Первый хет-трик Кузьменко за «Калгари»! Похоже, нашел свою команду
Уже набрал больше, чем в первой части сезона.
Андрей Кузьменко провел фантастический дебютный сезон в НХЛ – набрал 74 очка в «Ванкувере» и считался лидером «Кэнакс». Но этот год нападающий начал неважно – на старте выходил в тройке с Петтерссоном и Михеевым, затем спускался все ниже. В итоге Рик Токкет потерял веру в нападающего – в начале февраля Кузьменко обменяли в «Калгари» на Элиаса Линдхольма.
В Канаде Кузьменко вернул былую форму – хет-трик в матче с «Анахаймом» (6:3) тому подтверждение.
Кузьменко любит забрасывать «Анахайму»
Еще перед матчем с «утками» Андрей имел солидную результативную серию – набрал 11 (5+6) очков в шести встречах, и лишь в прошлой игре с «Лос-Анджелесом» (1:4) эта серия прервалась. Против «Дакс» Кузьменко включился во втором периоде:
• Первую забросил после паса Назема Кадри – получил шайбу справа от Джона Гибсона и запутал его движениями клюшки. В итоге затолкал ее где-то под левым щитком голкипера. «Анахайму» даже не помог просмотр на помеху;
• За пять минут до конца (когда «Дакс» пошли на камбэк и отыграли три шайбы) Кузьменко бросил с кистей со средней дистанции – Гибсон не удержал шайбу и она закатилась за ленточку;
• Кепки полетели за 2:41 до конца – Гибсон остановил проход Мартина Поспишила и не успел подняться со льда. Кузьменко воспользовался и бросил под перекладину.
Это второй хет-трик Кузьменко в НХЛ и первый за «Калгари». Забавно, но единственный раз три шайбы в одном матче за «Ванкувер» Андрей забрасывал тоже «Анахайму» (8:5) 4 ноября 2022 года.
«Хет-трик есть хет-трик, – скромно резюмировал Кузьменко. – Важнее, чтобы мы победили».
Российским хоккеистам обмен в «Калгари» пошел на пользу
До дедлайна состав «Калгари» из российских игроков пополнил не только Кузьменко – из «Вегаса» переехал Даниил Мироманов, а с «Сан-Хосе» расстался Никита Охотюк. И пока что обмен пошел на пользу всем.
Мироманов долго пробивался в основу «Вегаса» – в прошлом сезоне только начал стабильно появляться в составе и даже забрасывать, но все испортила травма. После долгого восстановления Даниил провел в этом сезоне только четыре матча, а в феврале защитника обменяли на Ноа Хэнифина.
В «Калгари» Мироманов повторил лучший сезон по результативности в НХЛ – набрал 3+3 и стал получать на три минуты игрового времени больше. Главное – стабильно, причем в первой паре.
Охотюк был игроком основы «Сан-Хосе», но глядя на результаты «Шаркс» в последних сезонах, переход в «Калгари» можно расценивать как повышение, пусть «Флэймс» и не вышли в плей-офф. Защитник, наоборот, потерял в игровом времени, но о ссылке в фарм нет речи – в прошлом матче набрал первое очко за «Калгари», а против «Анахайма» вышел в третьей паре с Брайденом Пачалом.
Фото: AP/Kyusung Gong
А до этого он был в какой-то стране)))