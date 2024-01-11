Ничушкин разбушевался – положил дубль чемпионам! Одна шайба – с гениального паса Рантанена

Оцените эту красоту.

«Колорадо» выиграл восьмой матч из последних десяти, а в числе лучших опять Валерий Ничушкин. Последний раз он уходил с нулем хотя бы две встречи подряд в начале декабря. Таких серий у него всего две в сезоне.

Сегодня нападающий положил очередные две шайбы – они и стали ключевыми в домашней игре с «Вегасом» (3:0).

Ничушкин один из лучших по голам в большинстве и король пятака

Шайбы Ничушкина получились похожими: обе с пятака (уже неудивительно, ведь еще в ноябре мы называли его королем этой зоны), обе с паса Рантанена из-за ворот и обе в большинстве. В первом случае успел за 13 секунд до конца периода:

А во втором ассистент превзошел снайпера – насладитесь пасом не глядя по скачущей шайбе от финна:

Предголевую передачу на вторую шайбу сделал Нэтан Маккиннон – он набирает очки в каждом домашнем матче сезона, а их уже 23. По этому показателю он сравнялся с рекордсменом франшизы Джо Сакиком. В следующей игре дома есть шанс установить новый рекорд.

Сейчас Ничушкин третий в списке бомбардиров и снайперов в НХЛ среди россиян. Но после встречи с «Вегасом» появился показатель, по которому Ничушкин уже опережает Панарина – у него больше матчей с 2+ голами. Но у Артемия два хет-трика.

А еще у Ничушкина 13 шайб в большинстве – по этому показателю он уступает только Сэму Райнхарту из «Флориды» (14). У обоих игроков неплохой отрыв от Кучерова, идущего третьим.

Георгиев не перестает побеждать – второй год подряд может закончить лучшим

Первая звезда встречи – Александр Георгиев: 25 сэйвов и второй в сезоне шаутаут. По количеству побед он укрепил лидерство и есть шанс, что второй сезон подряд закончит лидером по этому показателю (в прошлом по 40 с Улльмарком).

Удивительно, что по состоянию на 10 января Георгиев лишь четвертый из вратарей на довыборах на Матч звезд НХЛ.

«Сейчас мы отлично играем в защите, – сказал Георгиев после матча. – Особенно в этой игре, мы не давали им сделать слишком много рывков в зоне. Все играют умно, и нападающие сейчас возвращаются в оборону, чтобы помочь нашим защитникам».

Возможно, «Эвеланш» осторожнее играют в обороне после травм защитников второй пары – Боуэна Байрэма и Джоша Мэнсона. Они пропускают второй матч подряд. Также в списке травмированных нападающие Майлс Вуд и Арттури Лехконен (вот-вот вернется).

Но даже с учетом травм у «Колорадо» все прекрасно – «Эвеланш» (57 очков) третьи в лиге и отстают от «Виннипега» лишь на очко. Впереди у команды выезд из пяти матчей, три из них в Канаде – «Торонто», «Монреаль» и «Оттава».

«Вегас» же пятый на Западе – 51 очко и уверенный отрыв от зоны уайлд-кард. У «рыцарей», наоборот, впереди пять домашних встреч. Уже завтра игра с «Бостоном».

Фото: eastnews.ru /Matthew Stockman/Getty Images; AP Photo /Jeff Roberson, David Zalubowski, David Zalubowski