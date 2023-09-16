Все надеялись, что гол запишут на него.

«Авангард» резво начал сезон на домашнем льду: забрал пять побед из шести, проиграл только «Амуру». Закрыли серию крупной победой над «Нефтехимиком» – 5:1.

В этой игре команда уверенно вела в три шайбы к концу матча, но за две минуты до сирены случился курьез. В протоколе он отмечен первым голом Никиты Холодилина в КХЛ.

Вот момент со всеми повторами:

Главные секунды – отдельно:

Как все развивалось:

● За четыре минуты до конца судьи удалили игрока «Авангарда» Гераськина за задержку клюшкой. «Нефтехимик» снял вратаря и разыгрывал последние секунды большинства 6 на 4.

● Владимир Брюквин бросил с левого края. В угол не попал, а шайба отскочила от борта и попала в пустые ворота. По пути она никого не коснулась.

● Гол записан на 21-летнего Никиту Холодилина – у него было последнее касание из всех игроков «Авангарда». Формально в хоккее все-таки нельзя забивать в собственные ворота.

Для Холодилина игра с «Нефтехимиком» стала восьмой в КХЛ. Это его первое очко и первый гол в лиге. Возможно, самый необычный на всю карьеру вперед.

Судьи долго совещались, а потом выписали две минуты вратарю штрафа Андрею Мишурову. Во время броска он переместился в правый угол и сдвинул ворота. Удаление записано на 58:04 – на этой отметке значится и гол «Авангарда». Штраф за него отбывал Владимир Ткачев – в этой же игре он забросил 100-ю шайбу в КХЛ.

«Нефтехимик» получил еще одно большинство, вернул вратаря и несколько секунд разыгрывал 5 на 3. Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец рассказывал на пресс-конференции: вся скамейка надеялась, что шайбу запишут на Мишурова. Момент смотрели, но его касание так и не разглядели. В раздевалке Кравец отдельно поздравил Холодилина и вручил ему шайбу.

«Авангард» с хорошим настроением готовится к выезду из семи матчей, а вот у «Нефтехимика» все грустно – нижнекамцы последние на Востоке с одной победой в шести играх.