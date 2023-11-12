Футбольный гол в КХЛ: красивый пас коньком между ног – досталось команде Ларионова

Матч в Хабаровске был богат на странности.

«Амур» красиво закрыл домашнюю серию и обыграл «Торпедо» (4:3), забив парочку необычных голов.

Один из них получился максимально футбольным. На второй минуте шайба в средней зоне отскочила к Дмитрию Шевченко. Нюанс в том, что к тому моменту он был без клюшки. Но форвард не растерялся – красиво прокинул шайбу между ног Даниилу Бокуну. Пас стал голевым – Станислав Бочаров завершил атаку.

Позже Шевченко отдал еще одну голевую – уже клюшкой. У нападающего девять передач в этом сезоне, он один из лучших в «Амуре» по этому показателю. Лучше только Кэмерон Ли и Кирилл Слепец с 10-ю голевыми. Форвард обновил личный рекорд по очкам за сезон – уже 17. До этого больше 14 он не набирал.

Игра была богата на странные голы. Первая шайба «Торпедо» получилась курьезной: Кирилл Воронин не попал в ближний угол, и шайба неожиданно отскочила от борта. Больше всего не ожидал вратарь «Амура» Игорь Бобков.

Необычным был и гол Вячеслава Грецкого – нападающий ушел к борту и неожиданно попал в дальнюю девятку.

После игры папу с заброшенной шайбой поздравил Грецкий-младший.

«Важная и нужная победа для нас, пацаны, – радовался в раздевалке Андрей Мартемьянов. – Молодцы! Три матча за четыре дня – я прекрасно понимаю, что силы были на пределе. Вы сегодня проявили характер и командную игру. Это надо запомнить. Что мы делали, как мы делали. Какой дух у нас был, поддержка партнеров, самоотверженность. Больше 20 блокированных. Это приносит победу».

«Амур» взял важные два очка и поднялся в зону плей-офф. Теперь у банды Андрея Мартемьянова 30 очков, и она продолжает бороться за восьмерку с «Нефтехимиком» (29) и «Сибирью» (29). Дальше у Хабаровска выезд в Москву к ЦСКА и в Нижнекамск к прямому конкуренту.