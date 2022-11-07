«Родина Медиа» взяла под опеку козла из Московского зоопарка. Так команда готовится к игре с GOATS

«Родина» решила добавить медийности в предстоящий четвертьфинальный матч WInline Медиалиги против GOATS.

Команда посетила Московский зоопарк и решила взять под опеку одного из козлов.

Прищепа, Поликарп, Толя Гасилин, Дехтер и Денис Давыдов попили козье молоко, сфотографировались с именной табличкой и в очередной раз напомнили «Козлам», что в 1/4 финала им будет не легко.

Толя Гасилин: «Как же можно не любить животных? Сегодня мы пришли в зоопарк к настоящим козлам!» Дехтер: «Да! Пришли к настоящему гангстеру этого города, и, чтобы вы понимали, он под опекой «Родины Медиа»!» Поликарп: «Одну козочку я уже выдоил и немного молочка у нее взял» Ранее президент GOATS Гуди уже появлялся с живым козлом – во втором туре Winline Медиалиги он выводил команду на поле, держа животное на поводке.

Удастся ли «Родине» приручить «Козлов» на футбольном поле?