«Прикольно, пока не ощутишь эффект красного мяча». Мостовой, Ещенко, Некит и другие звезды Медиалиги реагируют на новые правила

Технический директор Winline Медиалиги Дмитрий Кортава боялся, что экспериментальные правила придется свернуть спустя тайм, но в итоге все сложилось довольно неплохо. Tamo Junto и Watch TV, например, одержали первые победы благодаря бонусному мячу, а «На Спорте» напротив похоронил себя в игре с «Родиной Медиа».

Как ни странно, даже те правила, которые преимущественно были встречены критикой, у кого-то находили поддержку. Ниже – мнения о том, что мы увидели в экспериментальном 5-м туре.

Давыдов назвал эксперименты «залупой чистой», Будаков ругался из-за бонусного мяча, Мостовой вспомнил детский сад

Сергей Давыдов («БроукБойз»): «Залупа чистая, ну, бред какой-то. Зеленая какая-то карта, красная. Ну, забавно будет, думаю, будет забавненько. Посмотрим, надо провести разочек, посмотреть, как это будет.

Может, я за этот красный мяч буду грызться за эти три минуты, чтобы забить гол за два».

Александр Будаков («БейБеги»): «##### полная. Прям вот с большой буквы #####. Полностью убивает футбол. Какой смысл? Ну, медиафутбол – класс. Да, людям весело, но нам вот вообще не смешно».

Степа Фанки («Амкал»): «Чистое время – ##### полная, мне вообще не понравилось. Возможно, что это ощущение такое из-за пауз, но показалось, что уж очень мало играем. В первом тайме сыграли 40-42 минуты, а во втором как будто вообще по #####».

Александр Мостовой (Fight Nights): «30 лет играл в футбол, 50 лет живу, первый раз в истории увидел, что дают какой-то красный мяч, гол которым засчитывается за два. У нас в детском саду было такое правило, 50 лет назад. Когда забиваешь головой, говорили – за два. До сих пор не могу понять, не могу отойти. Ребята мучались, вели 3:2, и вдруг появился какой-то красный мяч. Да, это заранее было ясно, но просто не понимаю, зачем это? Люди просто пробили, залетел рикошет, и они выиграли. Как сейчас смотреть в лицо ребятам? Я не понимаю. В следующий раз можно придумать еще какой-то синий мяч, забиваешь – за три . Вот так можно. Вообще не понимаю, до сих пор не могу в себя прийти».

Ещенко одобрил красный мяч, но не понял оранжевую карточку, Богдан замерз из-за чистого времени

Андрей Ещенко («Бей Беги»): «Придумали правила, оранжевая карточка – какая это? Никакой формулировки нет . Пограничная между желтой и красной? Ну, вот это какой фол по твоему мнению? Прыгает двумя ногами вперед. Опасно? Опасно. Естественно, оранжевая, у них должно было быть 3 удаления. Не, вот мячик прикольно, интрига. 0:1 проигрываешь, мячик берешь, забиваешь – 2:1 выигрываешь.

Богдан (2Drots): «Непривычно и тяжело играть. Ну, такая команда у нас, что много споров. Вроде бы первый тайм играли около часа, если не ошибаюсь – я замерз очень сильно, как и многие. А так – прикольно. Бонусный мяч мне вчера понравился, когда Tamo Junto забил. А сегодня мы свой бонусный не забили, зато нам забили – мы уже жопы мыли, бегаем там, тяжело, 3:2 – хорошо, что удержали и смогли 4-й забить»

Некит (2Drots): «Как разовая акция, наверное, прикольно. Мне что с этими правилами, что без них, одинаково интересно смотреть с бровки. В матче с «Эгриси» мы превосходили, вели 3:0, но красный мяч – бамс, ты забил гол и можешь быстро вернуться в игру. Наверное, это добавляет какой-то элемент шоу. Но, наверное, раз в четыре матча такое стоит делать ».

Осипов хочет ввести часть новых правил в плей-офф, Слон поймал дизмораль от двойного гола

Николай Осипов (глава МФЛ): «Мне заходит. Это же экспериментальная история. Мне, честно, нравится красный мяч, прям очень нравится, есть драматургия. Мне нравится чистое время, потому что концовки игр становятся более интересные, потому что нет всех этих футбольных хитростей, к чему, наверное, кто-то привык. Но мне кажется, куда интереснее подать два угловых за шесть секунд, что было в матче «Бей Беги», нежели за три минуты подать один угловой, поправляя щитки. Я бы оставил кое-что в плей-офф. Так что, поживем – увидим»

Слон (2Drots): «В итоге все правила были использованы. Как я и говорил, получилось прикольно смотреть со стороны – пока ты не ощутил эффект красного мяча. Конечно, когда пропускаешь – такую дизмораль ловишь . Наверное, из всего я бы оставил только чистое время, так как, по сути, то на то и выходит. Просто немного непривычно – нет ощущения понимания игры».

Илья Шурыгин («Амкал»): «Хорошие правила – нам понравилось. Когда условные стычки происходят – остается время на саму игру. Единственное только, наверное, красный мяч бесполезный. Команды борются, пытаются хотя бы один забить, а тут берешь красный – и уже в два гола ведешь – бессмысленное правило.

Оранжевая карточка – вот это хорошее правило. Это как раз хороший шанс для атакующей команды забить гол. Какое правило оставил бы? Чистое время. В команде всем нравится».

По итогам тура на стриме президент Медиалиги Николай Осипов заявил, что некоторые из экспериментальных правил могут остаться в регулярном чемпионате: «Мы это еще обсудим с командами и представителями СМИ, но я бы оставил в регулярке красный мяч и чистое время. Это прикольная история, она имеет место быть – тем более, что она работает в обе стороны».

В тексте использованы цитаты из телеграм-каналов журналиста «СЭ» Терлецкого, «Некласико», sdetstvazamedia, Slonsky, «Лига Медифутбол», «ФК БроукБойз» и ютуб-канала Winline Media Football League.

Фото: Winline Media Football League