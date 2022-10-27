Пари игроков «Амкала» и Reality превратилось в мем. Мура поспорил на победу матче, а потом узнал, что не сыграет – из-за перебора карточек

«Амкал» – Reality – главный матч 7-го тура Winline Медиалиги. К ней и так было приковано достаточно внимания, но еще несколько очков хайпа добавило противостояние бывших одноклубников Муры и Салима.

На стриме МФЛ Салим и Мура заключили пари – в случае поражения «Амкала» Салим покрасит волосы в белый, а если проиграет Reality, Мура должен перекрасить в белый бороду. «Жена, прости», «Пахан, прости» – с этими словами парни дали по рукам.

Что могло пойти не так? Всего было хорошо, пока Илья Башашин из MFL Stat не заметил, что Мура, оказывается, не сможет сыграть – из-за перебора желтых карточек. Знал ли он об этом, когда спорил с Салимом?

Святослав признался, что «профукал момент», но при этом обвинил руководство Reality и лигу в том, что его не уведомили. А затем он обратился к президенту МФЛ Николаю Осипову с просьбой отменить бан.

«Николай Осипов, я хочу к вам обратиться и попросить, чтобы вы как-нибудь порешали этот момент, ведь сам спор очень интересен и сделает эту игру интереснее, чем просто игра Reality — «Амкал». Но, если все пойдут в отказ, то я, конечно, это приму. Я еще раз повторю, что все понимаю, мы профукали этот момент, но если он как-нибудь решится, то я буду безмерно благодарен. Кто сидит в КДК и решает, прошу вас, дайте мне сыграть эту игру, по-братски», – сказал Мура в своем телеграм-канале Mura.

Защитник Reality и дальше настаивал, что не виноват – его просто не предупредили о переборе карточек:

«Они не понимают одного – я не должен следить за своими желтыми карточками. Об это мне должно говорить мое руководство. А все клубы об этом должна предупреждать лига. Вот представьте, если бы не было никакого сайта – я бы вышел на поле, и нам бы дали техническое поражение. Я как игрок не должен следить за своими желтыми карточками – это ##### руководства и ##### лиги». В ответ на это президент «Амкала» Герман решил затроллить Муру, выпустив похожее обращение к МФЛ:

«Я очень расстроен и зол, не только на себя , но и на организацию, которая, как по мне, должна была оставить две желтые карточки Кирилла Дубникова в «На Спорте»! Дело в том, что, осуществляя трансфер, мы забрали только самого Дуба! А две желтые, полученные в матчах МФЛ до перехода к нам, абсолютно нам не нужны! Для меня это принципиально, но что есть, то есть. Уверен, что отсутствие третьей желтой у Дуба может сильно повлиять на положительный результат в ближайшую субботу», – написал Герман в своем телеграм-канале El Сlassico band. История превратилась в мем. Следом подшутить над игроком Reality решил нападающий «Амкала» Антон Чужой:

«Николай Осипов! Можно, пожалуйста, мне разрешить ####### всех и орать на судей, не получая за это карточки в матче, а то у меня спор с Германом на 100к», – написал Антон в своем телеграм-канале «Чужой не для всех». От лица лиги Муре ответил технический директор Winline Медиалиги Дмитрий Кортава.

«С 4-го тура в общий чат команд скидываем инфу, кто пропускает матчи по карточкам. Перед 6-м туром не скидывали, потому что ни у кого трех карточек не было! Вся статистика есть на сайте mfl.life. Очень странно, когда команды/игроки скидывают на лигу то, что должны делать они», – написал Кортава в своем телеграм-канале «Кортава | Дела футбольные».

В итоге Мура не сыграет против «Амкала», а судьба его спора с Салимом остается неизвестной.