Кто заварил эту Кашу?
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Команда «Матч ТВ» полгода не могла выиграть в Медиалиге. Ей забивал Олег Майами, Самедов сбежал после первого матча, Генич запорол важнейший пенальти

Матч ТВ Матч ТВ
Константин Генич Константин Генич
Watch TV Watch TV
Роман Нагучев Роман Нагучев
Медиалига Медиалига
Медиафутбол Медиафутбол

Команда «Матч ТВ» в медиафутболе появилась раньше, чем «Амкал» и 2Drots. Еще в 2017 году парни с телека играли против фиферов, в 2018-м – с командой Ставра. В апреле «Матч» вошел в число участников первого сезона Winline Медиалиги, однако первой победы пришлось ждать полгода.

Похоронный пенальти Генича, гол от Олега Майами и 0 побед в первом сезоне

Дебютный сезон Медиалиги команда провалила: ни одной победы, две ничьих и всего пять очков, три из которых взяли на челленджах (это, к слову, лучший результат наряду с 2Drots).

«Матч» заявил Андрея Тихонова, Александра Самедова и Никиту Баженова, но первый так и не добрался до «Луча», второй перестал приезжать, проведя всего одну игру, а третий влился в состав только во второй части группового этапа и затащить уже не успел.

Хотя первый тур получился многообещающим. Уступая 1:3 SD Family, «Матч ТВ» отыгрался 3:3, а Константин Генич забил великолепный гол, перебросив вышедшего  вратаря.

Во 2-м туре «Матч ТВ» попал под «На Спорте» с Текилой и Олегом Майами, который до этого вообще никак не был связан с футболом.

Текила сделал в свой день рождения хет-трик, а Майами первым же касанием забил в девятку – все это вылилось в позорное поражение 0:8.

Генич опоздал на 15 минут и приехал, когда его команда уже пропустила четыре: «Че за дела, #####? ####, я приехал 10 минут назад – какие 0:4?»

В 5-м туре «Матч» сумел дать бой будущим чемпионам 2Drots, но потерпел минимальное поражение. На последних минутах игрок «Матча» Виталий Кокенко спровоцировал потасовку, оттолкнув Мбэйпа, который выходил у «дротов» на замену. Перепалка украла у «Матча» несколько минут в концовке, отыграться так и не получилось.

Роковым для «Матч ТВ» стал заключительный тур против «Ромы» Ромароя. Для выхода из группы были нужны победа и осечки прямых конкурентов из нижней части таблицы. На 75-й минуте «Матч» заработал пенальти, но Генич зарядил выше ворот.

Сразу после промаха Константин накрыл голову футболкой и ушел с поля – это было пугающе похоже на паническую атака. Та игра тоже закончилась конфликтом, а «Матч ТВ» первым потерял шансы на плей-офф. Таким получился для команды дебютный сезон.

На МКС-2022 «Матч», попав в группу с «Амкалом», 2Drots и «Бей Беги», ожидаемо не вышел в следующий раунд, потерпев три поражения.

Усиление под второй сезон, приглашение Зубко и первая победа благодаря новым правилам

Сменив название на Watch TV, клуб к новому сезону обновил почти половину состава: пришли Роман Павлюченко, Андрей Горбанец, Шамиль Курбанов, вернулся Баженов. Новым главным тренером после ухода из «Амкала» стал Денис Зубко.

На старте сезона в играх с SD Family и «Рубином» Watch TV забивал первым, но в итоге упускал преимущество. Первую победу ребята из «Матча» дождались в 5-м туре против Fight Nights Александра Мостового – помогли экспериментальные правила. Проигрывая 2:3 и оставшись вдесятером (Кокенко получил оранжевую карточку), команда взяла бонусный мяч и забила, превратив 2:3 в 4:3!

Генич, Нагучев и все остальные фонтанировали счастливыми эмоциями, ведь дебютной победы им пришлось ждать 13 матчей. Надеемся, что тот пенальти с «Ромой» Константину больше не снится.

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