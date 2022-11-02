Месси в «Амкале», Мюллер в команде Дорохова и Мусагалиева, Криш подвинет Кутуза. Выбираем клуб Медиалиги для звезд ЧМ-2022

Накануне старта ЧМ-2022 мы решили пофантазировать и представили, кто из звезд мирового футбола мог бы заиграть в Медиалиге.

Томас Мюллер

Томас – большой любитель пошутить над одноклубниками и соперниками. У него огромный архив совместных фотографий с партнерами по «Баварии» и сборной Германии – он любит делать селфи в тот момент, когда товарищи находятся не в самых удобных положениях.

Еще Мюллер большой любитель троллинга – после разгромной победы Германии в полуфинале ЧМ-2014 над Бразилией (7:1) он выкладывал в инстаграм бутылку «7up». А троллинг «Барселоны» для Томаса отдельная история. За карьеру он забил ей 8 раз, поэтому очень любит подшутить над ней в инстаграме – тем более в «Барсе» сейчас играет его любимый ЛеванГолский.

Томас уже появлялся в медиафутболе – в 2019 году «Живой Футбол» записывали ролик с Мюллером, в котором он бил по воротам в валенках.

Скорее всего, в Winline Медиалиге Томас мог бы представлять ФК «10», так как команда Азамата Мусагалиева и Дениса Дорохова явно оценила бы его любовь к юмору.

Альфонсо Дэвис

Альфонсо очень активен в медиапространстве. За довольно короткий срок Дэвис стал очень популярен в тиктоке – он любит шутить, исполнять треки, делать красивые нарезки с матчей и тренировочного процесса.

Не так давно Альфонсо создал себе канал на Twitch – там он стримит FIFA, делает реакции на ютуб-ролики.

Зная любовь канадского защитника к исполнению песен в своем тиктоке, он мог бы заиграть в GOATS – а Гуди попробовал бы записать совместный трек с Дэвисом.

Неймар

Неймар – лидер сборной Бразилии и очень позитивный персонаж. Как и большинство бразильцев, Неймар очень любит танцевать – дома, в свободное время на мероприятиях, на тренировках, после голов – всегда.

По бразильскому вайбу Неймар, естественно, подошел бы в Медиалиге Tamo Junto – стал бы лидером команды, а аудитория восхищалась бы его красивыми финтами.

Альтернативный вариант – познакомить Федоса с Неймаром, чтобы они танцевали вместе!

Криштиану Роналду

Рассуждать о медийности капитана сборной Португалии нет смысла – Роналду один из самых известных персонажей не только в футболе, но и во всем мире. Социальные сети португальца превышают сотни миллионов подписчиков, а каждый его пост собирает миллионы лайков за считанные минуты – один только крик «siu» разлетается по тиктокам и пародируется огромным количеством людей.

Сейчас Криштиану не так часто появляется в стартовом составе «Манчестер Юнайтед». Возможно, ему уже пора уходить к нам в медийный футбол. Учитывая любовь 2Drots к крикам «siu» и разнообразным цитатам, Роналду бы идеально подошел бы их коллективу – Кутузу пришлось бы подвинуться…

Лионель Месси

Лео, естественно, не уступает Роналду в популярности – этих двоих можно с уверенностью поставить в один ряд. В заявке на Медиалигу по ним не было бы вопросов, медийные они или профики! Лео собрал все возможные личные и клубные трофеи, но ЧМ ему так и не покорился. Возможно, если удастся победить в Катаре, стоит задуматься об уходе в медийный футбол?

Мы считаем, что Месси идеально подошел бы «Амкалу». Вася Маврин стал тренером: команде Германа необходим умный игрок в центральную линию, который будет разгонять атаки и доводить мячи до Дубникова. Лео – лучший кандидат!

Кто еще из футболистов ЧМ-2022 мог бы заиграть в Медиалиге?

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Joaquim Ferreira, Panoramic/Keystone Press Agency, Pedro Rocha/Keystone Press Agency, IMAGO/Nina Farooqi; instagram.com/alphonsodavies; Winline Media Football League