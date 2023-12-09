👏 Русские разбушевались в «Коламбусе»! У Чинахова 2+1, а Марченко обновил рекорд клуба

Прервали серию поражений.

«Коламбус» – «Сент-Луис» (5:2) – пожалуй, самый русский матч НХЛ в этом сезоне: у хозяев сыграли четыре наших хоккеиста, у гостей – трое. Результат сделало второе звено «Блю Джэкетс» Егор Чинахов – Дмитрий Воронков – Кирилл Марченко:

• Первая шайба – шедевр: Чинахов пролетел всю площадку, ушел от двух игроков «Сент-Луиса» и выдал пас на пятак из-за лицевой. Шайбу подобрал Воронков, выдавший пас с разворота, а Марченко – замкнул. Для Кирилла это 30-я шайба в НХЛ – для этого ему понадобились 86 игр, и это новый рекорд франшизы. Предыдущий принадлежал Рику Нэшу – 96 матчей.

• Третья шайба – выход русской тройки 3-в-1, который трансформировался в 2-в-0, а затем в гол. В этот раз замкнул Чинахов.

• Через шесть минут он же оформил дубль в большинстве – мощным щелчком в девятку.

У «Сент-Луиса» с набранным очком закончил Павел Бучневич – вывел 1-в-0 Роберта Томаса. Сейчас оба – главная надежда «Блюз». У первого 20 очков в сезоне, у второго – 27.

Чинахов стал первой звездой матча, Марченко – третьей. Второй признали вратаря «Коламбуса» Джета Гривса. 22-летний голкипер проводил вторую игру в НХЛ и дебютную в этом сезоне, но выдал отличный матч – отразил 41 бросок и закончил с 95,35% отраженных. В сумме он отразил 87 бросков за первые две игры в НХЛ – это новый рекорд лиги. Предыдущий принадлежал Кену Реггету, который в 1983 году за «Торонто» сделал 86 сэйвов.

«Это было весело, – делился эмоциями вратарь. – Я чувствовал, что ребята великолепны. Думаю, это были действительно хорошие 60 минут для нас».

Несмотря на результат, «Коламбус» испытывает проблемы с составом. Второй матч из-за болезни пропускал голкипер Элвис Мерзликин. С другой стороны, будь он в норме – не случилось бы рекорда. Третью игру кряду пропускали Патрик Лайне и Эрик Гудбрансон. По ходу матча хозяева потеряли еще одного – Иван Проворов в середине второго периода попал шайбой по Буну Дженнеру. Тот ушел в раздевалку и не вернулся.

У «Коламбуса» всего две победы в последних шести матчах, а календарь, мягко говоря, не обнадеживает – следующая игра с «Флоридой» через сутки с небольшим, а в общей сложности три матча за 3,5 суток. Сейчас они 15-е на Востоке с 23 очками.

У «Сент-Луиса» такая же ситуация – всего две победы в шести матчах, и следующая игра через сутки – на выезде с «Чикаго». Но в таблице Запада у них все куда лучше – девятые с 27 очками, и до «Аризоны», идущей на 7-м месте, всего одно очко.

Фото: AP/Jay LaPrete