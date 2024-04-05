Максим Шабанов – открытие сезона КХЛ: рекордсмен «Трактора», кладет лакроссы, берет пример с Кузнецова

Спасет серию плей-офф?

«Трактор» играет с «Локомотивом» в полуфинале Кубка Гагарина. Челябинск уже стал одной из сенсаций плей-офф-2023/24. Команда прошла «Салават Юлаев» (4-2) и «Динамо» (4-0), хотя в регулярке заняла лишь шестое место на Востоке. С Ярославлем все складывается сложно – в гостевых играх «Трактор» устроился на 0-2 в серии.

Вратарь Зак Фукале травмирован, но у клуба еще остается атакующая надежда. Это нападающий Максим Шабанов – вы же помните его решающий гол в четвертой игре серии с «Динамо» (5:4)?

Шабанов доминирует весь сезон: устанавливает рекорды и проживает лучшее время в карьере

Максим Шабанов родился в Челябинске в 2000 году и там же начал карьеру в системе клуба, пройдя всю вертикаль до основной команды. Сейчас ему 23 года. В сезоне-2023/24 Шабанов вышел на пик: в регулярке стал лучшим бомбардиром (50) и снайпером (25) «Трактора» , обновив клубные рекорды в обоих случаях. В плей-офф Шабанов не сдал – идет девятым в списке бомбардиров, набрав 10 (3+7) очков.

Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин рассказывал о причинах прогресса Шабанова: «Он верит в себя и делает все, чтобы дальше развиваться. Если честно, его иногда приходится даже выгонять со льда, потому что он очень много проводит на тренировках, самосовершенствуется».

При Заварухине Шабанов стал незаменимым крайним нападающим второго звена. Разница по сравнению с прошлым: раньше Максим чаще играл справа, а теперь выходит слева. За время в «Тракторе» Шабанов почти всегда появляется в тройке с центром Ткачевым. Чередуют лишь второго крайнего: Тертышный, Дер-Аргучинцев, Калинин, Рольгизер, Кравцов, Юртайкин. Последние двое играли с ними в плей-офф-2023/24.

Шабанов регулярно проявляет креатив и решает моменты на индивидуальных действиях. Яркий пример – его лакросс «Авангарду» (5:4) в январе. Обратите внимание на деталь: перед трюком Шабанов специально подбросил шайбу, чтобы сбить с толку защитников.

Тренер Заварухин несколько раз подчеркивал важность Шабанова для «Трактора». Так он прокомментировал тот самый лакросс-гол: «Макс Шабанов – этим все сказано».

Максим также выходит в неравных составах – у него шесть шайб в большинстве и две в меньшинстве. Он же зачастую становится исполнителем решающих буллитов. В регулярке-2023/24 выдал три победные шайбы в серии штрафных бросков.

В сезоне-2022/23 Шабанов набрал 31 очко (18+13) за 67 матчей, а «Трактор» не попал в плей-офф. Сейчас прогресс Максима идеально совпал с яркими результатами клуба.

Шабанов высоко котировался в молодежке: играл с теми, кто сейчас пробивается в НХЛ

В системе «Трактора» Шабанов считался безоговорочным лидером. Так, в сезоне-2016/17, выступая за команду U16, Максим стал вторым бомбардиром. Тогда он набрал 49 очков в 36 матчах. Лучше был только капитан Егор Соколов, который сейчас выступает в системе «Оттавы». Вместе с ними там находились и другие будущие представители НХЛ – Никита Охотюк («Калгари») и Егор Замула («Филадельфия»).

На следующий год 17-летний нападающий все еще набирал в среднем больше очка за игру, чем заслужил одноматчевый опыт в команде U18 (на год старше) и вызов в сборную России U17 на чемпионат мира. Тот турнир команда закончила с бронзой – заняла второе место в группе с Канадой (красный состав), Финляндией и Швецией. В матче за третье место обыграли белый состав канадцев (6:1).

Сам Максим на том турнире очков не набрал.

Та сборная России выделялась по именам. Лучшим бомбардиром турнира стал Андрей Свечников (8 очков), за ним в списке Александр Хованов (помните такого?). Еще в той команде был Павел Ротенберг (двоюродный брат главного тренера СКА), а ворота защищали Амир Мифтахов и Даниил Исаев. Именно против Исаева («Локомотив») Шабанов сейчас играет с «Трактором» в полуфинале Кубка Гагарина.

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В сезоне-2017/18 форвард периодически еще появлялся в составе «Трактора» U18, но большую часть времени провел в МХЛ за «Белых Медведей». Там пересекся с Виталием Кравцовым, а еще встретился с Алексеем Заварухиным. Он работал ассистентом главного тренера. Тот сезон молодежка «Трактора» закончила с бронзой, а Шабанов получил первый опыт в плей-офф МХЛ.

В том же сезоне Шабанов вызывался в юниорскую сборную, но в ней не блистал. До настоящего времени это его последний вызов в национальную команду (еще был один матч за «Россию 25»). В следующие два года Максим окончательно окреп в молодежке – входил в топ-5 команды по очкам, а с сезона-2019/20 вошел в состав «Челмета» из ВХЛ.

«Это международный уровень». Ротенберг снимал Шабанова с игры за «Россию 25»

Прорывным в карьере Шабанова стал сезон-2021/22, когда он стал лучшим бомбардиром «Челмета» в ВХЛ. Так и заслужил вызов в «Трактор». В дебютной регулярке КХЛ Максим провел 11 матчей (набрал 1+1), а затем погонял сразу в двух плей-офф.

Сначала с фармом бился в 1/8 против «Динамо» из Санкт-Петербурга (2-4 в серии), а затем провел одну встречу в бронзовом Кубке Гагарина с «Трактором». Вышел на 14 минут в первой игре полуфинала конференции против «Салавата Юлаева» (0:1).

Прошлая регулярка стала для Шабанова первой полноценной в основе. Он провел 67 матчей из 68 и закончил четвертым бомбардиром (31) и вторым снайпером команды (18). Прогресс этого сезона повлек за собой интерес из НХЛ, хотя нападающий не был задрафтован.

В декабре агентство Winners рассказывало об интересе к Шабанову сразу нескольких клубов НХЛ. У игрока заканчивается контракт с «Трактором» в 2025-м – в декабре он продлял его на год.

При этом агент хоккеиста намекал, что с переездом в Северную Америку не стоит торопиться: «У каждого мальчишки есть мечта сыграть в НХЛ. Но надо ехать туда готовым, как Панарин, Капризов и другие ребята, чтобы сразу показывать результат. Мое мнение такое, и Максим со мной согласен». Он же обещал, что общение с клубами продолжается.

Не верит в парня, похоже, только Роман Ротенберг. В декабрьском матче Кубка Первого канала с командой «Звезды и ВХЛ» главный тренер «России 25» снял форварда с игры по ходу второго периода.

После матча он объяснил это так: «Это международный уровень. Здесь очень плотная игра, нет пространства. На клубном уровне дают пространство, можно показывать свой лучший хоккей. Здесь соперник сыграл очень плотно. Это внесло свои коррективы. Вы заметили, что мы все сочетания поменяли, искали варианты, как нам больше забить, и это удалось. Это первая игра на таком уровне, а дальше посмотрим».

Больше Шабанов на турнире не сыграл, а Ротенберг в дальнейшем объяснял это микротравмой.

Еще в декабре Максим съездил на первый Матч Звезд в карьере. И даже стал его победителем в составе дивизиона Харламова. Но на мастер-шоу поучаствовал лишь в одном конкурсе на эффектный буллит – занял восьмое место (1,59% голосов).

Интересное о Шабанове: восхищается буллитами Кузнецова, родился в одном районе с Чистовым

• После каждого гола Максим Шабанов крестит лед: «Понятно, что многое зависит от тебя самого, твоей работы и партнеров. Но на все воля Всевышнего». В интервью официальному сайту «Трактора» Шабанов подтверждал, что давно стал верующим человеком.

• Станислав Чистов – один из любимых хоккеистов у Шабанова. Следил за ним еще в детстве. Они родились в одном районе – КПЗиС (Кузнечно-прессовый завод имени Сталина). Одно время Максим даже смотрел за матчами «Анахайма», когда там играл Чистов.

• Несмотря на уже 47 шайб в составе челябинцев, у Шабанова только один хет-трик – в ноябре положил три гола «Адмиралу» (6:1). Всего в этом сезоне у него два матча с 2+ голами. Зато игр с 2+ очками за весь сезон набралось сразу 11 (9 в регулярке и 2 в плей-офф).

• Шабанов любит читать. Вот книги, о которых он рассказывал в различных интервью: «Зеленый свет» (Мэттью Макконахи), «Стоицизм на каждый день: 366 размышлений о мудрости, воле и искусстве жить» (Райан Холидей, Стивен Хансельман), «Мой отец Пабло Эскобар» (Хуан Пабло Эскобар), «Три скорости Валерия Харламова» (Борис Левин).

• Шабанов знаком с другим известным челябинским воспитанником – Евгением Кузнецовым. Этим летом они вместе тренировались в Челябинске, а Максим брал с него пример по исполнению буллита. Говорил: «Для вратарей это сложный буллит, если Женя раз за разом его забивает. Тяжело ждать, когда игрок катится медленно».

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Сам Кузнецов в этом сезоне вынужденно сменил обстановку – уехал из «Вашингтона» в «Каролину». У Шабанова же перед возможным переходом в клуб НХЛ по-прежнему остаются важные задачи в «Тракторе». Главная – спасти серию плей-офф с «Локомотивом».

Творил историю «Вашингтона», стал рекордсменом НХЛ, но оказался в «Тракторе». Кто такой Зак Фукале – герой плей-офф

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Фото: Sergey Elagin, Maksim Konstantinov/Global Look Press