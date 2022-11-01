Будаков думал, что Майами – рэпер. Олег ответил песней

На конференции Winline Медиалиги после 7-го тура президент МФЛ Николай Осипов отметил, что вратарь «Бей Беги» Александр Будаков – один из претендентов на бонус за по итогам год.

Его речь продолжил Олег Майами: «Я как человек не из футбола, когда увидел Буду (Будакова), подумал, что это прикол какой-то, честно, когда вот таких на ворота ставят...»

На что полузащитник «Амкала» Вася Маврин ответил: «Знаешь прикол? Он когда твою музыку слушает, мне то же самое говорит».

А затем слово взял сам Будаков: