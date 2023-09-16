Уникальный автогол в КХЛ: шайба влетела в пустые ворота, а вратарь параллельно заработал штраф
Все надеялись, что гол запишут на него.
«Авангард» резво начал сезон на домашнем льду: забрал пять побед из шести, проиграл только «Амуру». Закрыли серию крупной победой над «Нефтехимиком» – 5:1.
В этой игре команда уверенно вела в три шайбы к концу матча, но за две минуты до сирены случился курьез. В протоколе он отмечен первым голом Никиты Холодилина в КХЛ.
Вот момент со всеми повторами:
Главные секунды – отдельно:
Как все развивалось:
● За четыре минуты до конца судьи удалили игрока «Авангарда» Гераськина за задержку клюшкой. «Нефтехимик» снял вратаря и разыгрывал последние секунды большинства 6 на 4.
● Владимир Брюквин бросил с левого края. В угол не попал, а шайба отскочила от борта и попала в пустые ворота. По пути она никого не коснулась.
● Гол записан на 21-летнего Никиту Холодилина – у него было последнее касание из всех игроков «Авангарда». Формально в хоккее все-таки нельзя забивать в собственные ворота.
Для Холодилина игра с «Нефтехимиком» стала восьмой в КХЛ. Это его первое очко и первый гол в лиге. Возможно, самый необычный на всю карьеру вперед.
Судьи долго совещались, а потом выписали две минуты вратарю штрафа Андрею Мишурову. Во время броска он переместился в правый угол и сдвинул ворота. Удаление записано на 58:04 – на этой отметке значится и гол «Авангарда». Штраф за него отбывал Владимир Ткачев – в этой же игре он забросил 100-ю шайбу в КХЛ.
«Нефтехимик» получил еще одно большинство, вернул вратаря и несколько секунд разыгрывал 5 на 3. Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец рассказывал на пресс-конференции: вся скамейка надеялась, что шайбу запишут на Мишурова. Момент смотрели, но его касание так и не разглядели. В раздевалке Кравец отдельно поздравил Холодилина и вручил ему шайбу.
«Авангард» с хорошим настроением готовится к выезду из семи матчей, а вот у «Нефтехимика» все грустно – нижнекамцы последние на Востоке с одной победой в шести играх.
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