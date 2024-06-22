Каким был мир, когда Канада брала Кубок Стэнли: Джексон впервые в России, курс 💵 выше 1000 рублей, конец «Санта-Барбары»

Возвращаемся в 1993-й.

Несмотря на то, что в НХЛ играют семь канадских команд, ни одна из них не выигрывала Кубок Стэнли уже больше 30 лет!

Последний раз трофей покорился «Монреалю» в далеком 1993-м – с того момента и до этого года представители «кленовых» шесть раз доходили до финала, но так и не поднимали трофей.

Возможно, повезет на седьмой: «Эдмонтон» летел в серии с «Флоридой» 0-3, но уже 3-3. Если случится чудо – это точно станет историей! Как и тот год – с победой «Канадиенс».

Каким же был мир, когда Кубок Стэнли последний раз выигрывала канадская команда?

• Население Земли всего 5,5 млрд человек – на 2,5 меньше, чем сейчас.

• Уже в первый день 1993-го произошло важное событие: Чехословакия распалась на два новых государства на карте Европы – Чехию и Словакию.

• 1 ноября вступил в силу Маастрихтский договор о создании Европейского союза – туда вошли 12 стран континента.

• 30 июня курс доллара впервые превысил тысячу рублей – 1024 за доллар. После либерализации цен и последовавшей гиперинфляции рубль все больше обесценивался, и это привело к денежной реформе (которая случилась во второй половине того же 1993-го), которая, по сути, стала переходом на купюры номиналом в сотни и тысячи с отказом от копеек. Когда спустя пять лет случилась деноминация, курс доллара, увы, был не 1,024 к рублю, а в 5 раз выше. А потом и в 20.

• 12 декабря была принята Конституция России, а Борис Ельцин утвердился в статусе президента.

• Чемпионат мира по хоккею в Мюнхене выиграла сборная России – обыграла в финале шведов со счетом 3:1. В ее составе зажигали Алексей Яшин, Андрей Николишин, Вячеслав Буцаев и Вячеслав Быков. Следующая победа на ЧМ случится через 15 лет в легендарном финале с Канадой (5:4 ОТ). Тренером той сборной России будет как раз Вячеслав Быков.

• Завершился первый чемпионат Межнациональной хоккейной лиги. Победителем стало московское «Динамо», а лучшими бомбардирами – нападающие «Спартака» Барков и Ткачук (отец нападающего «Флориды» и почти однофамилец другого форварда «Пантерс» соответственно).

• На драфте НХЛ-1993 «Оттава» выбрала под первым номером Александра Дэйгла, еще даже не представляя, какую ошибку совершила.

• В финале Лиги чемпионов, проходившем в Мюнхене, впервые победила команда из Франции – «Марсель» обыграл «Милан» 1:0. Единственный мяч забил Базиль Боли.

• «Спартак» выиграл второй чемпионат России подряд, а в Кубке обладателей кубков дошел до полуфинала, уступив «Антверпену» по сумме двух матчей.

• Итальянец Роберто Баджо получил «Золотой мяч».

• «Зубастик» Роналдо только начал карьеру на взрослом уровне, сыграв первые матчи за бразильский «Крузейро». А вот Диего Марадона вернулся из Европы в родную Аргентину.

• Сборная России под руководством Павла Садырина отобралась на чемпионат мира в США.

• Майкл Джордан привел «Чикаго Буллс» к третьему чемпионству подряд, а осенью того же года шокировал всех, объявив о своем переходе в бейсбол.

• В «Формуле 1» Ален Прост завоевал свой четвёртый и последний титул с «Уильямсом».

• 15 июля состоялся релиз FIFA International Soccer – первой игры серии FIFA. В этом же году вышел сиквел Mortal Kombat.

• В прокат вышли «День сурка» и «Список Шиндлера», а Стивен Спилберг снял еще и первую часть «Парка Юрского периода». При бюджете 63 млн долларов, фильм собрал в прокате более миллиарда. Картина получила три «Оскара» – за лучшие визуальные эффекты, звук и монтаж звуковых эффектов.

• 10 октября началось вещание НТВ при финансовой поддержке Владимира Гусинского.

• На ОРТ впервые выходит детская программа «Зов джунглей», а на РТР – премьера блока «Волшебный мир Диснея». В том же году появились в эфире передачи «Городок», «Смак» и «Белый попугай».

• В США на телеканале NBC вышла в эфир последняя, 2137-я серия сериала «Санта-Барбара».

• На телеканале FOX была показана первая серия культового телесериала «Секретные материалы».

• Основана американская поп-группа Backstreet Boys.

• Майкл Джексон впервые приехал в Россию, дав концерт в «Лужниках».

• «Mercedes-Benz» представил линейку автомобилей C-класса.

• Компания Intel выпустила первый процессор из семейства Pentium.

• Еще одно событие из мира техники – 17 июня 1993-го родился Никита Кучеров.

Фото: Gettyimages.ru /Shaun Botterill/Allsport, Mike Hewitt/ALLSPORT, Jonathan Daniel /Allsport; РИА Новости /Юрий Абрамочкин, Дмитрий Коробейников; AP Photo /Frank Gunn/The Canadian Press, Chris O’Meara; wikipedia.org ; imdb.com