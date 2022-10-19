Команда «Матч ТВ» полгода не могла выиграть в Медиалиге. Ей забивал Олег Майами, Самедов сбежал после первого матча, Генич запорол важнейший пенальти

Команда «Матч ТВ» в медиафутболе появилась раньше, чем «Амкал» и 2Drots. Еще в 2017 году парни с телека играли против фиферов, в 2018-м – с командой Ставра. В апреле «Матч» вошел в число участников первого сезона Winline Медиалиги, однако первой победы пришлось ждать полгода.

Похоронный пенальти Генича, гол от Олега Майами и 0 побед в первом сезоне

Дебютный сезон Медиалиги команда провалила: ни одной победы, две ничьих и всего пять очков, три из которых взяли на челленджах (это, к слову, лучший результат наряду с 2Drots).

«Матч» заявил Андрея Тихонова, Александра Самедова и Никиту Баженова, но первый так и не добрался до «Луча», второй перестал приезжать, проведя всего одну игру, а третий влился в состав только во второй части группового этапа и затащить уже не успел.

Хотя первый тур получился многообещающим. Уступая 1:3 SD Family, «Матч ТВ» отыгрался 3:3, а Константин Генич забил великолепный гол, перебросив вышедшего вратаря.

Во 2-м туре «Матч ТВ» попал под «На Спорте» с Текилой и Олегом Майами, который до этого вообще никак не был связан с футболом.

Текила сделал в свой день рождения хет-трик, а Майами первым же касанием забил в девятку – все это вылилось в позорное поражение 0:8.

Генич опоздал на 15 минут и приехал, когда его команда уже пропустила четыре: «Че за дела, #####? ####, я приехал 10 минут назад – какие 0:4?»

В 5-м туре «Матч» сумел дать бой будущим чемпионам 2Drots, но потерпел минимальное поражение. На последних минутах игрок «Матча» Виталий Кокенко спровоцировал потасовку, оттолкнув Мбэйпа, который выходил у «дротов» на замену. Перепалка украла у «Матча» несколько минут в концовке, отыграться так и не получилось.

Роковым для «Матч ТВ» стал заключительный тур против «Ромы» Ромароя. Для выхода из группы были нужны победа и осечки прямых конкурентов из нижней части таблицы. На 75-й минуте «Матч» заработал пенальти, но Генич зарядил выше ворот.

Сразу после промаха Константин накрыл голову футболкой и ушел с поля – это было пугающе похоже на паническую атака. Та игра тоже закончилась конфликтом, а «Матч ТВ» первым потерял шансы на плей-офф. Таким получился для команды дебютный сезон.

На МКС-2022 «Матч», попав в группу с «Амкалом», 2Drots и «Бей Беги», ожидаемо не вышел в следующий раунд, потерпев три поражения.

Усиление под второй сезон, приглашение Зубко и первая победа благодаря новым правилам

Сменив название на Watch TV, клуб к новому сезону обновил почти половину состава: пришли Роман Павлюченко, Андрей Горбанец, Шамиль Курбанов, вернулся Баженов. Новым главным тренером после ухода из «Амкала» стал Денис Зубко.

На старте сезона в играх с SD Family и «Рубином» Watch TV забивал первым, но в итоге упускал преимущество. Первую победу ребята из «Матча» дождались в 5-м туре против Fight Nights Александра Мостового – помогли экспериментальные правила. Проигрывая 2:3 и оставшись вдесятером (Кокенко получил оранжевую карточку), команда взяла бонусный мяч и забила, превратив 2:3 в 4:3!

Генич, Нагучев и все остальные фонтанировали счастливыми эмоциями, ведь дебютной победы им пришлось ждать 13 матчей. Надеемся, что тот пенальти с «Ромой» Константину больше не снится.