Хоккеисты в Туле вытащили ребенка из пожара. Вот их рассказ

Что делать, когда огонь?

Новогодние праздники – время чудес и добрых дел не только в поп-культуре, но и в реальной жизни. В ночь на 7 января игроки МХЛ спасли людей из пожара.

18-летний Владимир Истомин и 20-летние Даниил Молодцов и Егор Стругов, возвращаясь в Туле с рождественской службы в церкви, заметили огонь в многоквартирном доме, а затем услышали детские крики.

Стругов первым бросился в горящий подъезд и обнаружил женщину, которая пыталась спасти своих детей. Одна из них, девочка-подросток, уже находилась без сознания. Партнеры Егора в это время вызывали экстренные службы спасения.

«Когда услышал детские голоса, даже не думал – мозг сам дал команду, а действовал просто осторожно, – рассказал Егор Стругов Sports.ru. – Когда попал в квартиру, обнаружил девочку и маму в коридоре, так что долго ориентироваться не пришлось. От дыма защищался рукавом куртки».

Вызвав пожарных, Истомин и Молодцов тоже ринулись в подъезд, чтобы разбудить и эвакуировать остальных жильцов.

«В такие моменты не думаешь о том, как не пострадать, – рассказал Sports.ru Владимир Истомин. – Главное – как можно быстрее помочь людям. Тяжелее всего, наверное, было дышать в задымленном подъезде».

Позже выяснилось, что пожар начался в спальне одной из девочек – загорелась розетка. Ее мама пыталась потушить огонь ведром воды, а затем эвакуировать ребенка, который находился уже без сознания, надышавшись дымом. Как раз в этот момент и подоспел Егор Стругов.

«Нечасто в наше время можно встретить людей, которые смогли бы не пройти мимо чужой беды. Благодаря таким героическим поступкам мы убеждаемся в том, что для того, чтобы кому-то помочь или даже спасти жизнь, достаточно добрых намерений, мужества и отваги. К счастью, такие люди есть в тульском крае. Я поистине горжусь этим и надеюсь, что их будет еще больше», – отметил глава МЧС по Тульской области Алексей Павлов.

«Героями себя не чувствуем, просто помогли людям, – рассказал нам Даниил Молодцов. – В такой ситуации может оказаться каждый. Надеемся, что люди станут добрее друг к другу и будут помогать в трудную минуту».

Как сообщили в пресс-службе клуба, 25 января на домашнем матче ВХЛ с «Норильском» глава МЧС по области наградит хоккеистов грамотами.

Кто эти парни? Молодцов – один из лидеров «Академии Михайлова», остальные пока подтягиваются

Все трое – игроки системы тульского клуба, который в МХЛ представлен сразу двумя командами: «Академией Михайлова» (с 2020 года) и «АКМ-Юниором» (с 2022-го, изначально выступала в НМХЛ) с более юными хоккеистами. Вторая команда создана для конкуренции между игроками и подготовки резерва.

И та, и другая выступают в Западной конференции, но в разных дивизионах. «Академия Михайлова» идет шестой в Золотом дивизионе с 46 очками. «АКМ-Юниор» – восьмой из десяти команд Серебряного дивизиона и уже лишилась шансов на плей-офф: у команды всего 20 очков после 42 игр.

Даниила Молодцова смело можно назвать основным защитником старшей команды: в этом сезоне провел 36 игр, набрав 19 очков при показателе полезности «+19». Он игрок первой пары обороны.

Егор Стругов тоже выступает за «Академию Михайлова», но выходит в четвертой паре. У него 27 игр и одна заброшенная шайба, при показателе полезности «-8».

А вот 18-летний вратарь Владимир Истомин только дебютировал в МХЛ в этом сезоне, но уже сыграл за обе команды. Пока чаще появляется в форме «АКМ-Юниор», хотя и там считается бэкапом. За 21 матчей в лиге у него шесть побед, но неплохой процент отраженных в «АКМ-Юниор» – 91,4.

Вспомним, как действовать при пожаре?

Что делать, если вы вдруг оказались в такой же ситуации, как хоккеисты АКМ или жильцы горящего дома? Sports.ru напоминает, как правильно вести себя.

● Важно: если какое-то действие угрожает вашей жизни, то лучше его не совершать! Не пытайтесь отключить электроприбор, собрать ценные вещи или даже спасти домашних животных.

● Покиньте помещение, по возможности прикрыв за собой дверь. Вызовите пожарных из безопасного места.

● Не тушите крупный пожар самостоятельно – выделяющийся дым вреден для органов дыхания и от него нельзя защититься.

● Не пользуйтесь лифтом при эвакуации – покиньте помещение по лестнице. При задымлении прикройте рот и нос влажной тканью и пригнитесь к полу.

● Если вы отрезаны огнем или выходы задымлены – вернитесь в помещение. По возможности запаситесь водой. Плотно закройте двери и заткните мокрыми тряпками щели в проеме и вентиляционные отверстия. Полейте пол и двери водой, чтобы уменьшить температуру. Через окна и привлекайте к себе внимание прохожих и пожарных.

● Если загорелась одежда, то быстро ложитесь на пол и начинайте кататься по нему. Ни в коем случае нельзя бежать. Если одежда загорелась на другом человеке, то быстро положите его на пол и накройте плотной тканью – ковром или одеялом.

Фото: mhl.akm-hockey.ru