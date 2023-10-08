Игроки СКА обожают рыбачить! У них клевало в Черногории, Майами и Занзибаре

Диалоги о рыбалке с Пашниным и Гребенщиковым.

Мы привыкли видеть хоккеистов с клюшками в руках. Но некоторые из них на следующий день после напряженного матча не против взять удочку. Похожий азарт, интрига, но вместо голов – трофей на крючке.

Мы поговорили об этом хобби с игроками СКА Михаилом Пашниным и Святославом Гребенщиковым.

Михаил Пашнин: ловил акулу, марлина и барракуду

Всегда хотелось поймать большую рыбу – «рыбу моей мечты». На отдыхе частенько стараемся с ребятами или детьми выбраться на рыбалку. Хотя в детстве особо не занимался этим, с батей поплавками пару раз пробовали и все. Тягал ершей, карасиков – было интересно.

Первую большую рыбу поймал в лагере, мне было лет 12-13. Я с ребятами шел вдоль понтонов, разматывал удочку и даже не успел насадить наживку. И вдруг вытащил щуку на голый крючок. Привез ее с лагеря домой, и мы с отцом засолили ее.

На рыбалку тратил только однажды – когда карантин был, для детей купил удочки. Но особо не поймали на них, только мальков потягали. Святослав Гребенщиков – заядлый рыбак, каждые выходные ездит с женой. Вот он тратит деньги, у него в гараже чего только нет.

Больше всего понравилось рыбачить на Мальдивах, выловили там марлина. Нас было много, и мы по очереди тянули. До этого двух упустили – один сорвался быстро, минут через 10. Второй сорвался возле лодки, когда уже поднимали его. Третий клюнул по пути домой, когда уже не надеялись кого-то поймать. Приложили много усилий, минут 20 точно тащили его. Марлин сам по себе красивый, еще и вкусный. Самая большая рыба, которую ловил – в районе 70 кг.

В Майами даже акулу вытаскивали, но потом отпустили, потому что там запрещено их вылавливать – она случайно попалась. Мы были с Сашей Поповым (сейчас тренер ЦСКА – Sports.ru), ловили барракуду и тунца. И вдруг за одного из них зацепилась акула. Мы пытались ее отцепить, но не получалось – пришлось поднять на борт. Ее Саня чуть ли не голыми руками доставал. Эмоции невероятные – юркая, опасная. Два шкипера убежали на верхнюю палубу, а мы вдвоем доставали ее. Погладили, гарпунами подцепили и перекинули через борт.

В Черногории с детьми ловили морского карпа (она же адриатическая зубатка) на маленьких кальмарчиков. Прилетели, всего часа три поспали и сразу поехали – давно хотели. Она ловится на огромной глубине, больше 150 метров. Искали ее эхолотами и тянули потом очень долго. Не меньше, чем марлина, хотя она не сильно тяжелая. Три штучки вытащили дети – я больше наблюдал. Она тоже достаточно опасная, у нее зубы острые. Но с нами был опытный рыбак, который проводил все манипуляции в перчатках.

Зимой почти никогда не рыбачил. Когда играл в Магнитогорске, пару раз ходили ловить на удочки. Но ничего не поймали – больше смотрели, что другие выловили.

Любимое рыбное блюдо – свеженькое сашими (кусочки лосося, нарезанные слайсером – Sports.ru). Мы когда с ребятами на Мальдивах поймали марлина – пять семей им накормили. Но готовили не мы – не было подходящей кухни. Сам могу приготовить только запеченную в духовке рыбу.

Хотелось бы порыбачить на Камчатке. Мечта.

Святослав Гребенщиков: главный рыбак КХЛ

К этому делу меня приобщила супруга, как бы странно это не звучало. У нее в семье все рыбаки – отец, дедушка. Я тоже начал понемногу рыбачить, и меня затянуло. У родственников супруги есть дача на берегу озера – грех не рыбачить. Ловим в основном хищников – щук, судаков, окуней. Иногда попадается лещ, подлещик. Попробовал и понеслось – накупил снастей, надувную лодку, мотор.

Помню, когда супруга первый раз предложила порыбачить. Меня это удивило – она на каблуках, женственная, и тут рыбалка. Мы с ее отцом поехали на катере, и я поймал первого судака. Это чем-то похоже на хоккей – по азарту, адреналину.

Рыбачим не только около дачи – еще ездим на Ладогу под Питером, на Ладожские шхеры. На Валдае были летом (город в Новгородской области – Sports.ru). С палатками на несколько дней. Моя семья любит активный отдых, так что все вместе получается – рыбалка, кемпинг, палатки.

Как только начал рыбачить, так сразу понадобились удочка, снасти. На каждую рыбалку нужны свои – если ехать на донную рыбу (карпа, белую рыбу), то это одни снасти, на хищников – другие. В зависимости от рыбалки покупал снасти, так понемногу и накопились. Потом стали на зимнюю рыбалку ездить – для этого пришлось купить бур и теплую одежду. Подводные камеры, эхолоты – все есть. Самая дорогая покупка, наверное, электрический бур. Там идет хороший шуруповерт и к нему прикрепляется бур, чтобы вручную не крутить. У моего отца есть большой гараж, в котором куча палаток, снастей, надувная лодка, мангалы.

В России много хороших озер. Когда я играл за «Амур», мы ездили под Хабаровск на горную реку Анюй. Дикие места, нам очень понравилось. Пока с гидом добирались до места, видели следы диких животных – лосей, кабанов. Тигры тоже есть, но их редко встретишь. Добирались на снегоходах, река далеко от города. Нравится рыбалка в необычных местах – чем дальше от городов, тем необычнее.

За границей были на морской рыбалке – в Египте, на Мальдивах, даже на Занзибаре. Не сказать, что много рыбы наловили, но экзотических подергали, удовольствие получили.

Больше люблю рыбачить на спиннинг – много за жизнь переломал. Как уже говорил, чем-то похоже на хоккей – удочка как клюшка, может сломаться. Не всегда получается поймать – как и в хоккее, не всегда удается забить или выиграть. Недавно с семьей были на Финском заливе рядом с Кронштадтом – как раз щуки выходили на охоту, потому что у них жор начался. Самое щучье время. И вот одна из них села мне на приманку – долго ее тащил, хорошая. В итоге сошла – в такие моменты проклинаешь все на свете.

Я за то, чтобы рыбу отпускать. Но моя родня всегда говорит: «Нет, ты чего, надо на котлеты, на жареху». Мы ловим не в таких масштабах, что некуда девать. Не занимаемся браконьерством.

Любимое блюдо – жареный судак. Копченую рыбу люблю, котлеты из щуки тоже. Но к готовке не предрасположен – этим супруга занимается. Даже чистить, разделывать рыбу не умею. Мне главное – поймать, а остальное на жене.

Однажды был случай на зимней рыбалке. Платный пруд, метров 100 в длину. Дело было ближе к весне, и у берегов подразмыло лед, хотя в центре он еще крепкий. Снегом припорошило. Я уже порыбачил, уходил с пруда и не заметил проплешину. Хорошо, что это было у берега. Делаю шаг и проваливаюсь по пояс. Выкарабкался, дополз до берега и сразу к машине переодеваться. После этого случая купил «спасалку» – две рукояти с шипами. Надеваешь их на шею, и если проваливаешься под лед, то можешь шипами зацепиться за край и вытащить себя.

Хочется поймать трофейного судака или щуку. Мы ездили на платную рыбалку под Москвой, ловили больших сомов и осетров. Но это не то – не дикая рыбалка, просто побаловаться. Но трофеи были большие, по 25 кг. И очень бы хотелось съездить на Волгу, в Астрахань. Давно планируем, но пока не получалось. Там хорошая рыбалка, и все об этом знают.

Фото: vk/sviat94, checha90rv, pashninmikhail33