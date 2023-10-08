Отпуск Кузьменко – 15 стран за лето. Как он превратился в такого путешественника?

Замахнулся на кругосветку.

Форвард «Ванкувера» Андрей Кузьменко этим летом замахнулся на настоящую кругосветку. Возможно, так отметил первый отпуск в статусе игрока НХЛ.

За лето Кузьменко посетил 15 стран. В соцсетях есть фото из Венесуэлы, Бразилии, Грузии, ОАЭ, Индонезии, Таиланда, США и Италии. В интервью Sportsnet хоккеист также упоминал Панаму, Турцию, Сингапур и Малайзию. Еще три под вопросом.

Откуда такая любовь к путешествиям? Возможно, дело в активных видах спорта, о которых Андрей рассказывал сайту КХЛ, когда еще играл в России:

«Я люблю серфинг, сноуборд, что-то вроде такого… Помню, летом как-то покатались на серфинге, потом погуляли по Москве, поужинали в ресторане, а вечером в теннис пошли играть. Люблю такие насыщенные дни…»

Слова Кузьменко подтверждают его же соцсети – только за это лето он посерфил в Дубае и на Бали. Кстати, оба города были его мечтой – и в ОАЭ, и в Индонезию форвард планировал сгонять еще в 2020 году, но помешал ковид:

«На Бали были куплены билеты. Хотел туда слетать, чтобы на серфинге покататься. Сорвалась и поездка в Дубай, ни разу там еще не бывал. Жалко».

Реализовал цель в прошлом году, отправившись в не менее насыщенный трип по Баку, Тбилиси, Батуми, Дубаю, Стамбулу и Бали – тогда и оторвался за коронавирусный год.

В этом году на Бали форвард не только серфил, но и тренировался.

Горнолыжные курорты Кузьменко тоже любит, но не выкладывает путешествия в соцсетях. Называл лишь любимые в интервью КХЛ: «Мне очень понравилась «Игора» под Питером – входит в топ-5 курортов России. Еще отмечу Сорочаны в Москве – там тоже классно».

«Мне нравится путешествовать. Мне не нравится оставаться на одном месте. Мне нравится видеть мир… людей из других стран. Впервые в жизни я не поехал в Россию. Я хочу путешествовать по миру», – сказал Кузьменко в интервью Sportsnet.

А можно ли считать летнее путешествие Кузьменко кругосветкой? Критерии звучат примерно так:

● преодоленное расстояние должно быть больше 40 тысяч км, это примерно длина экватора;

● путешественник должен пересечь наземную часть планеты как в южном, так и в северном полушарии;

● маршрут должен иметь как минимум две антагонистические точки (названия точек, между которыми можно провести прямую линию, проходящую через центр планеты).

К сожалению, Андрей не попадает под все пункты. Хотя больше 40 тысяч км точно преодолел. Есть к чему стремиться.

У игрока уже есть планы на следующий год – мечтает посетить Африку, Австралию, Новую Зеландию, Португалию и Испанию. Зная его мечты, возможно, это только половина списка.

Фото: instagram.com/kuzya_096