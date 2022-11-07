Роналду и Давыдов, Месси и Ромарой, Германия и 2Drots: ищем сходства между командами ЧМ-2022 и Медиалиги

Стартовал ЧМ-2022 и плей-офф Winline Медиалиги – не можем упустить возможность подумать, какие сборные похожи на команды второго сезона МФЛ.

«Амкал» – сборная Англии

Сравнивая команду Германа со сборной Англии, можно найти много сходств – высокие и много забивающие форварды в лице Кейна и Дубникова, тренеры, в прошлом игравшие за команду – Саутгейт и Маврин – быстрые крайние защитники с мощным ударом в лице Уокера и Левшука. Ну а Харри Магуайера по медийному образу можно сравнить с легендарными футбольными достижениями Ждана. Путь «Амкала» в групповом этапе второго сезона Медиалиги можно сравнить со сборной Англии на ЧМ-2018. Команды вышли из своих групп не без проблем и вполне могли остаться без плей-офф. На чемпионате мира в России англичане оступились в полуфинале – надеемся, что «Амкал» сможет превзойти англичан и доберется до финала.

Tamo Junto – сборная Бразилии

Казалось бы, ничего удивительного в том, что мы сравнили команду Гуркина со сборной Бразилии. Но если смотреть на Tamo Junto, можно сказать, что клуб реально пропитан бразильским вайбом. Даже русские игроки Tamo Junto прониклись жаркой бразильской атмосферой и позиционировали себя как бразильский коллектив. Танцы, веселье, красивые финты и голы – все это про Tamo Junto. Но есть и отличия. Бразилия – один из главных фаворитов ЧМ, а Tamo Junto даже не вышли из группы в Медиалиге…

2Drots – сборная Германии

Коллектив Жеки и Некита очень напоминает Бундестим – эти команды всегда находятся в числе фаворитов, постоянно обновляют состав молодыми талантами, обладают сильными голкиперами и очень любят пошутить. В интернете можно найти огромное количество мемов, связанных со сборной Германии – то Мюллер кого-то троллит, то Нойер в очередной раз сделает невероятный сэйв, то Хуммельс прольет только что купленный кофе и многое другое. Все это очень сильно напоминает «дротов» – верим, что команда Флика так же, как и команда Кузнецова, без особых проблем выйдет в плей-офф ЧМ.

ЛФК «Рома» – сборная Аргентины

Путь «Ромы», как и сборной Аргентины, можно разделить на два этапа. «Рома» во времена Коли Обольского на МКС-2020 была крепким коллективом с ярким лидером, который многое брал на себя, но всегда доказывал свой высокий уровень – это очень похоже на эпоху Марадоны. Оба этих игрока смогли добыть трофеи – Обольский вместе с «Ромой» выиграл МКС-2020, а Марадона с Аргентиной победил на ЧМ-1986. После ухода Обольского в «Роме» остался единственный и неповторимый лидер – сам Ромарой. Его история очень напоминает неудачи Месси в сборной – команда, которая раньше брала трофеи, уже давно не может выиграть главный трофей планеты – Кубок мира. ЧМ-2022 может стать последним для Лео – если он его не выиграет, мы можем увидеть аргентинскую версию речи Ромароя после потери шансов на плей-офф…

«БроукБойз» – сборная Португалии

Если смотреть на отдельных персонажей, то «Броуки» чем-то схожи со сборной Португалии. В защитной линии португальцев на ЧМ-2022 заявлены как и молодые защитники, так и проверенный временем Пепе, которого очень напоминает Виталий Дьяков – защитник, обладающий огромным опытом, очень эмоциональный и жесткий в моментах, готовый всегда вступиться за своих партнеров. Лидер португальцев Криштиану Роналду в связи с последними событиями очень напоминает форварда «БроукБойз» Давыдова – оба в последнее время бросают довольно громкие заявление в медиапространстве, что плохо сказывается на них. Также у обоих футболистов есть свои коронные фразы – у Роналду «siuuuuu», а у Давыдова – «сяду на лицо».

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Фото: Gettyimages.ru; globallookpress.com/imago sportfotodienst; Winline Media Football League