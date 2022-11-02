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Месси в «Амкале», Мюллер в команде Дорохова и Мусагалиева, Криш подвинет Кутуза. Выбираем клуб Медиалиги для звезд ЧМ-2022

Бавария Бавария
2Drots 2Drots
Tamo Junto Tamo Junto
ФК 10 ФК 10
GOATS GOATS
Амкал Амкал
Лионель Месси Лионель Месси
Неймар Неймар
Томас Мюллер Томас Мюллер
Альфонсо Дэвис Альфонсо Дэвис
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Медиалига Медиалига
Медиафутбол Медиафутбол

Накануне старта ЧМ-2022 мы решили пофантазировать и представили, кто из звезд мирового футбола мог бы заиграть в Медиалиге.

Томас Мюллер

Томас – большой любитель пошутить над одноклубниками и соперниками. У него огромный архив совместных фотографий с партнерами по «Баварии» и сборной Германии – он любит делать селфи в тот момент, когда товарищи находятся не в самых удобных положениях.

Еще Мюллер большой любитель троллинга – после разгромной победы Германии в полуфинале ЧМ-2014 над Бразилией (7:1) он выкладывал в инстаграм бутылку «7up». А троллинг «Барселоны» для Томаса отдельная история. За карьеру он забил ей 8 раз, поэтому очень любит подшутить над ней в инстаграме – тем более в «Барсе» сейчас играет его любимый ЛеванГолский.

Томас уже появлялся в медиафутболе – в 2019 году «Живой Футбол» записывали ролик с Мюллером, в котором он бил по воротам в валенках. 

Скорее всего, в Winline Медиалиге Томас мог бы представлять ФК «10», так как команда Азамата Мусагалиева и Дениса Дорохова явно оценила бы его любовь к юмору.

Альфонсо Дэвис

Альфонсо очень активен в медиапространстве. За довольно короткий срок Дэвис стал очень популярен в тиктоке – он любит шутить, исполнять треки, делать красивые нарезки с матчей и тренировочного процесса.

Не так давно Альфонсо создал себе канал на Twitch – там он стримит FIFA, делает реакции на ютуб-ролики. 

Зная любовь канадского защитника к исполнению песен в своем тиктоке, он мог бы заиграть в GOATS – а Гуди попробовал бы записать совместный трек с Дэвисом.

Неймар

Неймар – лидер сборной Бразилии и очень позитивный персонаж. Как и большинство бразильцев, Неймар очень любит танцевать – дома, в свободное время на мероприятиях, на тренировках, после голов – всегда.

По бразильскому вайбу Неймар, естественно, подошел бы в Медиалиге Tamo Junto – стал бы лидером команды, а аудитория восхищалась бы его красивыми финтами.

Альтернативный вариант – познакомить Федоса с Неймаром, чтобы они танцевали вместе!

Криштиану Роналду

Рассуждать о медийности капитана сборной Португалии нет смысла – Роналду один из самых известных персонажей не только в футболе, но и во всем мире. Социальные сети португальца превышают сотни миллионов подписчиков, а каждый его пост собирает миллионы лайков за считанные минуты – один только крик «siu» разлетается по тиктокам и пародируется огромным количеством людей.

Сейчас Криштиану не так часто появляется в стартовом составе «Манчестер Юнайтед». Возможно, ему уже пора уходить к нам в медийный футбол. Учитывая любовь 2Drots к крикам «siu» и разнообразным цитатам, Роналду бы идеально подошел бы их коллективу – Кутузу пришлось бы подвинуться…

Лионель Месси

Лео, естественно, не уступает Роналду в популярности – этих двоих можно с уверенностью поставить в один ряд. В заявке на Медиалигу по ним не было бы вопросов, медийные они или профики! Лео собрал все возможные личные и клубные трофеи, но ЧМ ему так и не покорился. Возможно, если удастся победить в Катаре, стоит задуматься об уходе в медийный футбол?

Мы считаем, что Месси идеально подошел бы «Амкалу». Вася Маврин стал тренером: команде Германа необходим умный игрок в центральную линию, который будет разгонять атаки и доводить мячи до Дубникова. Лео – лучший кандидат!

Кто еще из футболистов ЧМ-2022 мог бы заиграть в Медиалиге?

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Joaquim Ferreira, Panoramic/Keystone Press Agency, Pedro Rocha/Keystone Press Agency, IMAGO/Nina Farooqi; instagram.com/alphonsodavies; Winline Media Football League

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