Первый хет-трик Кузьменко за «Калгари»! Похоже, нашел свою команду

Уже набрал больше, чем в первой части сезона.

Андрей Кузьменко провел фантастический дебютный сезон в НХЛ – набрал 74 очка в « Ванкувере» и считался лидером « Кэнакс». Но этот год нападающий начал неважно – на старте выходил в тройке с Петтерссоном и Михеевым, затем спускался все ниже. В итоге Рик Токкет потерял веру в нападающего – в начале февраля Кузьменко обменяли в « Калгари» на Элиаса Линдхольма.

В Канаде Кузьменко вернул былую форму – хет-трик в матче с « Анахаймом» (6:3) тому подтверждение.

Кузьменко любит забрасывать «Анахайму»

Еще перед матчем с « утками» Андрей имел солидную результативную серию – набрал 11 (5+6) очков в шести встречах, и лишь в прошлой игре с « Лос-Анджелесом» (1:4) эта серия прервалась. Против « Дакс» Кузьменко включился во втором периоде:

• Первую забросил после паса Назема Кадри – получил шайбу справа от Джона Гибсона и запутал его движениями клюшки. В итоге затолкал ее где-то под левым щитком голкипера. « Анахайму» даже не помог просмотр на помеху;

• За пять минут до конца (когда « Дакс» пошли на камбэк и отыграли три шайбы) Кузьменко бросил с кистей со средней дистанции – Гибсон не удержал шайбу и она закатилась за ленточку;

• Кепки полетели за 2:41 до конца – Гибсон остановил проход Мартина Поспишила и не успел подняться со льда. Кузьменко воспользовался и бросил под перекладину.

Это второй хет-трик Кузьменко в НХЛ и первый за « Калгари». Забавно, но единственный раз три шайбы в одном матче за « Ванкувер» Андрей забрасывал тоже « Анахайму» (8:5) 4 ноября 2022 года.

«Хет-трик есть хет-трик, – скромно резюмировал Кузьменко. – Важнее, чтобы мы победили».

Российским хоккеистам обмен в «Калгари» пошел на пользу

До дедлайна состав « Калгари» из российских игроков пополнил не только Кузьменко – из « Вегаса» переехал Даниил Мироманов, а с « Сан-Хосе» расстался Никита Охотюк. И пока что обмен пошел на пользу всем.

Мироманов долго пробивался в основу « Вегаса» – в прошлом сезоне только начал стабильно появляться в составе и даже забрасывать, но все испортила травма. После долгого восстановления Даниил провел в этом сезоне только четыре матча, а в феврале защитника обменяли на Ноа Хэнифина.

В « Калгари» Мироманов повторил лучший сезон по результативности в НХЛ – набрал 3+3 и стал получать на три минуты игрового времени больше. Главное – стабильно, причем в первой паре.

Охотюк был игроком основы « Сан-Хосе», но глядя на результаты « Шаркс» в последних сезонах, переход в « Калгари» можно расценивать как повышение, пусть « Флэймс» и не вышли в плей-офф. Защитник, наоборот, потерял в игровом времени, но о ссылке в фарм нет речи – в прошлом матче набрал первое очко за « Калгари», а против « Анахайма» вышел в третьей паре с Брайденом Пачалом.

Фото: AP /Kyusung Gong