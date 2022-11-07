Алексей Гасилин наехал на Дидара из SD Family, а в ответ получил хейт от казахстанской аудитории

В 8-м туре Winline Медиалиги «Наши Парни» обыграли SD Family (2:1). Команда из Казахстана после первого тайма вела 1:0, но упустила победу, получив в свои ворота 2 пенальти – оба за игру рукой.

Во время матча президент SD Дидар Сыдыкбек часто обращался к судье, т.к. считал, что игры рукой не было совсем – судья был неумолим, а Казанков забил оба пенальти и принес победу «Нашим Парням». После матча нападающий «Наших Парней» Алексей Гасилин в достаточно жесткой форме обратился к Дидару:

«Хочу писать как мой кэп (Сибскана – прим. Sports). Дидар, ну ты немного ###### – в двух моментах подходил к тебе и спрашивал, есть ли рука – ты говорил «нет» мне и судье и качал, что вас засудили. Ты только плакался и вел себя ###### всю игру. Когда я вышел, я с тобой общался, но ты в SD главный, у себя в стране, я не говорю как ты общался со мной, как ты общался с судьей, ты думаешь тебе все дозволено, ты бескультурный, и твой слог не идет по фамилии», – заявил Гасилин в своем телеграм-канале GasGollDer Live. После публикации поста Алексей получил большую порцию хейта в комментариях от казахской аудитории – казахи посчитали, что Гасилин задел их народ. Чуть позже Гас решил прояснить ситуацию и выложил еще один пост с объяснением:

«Вижу, что мой крайний пост вызвал волну негодования в комментариях, а также у меня в личных сообщениях, вижу даже угрозы, поэтому наверное будет правильно дать несколько пояснений. Частенько в нашем комьюнити происходят случаи недопонимания между людьми, в частности между этническими группами. Моя ситуация не стала исключением. Очень удивлен, что народ Казахстана в моем посте, который безусловно был написан в грубой форме, углядел неуважение не просто к конкретным людям, а чуть ли не к целой нации. Это настоящий шок для меня, ведь у меня мама родилась в Казахстане, у меня никогда не было ссор с людьми оттуда – наоборот, у меня очень много знакомых и даже близких людей оттуда. Говорю, как есть – цели оскорбить казахов у меня не было! Я обращался к конкретному человеку, к представителю конкретной футбольной команды за конкретные его слова и поступки.

Дидар, обращаюсь к тебе напрямую. Твое поведение на матчах неприемлемо, оно порядком надоело не только зрителям, но и другим участникам лиги. От матча к матчу ты недоволен судейством и высказываешь это в той форме, которую сам пожелаешь, а спустя несколько дней обыденно сваливаешь все на эмоции, которые тебя перекрыли. Сколько это должно продолжаться? С каких пор тебе дозволено все, а я за грубый пост в ТГ-канале должен читать угрозы о расправе надо мной? Я спокойно пытался говорить с тобой во время нашей игры, ты же со мной вел беседу через «###». Такого тона в свой адрес я не потерплю, особенно, когда от меня исходит только уважение и к тебе и к твоей команде! Ты принял на себя роль жертвы обстоятельств и пытаешь убедить всех вокруг, что так оно и есть, но люди все видят и понимают.

Подытоживая, хочу еще раз отметить, что в моем посте не было сказано ни слова негативного о народе Казахстана, обращение было именно к Дидару и в данном вопросе мне не важно какой у него паспорт». Главный вопрос, который остается открытым – продолжится ли хейт в сторону Гасилина?