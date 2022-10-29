«Наши Парни» трижды били один и тот же пенальти «Рубину». Отменили сэйв и гол. Игроки не нарушали только в третьей попытке

В матче 7-го тура Winline Медиалиги сыграли «Наши Парни» против МФК «Рубин» (2:2). Гасилин забил свой дебютный гол за команду РФС, Норик снова сделал сальто (на этот раз без пенальти) и удалился.

Но в этом матче было кое-что более интересное – в конце первого тайма за фол на Юсибове в штрафной «Рубина» был назначен пенальти. Бить пошел Максим Казанков. Кипер «Рубина» Светов потащил. Партнеры бежали поздравлять вратаря, но ассистент арбитра зафиксировал нарушение. Светов до удара ушел с линии. Главный арбитр Илья Тришин пошел смотреть VAR.

Судья решил – необходимо перебить пенальти. Казанков снова пошел к точке. Со второй попытки он забил, но Тришин снова пошел смотреть пошел смотреть телек – оказалось, Алексей Гасилин в радиус штрафной до удара Казанкова, что тоже является нарушением.

Тришин снова требует перебить. С третьей попытки Казанков забил. В этот раз правила никто не нарушил, гол засчитан.

Во втором тайме Алексей Гасилин пришел в комментаторскую и рассказал, что специально вбежал в штрафную во время второй попытки. «Хотите раскрою вам правду? Я специально вбежал. Можете даже спросить игроков «Рубина» – я им сказал, что так сделаю. Я сейчас серьезно говорю, в Казе [Казанкове] я был уверен – посчитал, что с 3-его раза будет честно. Можно сказать взял риск на себя, если бы вдруг с третьей попытки не забили».