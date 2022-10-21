Крутейшая презентация новичков «Амкала»: Салима сравнили с Давидсом и Филлипсом, Дуба сделали селебрити на обложке GQ и на интервью у Собчак

«Амкал» накануне объявил о подписании троих новичков: Кирилла Дубникова, Салима и воспитанника «Краснодара» Евгения Назарова. Игроков представили в роликах, наполненных отсылками к их бэкграунду. Разберем каждую!

В начале видео Герман закрывает ноутбук и говорит Сибскане: «Ну все, Салима подписали!» Далее они обсуждают идеи презентации. Андрей предложил оформить ролик в стиле FIFA, отмечая схожесть Салима с игроком «Ман Сити» Кэлвином Филлипсом.

В ролике показан гол виртуального Салима из FIFA, который забивает ударом из-за штрафной – сразу вспоминается пушка Романа в игре с 2Drots в полуфинале МКС-2022. Тот гол был признан лучшим на турнире.

Герман не оценил идею и предложил сравнить Салима со своим любимым игроком – Эдгаром Давидсом. Для создания образа великого футболиста новичок надел оранжевые очки, форму сборной Нидерландов и «Интера» (Давидс там, правда, отыграл всего сезон).

Сибскане вариант Германа тоже не понравился. Тогда он посоветовал максимально упростить ролик – как у 2Drots: «фон оранжевый, музычку поэпичнее». Все это отсылает нас к недавней презентации Гаучо.

Герман лаконично отвечает: «Да не, это все отстой». После этого герои переводят свой взгляд в камеру, обращаясь к скрытому до этого персонажу: «Ну а ты чего молчишь, есть какие-нибудь идеи?» В ролике появляется второй новичок клуб Дуб, который безмолвно пожимает плечами. «Амкал» вновь обыграл молчаливость и немногословность Кирилла.

В этот же момент в кадре появляется последний новичок – Евгений Назаров: «Пацаны, а мне когда презентацию снимать будем?»

Салим, увидев незнакомца, повторяет свою вирусную фразу из недавнего матча Reality с «Десяткой»: «Ты медийный? ######### (я в шоке)...»

На этом видео заканчивается. Однако затем «Амкал» выпустил еще один ролик с отдельной презентацией Дубникова.

«Амкалом» высмеиваются заявления о том, что Дубников не является медийным игроком – он предстает перед нами на обложках журналов Time, GQ, France Football, на билбордах в различных странах мира. У Дуба 489 миллионов фолловеров в соцсетях, а в гости его зовут все популярные ютуб-каналы: «Вписка», Собчак, Баста, Sidemen, Labelcom и другие Ну а Кирилл в своем стиле не проронил ни слова за ролик.