенсируют потери. У «Титана» очень сильная вратарская линия. Но Арби сейчас травмирован, насколько я знаю. Есть усилившийся «Амкал», к которому я вернусь позже. В нем свои проблемы и трения.

Что остается: «Десятка» и 2Drots. На 2D в этом сезоне не ставят как на основного фаворита. Кажется, что для них это плюс. На них не давят, наоборот – ожиданий меньше, чем раньше. При этом они систематически готовятся, взяли очень сильных игроков – Газданова и Скоропупа. Они могут оказаться в финале.

А ФК «10» – это команда, которую последовательно готовят к решению задачи выхода в финал. Как будто это новое противостояние – «Десятка» против 2Drots. Забавно, что они начнут первым матчем в группе. В медиафутболе много таких историй, когда все как в кино.

Кажется, что если «дроты» и «Десятка» сыграют в финале, то это будет и очень медийно, и круто в плане истории «старое против нового». По вывеске, ожиданиям и вайбу будет очень хороший финал.

Удивят: Rocket Team, ФК «Деньги», «Тандем»

Удивят еще до начала сезона Rocket Team, если сумеют с кем-то слиться. Например, с «Деньгами» – это, возможно, больше, чем просто слухи.

Удивят, наверняка, GOATS. Они всегда удивляют тем, что у них то нет состава, то вдруг новый появляется, и Гуди об этом ничего не говорит. От них каждый тур можно ждать чего-нибудь удивительного.

Мне кажется, что «Тандем» может с первой попытки выйти в плей-офф. Они себя здорово зарекомендовали: интересные футболисты, сыгранная команда. Чем-то напоминает «Титан» первого сезона. Я бы сказал, что в игровом плане «Тандем» может удивить. 

Разочарует: «Амкал»

Про разочарования. Я уже сказал про «Амкал». Сейчас это команда, которая делается под большую задачу. Герману и «Амкалу», как важному для медиафутбола бренду, не хватает трофеев. Это давит.

Под это берут тренера, ему дают карт-бланш. Набираются игроки – «Амкал» по трансферам, наверное, самые яркие в межсезонье. Очень мощные усиления по именам, все звучит очень круто.

Но при этом есть заложенные в основании мины. Есть Сослан Гатагов – очень амбициозный и эмоциональный человек. Но  есть и Вася Маврин, у которого с Сосланом сложились не совсем прекрасные отношения. При неудачах это может плохо воздействовать на команду. По составу – это претендент на финал и победу. По внутренним механизмам – все сомнительно.

Плюс из «Амкала» уходят такие медийные люди как Прокоп. Приходят футболисты с профессиональным прошлым. Сейчас это команда чисто футбольная, так она формируется. Это становится главной задачей.

Если не будет победы в этом сезоне при такой ставке на Сослана, при таких трансферах… Именно победы, не просто попадании в полуфинал. То для Германа это будет разочарованием. 

У «Амкала» есть все для того, чтобы всех обыграть, и для того, чтобы больнее других упасть. Поэтому «Амкал» может разочаровать.

Главная причина смотреть: большая пауза между сезонами

Слишком большой был перерыв. Я думаю, что все соскучились. Даже на стыковых матчах было очень много людей, неплохие просмотры.

Если брать медийную составляющую, то заходят новые большие фигуры – например, Баста. За ним наверняка будут следить. 

Если брать футбольную составляющую, то это будет самый открытый сезон. Шесть равносильных команд и нет явного фаворита. Это делает сезон очень интересным.

MVP: Илья Скоропупов

Понятно, что претендентов на лучшего игрока много. Я назову одного. 

Уже в первом сезоне Скоропуп здорово себя проявил – все помнят его потрясающие голы за Basement в полуфинале, хотя прошло два года.

Потом у него были разные команды. Был «Матч ТВ», где он показывал себя, но, может, уже не так ярко. Было чемпионство в прошлом сезоне с «Титаном», где он был одним из лучших и все сделал, чтобы считаться лучшим игроком сезона. Но травма помешала, он не сыграл в финале.

И теперь все сходится. И у 2Drots есть период сомнений, где нужны, возможно, новые лидеры. И у Скоропупа, наконец, должна дописаться история: чтобы он провел сезон от начала до конца, как лидер и самый яркий игрок.

Предположу, что лучшим игроком станет Скоропуп.

Александр Дорский, автор Спортса

Финал: 2Drots – ФК «10»

Финальную пару предсказать невероятно тяжело, потому что я великий эксперт в МФЛ мы не только не знаем состояние некоторых команд, но и абсолютно не понимаем, кто на кого хотя бы теоретически может попасть в плей-офф.

Главные фавориты для меня – «10», 2Drots, «БроукБойз». Сильно удивлюсь, если хотя бы одна из этих команд не доберется до финала.

Мой финал мечты – 2D – 10. Тут все: и хороший уровень исполнителей, и уже горячая история противостояния (в том числе за полем), и мотивация команд. Для одних это может быть шансом забрать титул после двух проигранных сезонов подряд, для других – таким долгожданным первым титулом. Да простит меня Илья Балакирев.

Разочарует: «Амкал»

Очевидно, тот, от кого мы слишком многое ждем. У меня два кандидата – «Амкал» и «10».

«Десятка» мощно усилила и без того сильный состав – амбиции Азамата очень велики. Не знаю, что произойдет, если «10» снова не доберется хотя бы до 1/4, но нужно проходить и дальше.

У «Амкала» тоже, как кажется, классные трансферы под новым тренерский штаб. Плюс возвращение Маврина. Тут ожидания еще выше из-за исторического контекста – думаю, любой вылет до полуфинала будет восприниматься как провал.

У меня нет рационального объяснения, руководствуюсь интуицией. Кажется, что 10 заберется на рекордную высоту, поэтому выберу главным разочарованием «Амкал». Да простит меня Федос.

Главная причина смотреть: конфликты

Сюрприз-сюрприз: конфликты все еще привлекают внимание людей и хорошо продаются. Если они еще и продаются отличным продакшеном, внимания становится гораздо больше.

В Медиалиге в этом смысле мы видим почти идеальное комбо. Да простят меня все, говорящие о высоком уровне игры.

MVP: Слон

Тут я немного субъективен: проголосую за Шеру как обладателя лучших очков на премии «Рейтинга Букмекеров». Они не могут не принести успеха на поле.

Если серьезно, конечно, Шере будет непросто после травмы и пропущенного финиша предсезонки. Так что желаю здоровья, удачи и реализации амбиций, которые по каким-то причинам остались нереализованными в 2Drots.

Как раз в 2D наиболее количество потенциальных претендентов на MVP сезона: Слон, Манна и, вероятно, Стиль. Плюс Скоропуп – очень классная игра за «Титан», надеюсь, адаптация в 2D не займет много времени, и мы увидим то, чем где-то даже восхищались в четвертом сезоне.

Мне очень нравится Бала – если 10 дойдет до глубоких стадий, а Саша будет показывать как минимум то же самое, что в 2D, на мой взгляд, он тоже прямой претендент на MVP. Тут на индивидуальный уровень может совпасть с силой команды и бешеной личной мотивацией.

Ладно, так можно упомянуть еще пять-шесть игроков. Так что просто выберу Слона – по моему суперэкспертному мнению, лучшего игрока в истории МФЛ.

Тут прощать не нужно, просто верьте в этот прогноз.

Черданцев, Сухина, Баста, Титов. Как же много звезд в новом сезоне Медиалиги!

logoБроукБойз
logoРодина Медиа
logoАмкал
logoЭгриси
logoСКА Ростов
logoЛФК «Титан»
logoАндрей Горбанец
logoФК 10
logoФК Деньги
logoИгорь Струнин
logoЛФК Рома
logoФК Матч ТВ
logoРоман Нагучев
logoWinline Медиалига
logo2Drots
logoFC DMedia
logo«Скоропуп» Илья Скоропупов
logoСтанислав Минин