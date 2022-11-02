«Рома» (римская!) пришла в комментарии к игроку «Денег» – оценила легендарный состав с Тотти и Батистутой

Футболист ФК «Деньги» АртПо активно ведет свой тик-ток и собирает по несколько миллионов просмотров на каждом ролике. Одним из его форматов являются ретроспективы клубов и футболистов: голы, лучшие моменты в карьере, символические сборные. АртПо сделал ролик про «Рому», в котором собрал символическую сборную клуба всех времен.

В состав вошли: Вратарь: Алиссон Защита: Кафу – Алдаир – Самуэль – Кандела Полузащита: де Росси – Наингголан – Джаннини Атака: Кассано – Батистута – Тотти Неожиданно для всех в комментарии пришла «Рома», но не Ромароя, а римская!