Каким был мир, когда Канада брала Кубок Стэнли: Джексон впервые в России, курс 💵 выше 1000 рублей, конец «Санта-Барбары»
Возвращаемся в 1993-й.
Несмотря на то, что в НХЛ играют семь канадских команд, ни одна из них не выигрывала Кубок Стэнли уже больше 30 лет!
Последний раз трофей покорился «Монреалю» в далеком 1993-м – с того момента и до этого года представители «кленовых» шесть раз доходили до финала, но так и не поднимали трофей.
Возможно, повезет на седьмой: «Эдмонтон» летел в серии с «Флоридой» 0-3, но уже 3-3. Если случится чудо – это точно станет историей! Как и тот год – с победой «Канадиенс».
Каким же был мир, когда Кубок Стэнли последний раз выигрывала канадская команда?
• Население Земли всего 5,5 млрд человек – на 2,5 меньше, чем сейчас.
• Уже в первый день 1993-го произошло важное событие: Чехословакия распалась на два новых государства на карте Европы – Чехию и Словакию.
• 1 ноября вступил в силу Маастрихтский договор о создании Европейского союза – туда вошли 12 стран континента.
• 30 июня курс доллара впервые превысил тысячу рублей – 1024 за доллар. После либерализации цен и последовавшей гиперинфляции рубль все больше обесценивался, и это привело к денежной реформе (которая случилась во второй половине того же 1993-го), которая, по сути, стала переходом на купюры номиналом в сотни и тысячи с отказом от копеек. Когда спустя пять лет случилась деноминация, курс доллара, увы, был не 1,024 к рублю, а в 5 раз выше. А потом и в 20.
• 12 декабря была принята Конституция России, а Борис Ельцин утвердился в статусе президента.
• Чемпионат мира по хоккею в Мюнхене выиграла сборная России – обыграла в финале шведов со счетом 3:1. В ее составе зажигали Алексей Яшин, Андрей Николишин, Вячеслав Буцаев и Вячеслав Быков. Следующая победа на ЧМ случится через 15 лет в легендарном финале с Канадой (5:4 ОТ). Тренером той сборной России будет как раз Вячеслав Быков.
• Завершился первый чемпионат Межнациональной хоккейной лиги. Победителем стало московское «Динамо», а лучшими бомбардирами – нападающие «Спартака» Барков и Ткачук (отец нападающего «Флориды» и почти однофамилец другого форварда «Пантерс» соответственно).
• На драфте НХЛ-1993 «Оттава» выбрала под первым номером Александра Дэйгла, еще даже не представляя, какую ошибку совершила.
• В финале Лиги чемпионов, проходившем в Мюнхене, впервые победила команда из Франции – «Марсель» обыграл «Милан» 1:0. Единственный мяч забил Базиль Боли.
• «Спартак» выиграл второй чемпионат России подряд, а в Кубке обладателей кубков дошел до полуфинала, уступив «Антверпену» по сумме двух матчей.
• Итальянец Роберто Баджо получил «Золотой мяч».
• «Зубастик» Роналдо только начал карьеру на взрослом уровне, сыграв первые матчи за бразильский «Крузейро». А вот Диего Марадона вернулся из Европы в родную Аргентину.
• Сборная России под руководством Павла Садырина отобралась на чемпионат мира в США.
• Майкл Джордан привел «Чикаго Буллс» к третьему чемпионству подряд, а осенью того же года шокировал всех, объявив о своем переходе в бейсбол.
• В «Формуле 1» Ален Прост завоевал свой четвёртый и последний титул с «Уильямсом».
• 15 июля состоялся релиз FIFA International Soccer – первой игры серии FIFA. В этом же году вышел сиквел Mortal Kombat.
• В прокат вышли «День сурка» и «Список Шиндлера», а Стивен Спилберг снял еще и первую часть «Парка Юрского периода». При бюджете 63 млн долларов, фильм собрал в прокате более миллиарда. Картина получила три «Оскара» – за лучшие визуальные эффекты, звук и монтаж звуковых эффектов.
• 10 октября началось вещание НТВ при финансовой поддержке Владимира Гусинского.
• На ОРТ впервые выходит детская программа «Зов джунглей», а на РТР – премьера блока «Волшебный мир Диснея». В том же году появились в эфире передачи «Городок», «Смак» и «Белый попугай».
• В США на телеканале NBC вышла в эфир последняя, 2137-я серия сериала «Санта-Барбара».
• На телеканале FOX была показана первая серия культового телесериала «Секретные материалы».
• Основана американская поп-группа Backstreet Boys.
• Майкл Джексон впервые приехал в Россию, дав концерт в «Лужниках».
• «Mercedes-Benz» представил линейку автомобилей C-класса.
• Компания Intel выпустила первый процессор из семейства Pentium.
• Еще одно событие из мира техники – 17 июня 1993-го родился Никита Кучеров.
Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill/Allsport, Mike Hewitt/ALLSPORT, Jonathan Daniel /Allsport; РИА Новости/Юрий Абрамочкин, Дмитрий Коробейников; AP Photo/Frank Gunn/The Canadian Press, Chris O’Meara; wikipedia.org; imdb.com
А кто, по вашему мнению, снял список Шиндлера?
Сон для усталых взрослых людей
Мы приглашаем тех, кто отчаян
В дикие джунгли скорей…
1000 обесценившихся советских рублей 1961 года меняли на 1 нынешний рубль в 1997
10 старых рублей 1947 года меняли на 1 новый рубль в 1961
10 старых рублей 1924 года меняли на 1 новый рубль в 1947
В 1922-1924 было проведено целых 3 деноминации с коэффициентами 10 000, 100, 50 000.
То есть за время Гражданской войны царские бумажные деньги обесценились в 50 000 000 000 раз (прописью: в 50 миллиардов раз).
Перемножаем все деноминации, получаем, что с царских времен рубль деноминирован в 5*10^15 степени раз.
Доллар ни разу не деноминировался, поэтому для него коэффициент деноминации 1.
Дореволюционный курс обмена царского рубля на доллар США - примерно 2 рубля за 1 доллар.
Нынешний курс 85 современных рублей за доллар, т.е. 4,25*10^17 царских рублей с учетом всех деноминаций. Т.е. рубль с царских времен обесценился к доллару в 2,12*10^17 раз.
Учитывая, что доллар тоже обесценился ко всем рыночным товарам, выглядит весьма впечатляюще.
Слон и пантера, в зарослях ждут.
Если ты смелый, ловкий, умелый -
Джунгли тебя зовут!!!
🥹
Получается доллар тогда стоил килорубль)
Скупили тогда квартиры по дешевым ценам, и до сих пор живут припеваючи , сдавая их. Либо их наследники
В Москве точно огромное количество таких рантье из середины 90-х, которые купили квартиры по цене лады восьмерки, а сейчас стоимость жилья> 20 миллионов, а ближе к центру доходит до неприличных сумм.
Причем тогда покупали не студии/студии+спальни, как сейчас модно, а полноценные четырех, пятикомнатные квартиры по цене машины…
так что в аду гореть тебе - за клевету и лжесвидетельство.