Вспоминаем путь чемпионов.

Когда Билл Фоли, владелец «Вегаса», готовился к дебюту своего клуба в НХЛ, в августе 2017-го он дал обещание болельщикам: «Плей-офф за три года и Кубок Стэнли – за шесть. Такова моя цель». Тогда это звучало смешно.

Но чудо едва не случилось уже в первом сезоне, когда новая команда сходу вышла в финал, где проиграла «Вашингтону». Но первая часть плана была перевыполнена – в плей-офф «рыцари» вышли сразу.

Второе обещание Фоли тоже в итоге выполнил – «Вегас» взял Кубок Стэнли ровно на шестой сезон в лиге. Если брать историю НХЛ с периода первого расширения в 1967 году, то быстрее был только «Эдмонтон».

За всю историю рекорд принадлежит «Торонто», который выиграл первый чемпионат НХЛ.

Исторический триумф «Вегаса» – повод вспомнить весь путь новой команды к первому кубку.

Первый сезон: рекорды лиги и финал против Овечкина

• 13 апреля 2017 года. «Вегас» возглавил Жерар Галлан. Оказалось, что это идеальный тренер для разношерстной банды, собранной в основном из игроков боттома на драфте расширения. Именно он сколотил из этого набора рабочих парней мощную команду, которая стабильно выходит в плей-офф , а при удачном стечении обстоятельств играет в финале против «Вашингтона».

• 21 июня. Драфт расширения. Команду пополнили Марк-Андре Флери, Джеймс Нил, Давид Перрон, Вильям Карлссон, Джонатан Маршессо, Брэйден Макнэбб, Уильям Каррьер и другие. Через обмены в тот же день получили Ши Теодора, Райлли Смита и Алекса Така. Шестеро из этого списка прошли с «Вегасом» весь путь от первого матча до победы в Кубке Стэнли . Остальные герои 2023-го появились в команде позже.

• 6 октября. Дебют в НХЛ. Победа в выездном матче против «Далласа» – 2:1. Оба гола забил Джеймс Нил. Два следующих «Вегас» тоже выиграл – у «Аризоны» – и стал первым клубом в истории, одержавшим три победы с момента появления в лиге.

• 9 ноября. Вадим Шипачев вернулся в Россию. Первый русский игрок в истории клуба. После трех матчей в НХЛ его отправили в фарм, ехать он отказался, за что был отстранен без сохранения зарплаты. В конце концов, Вадим разорвал контракт и укатил в Питер.

• 21 января 2018-го. Победив «Каролину» 5:1, «Вегас» забрался на первую строчку сводной таблицы. К финишу немного откатился, но первое место в Тихоокеанском дивизионе не упустил.

• 26 марта. «Вегас» обеспечил себе участие в плей-офф. А 1 апреля досрочно выиграл дивизион – конечно, это тоже рекорд, раньше никому из новичков это не удавалось.

• 17 апреля. Первая победа «Вегаса» в серии плей-офф. «Лос-Анджелес» повержен всухую – 4-0. Марк-Андре Флери пропустил всего 3 гола и дважды сыграл на ноль. Первый кубковый гол «рыцарей» забил защитник Ши Теодор . Все семь голов в серии забили разные игроки.

• 20 мая. Победа над «Виннипегом» 4-1 и первый трофей – «Приз Кларенса Кэмпбелла» как победителю Западной конференции. Победный гол в серии забил чекер и тафгай Райан Ривс, у которого за всю карьеру в плей-офф их 4 (и половина в составе «Вегаса», еще один – в первом матче финальной серии с «Вашингтоном»).

• 7 июня. Поражение в финале от «Вашингтона» 1-4. «Конечно, мы очень разочарованы и удручены этим поражением, – говорил Жерар Галлан. – Мы упорно трудились и навязывали сопернику борьбу, но не смогли его обыграть. «Вашингтон» – отличная команда, которая заслужила Кубок Стэнли».

• По итогам сезона Жерар Галлан получил «Джек Адамс Эворд» как лучший тренер, а Вильям Карлссон и Дерик Энгелланд – «Леди Бинг Трофи» (джентльмен) и «Марк Мессье Эворд» (за лидерство) соответственно.

Второй сезон: более скромная регулярка и обидный вылет в первом раунде

• В межсезонье «Вегас» покинули Джеймс Нил, Лука Сбиса, Джейсон Гаррисон и Давид Перрон. Пришли – Пол Штястны и Макс Пачиоретти. Перед дедлайном выменяли из «Оттавы» Марка Стоуна . Из 2023 года цена выглядит смехотворной – 2-й пик, защитник Брэннстрем и нападающий Линдберг. Новички заняли первые три места в списке бомбардиров команды в плей-офф.

• «Вегас» финишировал третьим в Тихоокеанском дивизионе и второй год подряд вышел в плей-офф. Несмотря на более скромный результат в регулярке, команда выглядела даже более готовой к походу за кубком, чем год назад.

• В плей-офф «Вегас» вылетел в первом же раунде, и сделал это, можно сказать, сам. «Рыцари» вели в серии с «Сан-Хосе» 3-1, но потом потерпели три поражения подряд. Причем в седьмом матче выигрывали 3:0 в начале третьего периода. «Знаете, в прошлом году в финале Кубка Стэнли проигрывать было тяжело, – резюмировал Жерар Галлан. – Но сегодня еще тяжелее».

Третий сезон: уход Галлана и финал конференции

• В межсезонье, несмотря на кубковое разочарование, значимых изменений в составе не было.

• 2 мая 2019-го Джордж Макфи уступил пост генерального менеджера своему ассистенту Келли Маккримону , а сам стал президентом по хоккейным операциям.

• 15 января 2020-го Жерар Галлан был уволен с поста тренера после пяти поражений подряд. Команду возглавил Питер ДеБур. «Это возникло из ниоткуда, – радовался тренер. – Но когда я понял, что у меня есть такая возможность, то долго думать не пришлось. Если составлять рейтинг работы в лиге, эта будет очень близко к первому месту в списке». Месяцем раньше ДеБур был уволен из «Сан-Хосе», который так обидно выбил «Вегас» из плей-офф в предыдущем сезоне.

• 6 февраля Билл Фоули купил команду АХЛ «Сан-Антонио Рэмпейдж» и перевес в Хендерсон, пригород Вегаса. Так у «рыцарей» появился собственный фарм-клуб. И очень скоро там собралась целая русская банда.

• 12 марта сезон в НХЛ был прерван из-за пандемии. На момент остановки «Вегас» лидировал в Тихоокеанском дивизионе.

• Сезон возобновился через полгода и сразу с плей-офф, к которому добавили квалификационный раунд. «Вегас» дошел до финала Запада, где в сверхупорной серии, в которой он тотально перебросал «Даллас», проиграл 1-4. В пятой игре «рыцари» вели 2:0 к середине третьего периода…

Лучшим бомбардиром команды в плей-офф стал Ши Теодор, который за три года в «Вегасе» вырос в элитного защитника .

Четвертый сезон: еще одна звезда и еще один удачный поход в плей-офф

• В межсезонье из клуба ушли несколько игроков нижних звеньев, а с рынка свободных агентов пришел Алекс Пьетранжело, который годом раньше выиграл Кубок Стэнли с «Сент-Луисом» . Так в команде появился еще один по-настоящему топовый защитник.

«Думаю, все согласятся, что «Вегас» – это сейчас лучшее место в НХЛ, – говорил Пьетранжело после подписания долгосрочного контракта в октябре 2020-го. – Это команда, против которой сложно играть. Все знают свою роль, тренеры грамотно управляют игроками, хорошие вратари, есть баланс».

• 13 января 2021 года Марк Стоун стал первым капитаном в истории клуба . До этого как-то обходились.

• Из-за пандемии сезон-2020/21 получился сокращенным и с новым составом дивизионов. «Вегас» попал в компанию с «Колорадо» и уступил ему первое место по дополнительным показателям. Марк Андре-Флери в 36 лет был признан лучшим вратарем сезона.

• «Вегас» третий раз за четыре года дошел до финала конференции, но там уступил «Монреалю» 2-4. Лучшим бомбардиром плей-офф стал Вильям Карлссон, новичок Пьетранжело – второй. Марк Стоун, самый результативный игрок команды в регулярке, напротив, сыграл неудачно: особенно против «Монреаля» – 0 очков в 6 матчах.

Пятый сезон: суперобмен Айкела и неожиданный пролет мимо плей-офф

• В межсезонье ушли обладатель «Везины» Марк-Андре Флери и Томаш Носек, честный боец из нижних звеньев, еще один из первого состава «Вегаса». Пришли Евгений Дадонов, Лоран Броссуа и Бен Хаттон. «Вообще я очень рад, даже скрывать нечего, – говорил Дадонов после перехода. – Я оказался в одной из лучших команд НХЛ. В каждом сезоне «Вегас» сражается за высокие цели, и я сейчас очень взволнован. Дождаться не могу, когда стартует чемпионат».

• 4 ноября 2021-го «Вегас» провернул обмен-блокбастер. Из «Баффало» пришел второй номер драфта-2015 Джек Айкел . Умеренная цена (Алекс Так, Пейтон Кребс и два первых пика) объяснялась необходимостью операции, какую еще ни один хоккеист не делал. Все прошло благополучно, Джек вышел на лед уже в середине февраля.

• Перед дедлайном «Вегас» выменял Алека Мартинеса, который выиграл два кубка с «Лос-Анджелесом» . Добавил еще чемпионского опыта в оборону.

• «Вегас» провел сезон неровно, а в конце совсем забуксовал, проиграв 5 из последних 7 матчей – и не попал в плей-офф. У неудачи было несколько причин. Айкелу требовалось время, чтобы втянуться после долгого простоя и понять свою роль в новой команде. Ленер, ставший первым номером с уходом Флери, страдал от психологических проблем и играл неровно (и с тех пор больше не выходил на лед). Пачиоретти и Стоун пропустили большую часть сезона из-за травм.

«Я не знаю. Не знаю, как это объяснить», – сокрушался Питер Дебур, когда «Вегас» потерял шансы на плей-офф. 16 мая он был отправлен в отставку. На поиски нового тренера ушел месяц.

Шестой сезон: ПОБЕДА!

• 14 июня «Вегас» возглавил Брюс Кэссиди. За 8 дней до этого он был уволен из «Бостона» , с которым доходил до финала Кубка Стэнли, и где от него вроде как устали молодые игроки. «Мне нужно отпустить прошлое, – говорил он после назначения. – Я просто хочу доказать себе, что способен выполнять свою работу и побеждать в плей-офф. Приблизившись к победе в Кубке Стэнли, ты хочешь завершить дело, потому что всегда об этом думаешь. И я настроен именно на это». В «Вегасе» от Кэссиди не требовалось выращивать молодежь – там собрались сплошь опытные бойцы, готовые на все и ко всему. Идеальная команда для любого тренера.

• В межсезонье ушли Макс Пачиоретти и Евгений Дадонов (обменяли на контракт закончившего с хоккеем Ши Уэбера – виртуально оборона «Вегаса» стала просто космической). Пришел Фил Кессел – еще одна отличная доза чемпионского опыта в раздевалку. Равноценно заменить Пачиоретти и Дадонова «Вегас» и не мог – платежка уже была переполнена.

• Перед дедлайном еще один сильный ход – глубину нападения укрепил наш чемпион из «Сент-Луиса» Иван Барбашев . «Чувствую, что это новый вызов для меня, хорошая возможность пройти подальше в плей-офф, – говорил Иван после обмена. – С нетерпением жду». Все получилось как нельзя лучше. Иван блестяще вписался в команду и в плей-офф стал одним из важнейших игроков, выходя в одной тройке с Айкелом.

• «Вегас» снова выиграл Тихоокеанский дивизион, а заодно и всю конференцию и вышел в плей-офф с первого места.

• Первый раунд «рыцари» начали неудачно – влетели «Виннипегу» 1:5. Дальше дело пошло на лад: спокойно прошли «Джетс» в пяти матчах. Жестко зарубились с «Эдмонтоном» и «Далласом» и справились с ними в шести. А в финале показали «Флориде» разницу между первой командой и седьмой.

На шестой год своего существования «Вегас» выиграл Кубок Стэнли.

Фото: eastnews.ru/David Becker, Jeff Roberson, Jeff Chiu, Harry How, John Locher Lee