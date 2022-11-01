Кто заварил эту Кашу?
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Будаков думал, что Майами – рэпер. Олег ответил песней

Николай Осипов
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Олег Майами
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На конференции Winline Медиалиги после 7-го тура президент МФЛ Николай Осипов отметил, что вратарь «Бей Беги» Александр Будаков – один из претендентов на бонус за по итогам год.

Его речь продолжил Олег Майами: «Я как человек не из футбола, когда увидел Буду (Будакова), подумал, что это прикол какой-то, честно, когда вот таких на ворота ставят...»

На что полузащитник «Амкала» Вася Маврин ответил: «Знаешь прикол? Он когда твою музыку слушает, мне то же самое говорит».

А затем слово взял сам Будаков: 

 

 

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