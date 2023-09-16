Young Hockey
Блог

Уникальный автогол в КХЛ: шайба влетела в пустые ворота, а вратарь параллельно заработал штраф

КХЛ КХЛ
Нефтехимик Нефтехимик
Авангард Авангард
Никита Холодилин
Андрей Мишуров Андрей Мишуров
Владимир Брюквин Владимир Брюквин
Хоккей Хоккей

Все надеялись, что гол запишут на него.

«Авангард» резво начал сезон на домашнем льду: забрал пять побед из шести, проиграл только «Амуру». Закрыли серию крупной победой над «Нефтехимиком» – 5:1.

В этой игре команда уверенно вела в три шайбы к концу матча, но за две минуты до сирены случился курьез. В протоколе он отмечен первым голом Никиты Холодилина в КХЛ.

Вот момент со всеми повторами:

Главные секунды – отдельно:

Как все развивалось:

● За четыре минуты до конца судьи удалили игрока «Авангарда» Гераськина за задержку клюшкой. «Нефтехимик» снял вратаря и разыгрывал последние секунды большинства 6 на 4.

● Владимир Брюквин бросил с левого края. В угол не попал, а шайба отскочила от борта и попала в пустые ворота. По пути она никого не коснулась.

● Гол записан на 21-летнего Никиту Холодилина – у него было последнее касание из всех игроков «Авангарда». Формально в хоккее все-таки нельзя забивать в собственные ворота.

Для Холодилина игра с «Нефтехимиком» стала восьмой в КХЛ. Это его первое очко и первый гол в лиге. Возможно, самый необычный на всю карьеру вперед.

Судьи долго совещались, а потом выписали две минуты вратарю штрафа Андрею Мишурову. Во время броска он переместился в правый угол и сдвинул ворота. Удаление записано на 58:04 – на этой отметке значится и гол «Авангарда». Штраф за него отбывал Владимир Ткачев – в этой же игре он забросил 100-ю шайбу в КХЛ.

«Нефтехимик» получил еще одно большинство, вернул вратаря и несколько секунд разыгрывал 5 на 3. Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец рассказывал на пресс-конференции: вся скамейка надеялась, что шайбу запишут на Мишурова. Момент смотрели, но его касание так и не разглядели. В раздевалке Кравец отдельно поздравил Холодилина и вручил ему шайбу.

«Авангард» с хорошим настроением готовится к выезду из семи матчей, а вот у «Нефтехимика» все грустно – нижнекамцы последние на Востоке с одной победой в шести играх.

СКА падает все ниже и ниже: 10-е место, четвертое (!) поражение подряд, а Ротенберг уже думает о финише

«Торпедо» Ларионова – лучшая команда прямо сейчас: лидирует без поражений и с хет-триками под группу ABBA

10 лучших канадцев в истории КХЛ

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Фёдоров
молодчики
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Огюст
Ещё одна победа Авангарда на старте сезона - успеха и далее !!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий