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В 2017-м владелец «Вегаса» озвучил цель – Кубок Стэнли через 6 лет. В 2023-м его команда сделала это!!!

Джек Айкел Джек Айкел
Жерар Галлан Жерар Галлан
Кубок Стэнли Кубок Стэнли
Марк Стоун Марк Стоун
Алекс Пьетранжело Алекс Пьетранжело
Жозе Теодор Жозе Теодор
Иван Барбашев Иван Барбашев
НХЛ НХЛ
Марк-Андре Флери Марк-Андре Флери
Вегас Вегас
Брюс Кэссиди Брюс Кэссиди
Хоккей Хоккей

Вспоминаем путь чемпионов.

Когда Билл Фоли, владелец «Вегаса», готовился к дебюту своего клуба в НХЛ, в августе 2017-го он дал обещание болельщикам: «Плей-офф за три года и Кубок Стэнли – за шесть. Такова моя цель». Тогда это звучало смешно.

Но чудо едва не случилось уже в первом сезоне, когда новая команда сходу вышла в финал, где проиграла «Вашингтону». Но первая часть плана была перевыполнена – в плей-офф «рыцари» вышли сразу. 

Второе обещание Фоли тоже в итоге выполнил – «Вегас» взял Кубок Стэнли ровно на шестой сезон в лиге. Если брать историю НХЛ с периода первого расширения в 1967 году, то быстрее был только «Эдмонтон». 

За всю историю рекорд принадлежит «Торонто», который выиграл первый чемпионат НХЛ.

Исторический триумф «Вегаса» – повод вспомнить весь путь новой команды к первому кубку.

Первый сезон: рекорды лиги и финал против Овечкина

• 13 апреля 2017 года. «Вегас» возглавил Жерар Галлан. Оказалось, что это идеальный тренер для разношерстной банды, собранной в основном из игроков боттома на драфте расширения. Именно он сколотил из этого набора рабочих парней мощную команду, которая стабильно выходит в плей-офф, а при удачном стечении обстоятельств играет в финале против «Вашингтона». 

• 21 июня. Драфт расширения. Команду пополнили Марк-Андре Флери, Джеймс Нил, Давид Перрон, Вильям Карлссон, Джонатан Маршессо, Брэйден Макнэбб, Уильям Каррьер и другие. Через обмены в тот же день получили Ши Теодора, Райлли Смита и Алекса Така. Шестеро из этого списка прошли с «Вегасом» весь путь от первого матча до победы в Кубке Стэнли. Остальные герои 2023-го появились в команде позже.

• 6 октября. Дебют в НХЛ. Победа в выездном матче против «Далласа» – 2:1. Оба гола забил Джеймс Нил. Два следующих «Вегас» тоже выиграл – у «Аризоны» – и стал первым клубом в истории, одержавшим три победы с момента появления в лиге. 

• 9 ноября. Вадим Шипачев вернулся в Россию. Первый русский игрок в истории клуба. После трех матчей в НХЛ его отправили в фарм, ехать он отказался, за что был отстранен без сохранения зарплаты. В конце концов, Вадим разорвал контракт и укатил в Питер.

• 21 января 2018-го. Победив «Каролину» 5:1, «Вегас» забрался на первую строчку сводной таблицы. К финишу немного откатился, но первое место в Тихоокеанском дивизионе не упустил.

• 26 марта. «Вегас» обеспечил себе участие в плей-офф. А 1 апреля досрочно выиграл дивизион – конечно, это тоже рекорд, раньше никому из новичков это не удавалось.

• 17 апреля. Первая победа «Вегаса» в серии плей-офф. «Лос-Анджелес» повержен всухую – 4-0. Марк-Андре Флери пропустил всего 3 гола и дважды сыграл на ноль. Первый кубковый гол «рыцарей» забил защитник Ши Теодор. Все семь голов в серии забили разные игроки.

• 20 мая. Победа над «Виннипегом» 4-1 и первый трофей – «Приз Кларенса Кэмпбелла» как победителю Западной конференции. Победный гол в серии забил чекер и тафгай Райан Ривс, у которого за всю карьеру в плей-офф их 4 (и половина в составе «Вегаса», еще один – в первом матче финальной серии с «Вашингтоном»).

• 7 июня. Поражение в финале от «Вашингтона» 1-4. «Конечно, мы очень разочарованы и удручены этим поражением, – говорил Жерар Галлан. – Мы упорно трудились и навязывали сопернику борьбу, но не смогли его обыграть. «Вашингтон» – отличная команда, которая заслужила Кубок Стэнли».

• По итогам сезона Жерар Галлан получил «Джек Адамс Эворд» как лучший тренер, а Вильям Карлссон и Дерик Энгелланд – «Леди Бинг Трофи» (джентльмен) и «Марк Мессье Эворд» (за лидерство) соответственно.

Второй сезон: более скромная регулярка и обидный вылет в первом раунде

• В межсезонье «Вегас» покинули Джеймс Нил, Лука Сбиса, Джейсон Гаррисон и Давид Перрон. Пришли – Пол Штястны и Макс Пачиоретти. Перед дедлайном выменяли из «Оттавы» Марка Стоуна. Из 2023 года цена выглядит смехотворной – 2-й пик, защитник Брэннстрем и нападающий Линдберг. Новички заняли первые три места в списке бомбардиров команды в плей-офф.

• «Вегас» финишировал третьим в Тихоокеанском дивизионе и второй год подряд вышел в плей-офф. Несмотря на более скромный результат в регулярке, команда выглядела даже более готовой к походу за кубком, чем год назад.

• В плей-офф «Вегас» вылетел в первом же раунде, и сделал это, можно сказать, сам. «Рыцари» вели в серии с «Сан-Хосе» 3-1, но потом потерпели три поражения подряд. Причем в седьмом матче выигрывали 3:0 в начале третьего периода. «Знаете, в прошлом году в финале Кубка Стэнли проигрывать было тяжело, – резюмировал Жерар Галлан. – Но сегодня еще тяжелее».

Третий сезон: уход Галлана и финал конференции

• В межсезонье, несмотря на кубковое разочарование, значимых изменений в составе не было.

• 2 мая 2019-го Джордж Макфи уступил пост генерального менеджера своему ассистенту Келли Маккримону, а сам стал президентом по хоккейным операциям.

• 15 января 2020-го Жерар Галлан был уволен с поста тренера после пяти поражений подряд. Команду возглавил Питер ДеБур. «Это возникло из ниоткуда, – радовался тренер. – Но когда я понял, что у меня есть такая возможность, то долго думать не пришлось. Если составлять рейтинг работы в лиге, эта будет очень близко к первому месту в списке». Месяцем раньше ДеБур был уволен из «Сан-Хосе», который так обидно выбил «Вегас» из плей-офф в предыдущем сезоне.

• 6 февраля Билл Фоули купил команду АХЛ «Сан-Антонио Рэмпейдж» и перевес в Хендерсон, пригород Вегаса. Так у «рыцарей» появился собственный фарм-клуб. И очень скоро там собралась целая русская банда.

• 12 марта сезон в НХЛ был прерван из-за пандемии. На момент остановки «Вегас» лидировал в Тихоокеанском дивизионе.

• Сезон возобновился через полгода и сразу с плей-офф, к которому добавили квалификационный раунд. «Вегас» дошел до финала Запада, где в сверхупорной серии, в которой он тотально перебросал «Даллас», проиграл 1-4. В пятой игре «рыцари» вели 2:0 к середине третьего периода…

Лучшим бомбардиром команды в плей-офф стал Ши Теодор, который за три года в «Вегасе» вырос в элитного защитника.

Четвертый сезон: еще одна звезда и еще один удачный поход в плей-офф

• В межсезонье из клуба ушли несколько игроков нижних звеньев, а с рынка свободных агентов пришел Алекс Пьетранжело, который годом раньше выиграл Кубок Стэнли с «Сент-Луисом». Так в команде появился еще один по-настоящему топовый защитник.

«Думаю, все согласятся, что «Вегас» – это сейчас лучшее место в НХЛ, – говорил Пьетранжело после подписания долгосрочного контракта в октябре 2020-го. –  Это команда, против которой сложно играть. Все знают свою роль, тренеры грамотно управляют игроками, хорошие вратари, есть баланс».

• 13 января 2021 года Марк Стоун стал первым капитаном в истории клуба. До этого как-то обходились.

• Из-за пандемии сезон-2020/21 получился сокращенным и с новым составом дивизионов. «Вегас» попал в компанию с «Колорадо» и уступил ему первое место по дополнительным показателям. Марк Андре-Флери в 36 лет был признан лучшим вратарем сезона.

• «Вегас» третий раз за четыре года дошел до финала конференции, но там уступил «Монреалю» 2-4. Лучшим бомбардиром плей-офф стал Вильям Карлссон, новичок Пьетранжело – второй. Марк Стоун, самый результативный игрок команды в регулярке, напротив, сыграл неудачно: особенно против «Монреаля» – 0 очков в 6 матчах. 

Пятый сезон: суперобмен Айкела и неожиданный пролет мимо плей-офф

• В межсезонье ушли обладатель «Везины» Марк-Андре Флери и Томаш Носек, честный боец из нижних звеньев, еще один из первого состава «Вегаса». Пришли Евгений Дадонов, Лоран Броссуа и Бен Хаттон. «Вообще я очень рад, даже скрывать нечего, – говорил Дадонов после перехода. – Я оказался в одной из лучших команд НХЛ. В каждом сезоне «Вегас» сражается за высокие цели, и я сейчас очень взволнован. Дождаться не могу, когда стартует чемпионат».

4 ноября 2021-го «Вегас» провернул обмен-блокбастер. Из «Баффало» пришел второй номер драфта-2015 Джек Айкел. Умеренная цена (Алекс Так, Пейтон Кребс и два первых пика) объяснялась необходимостью операции, какую еще ни один хоккеист не делал. Все прошло благополучно, Джек вышел на лед уже в середине февраля.

Перед дедлайном «Вегас» выменял Алека Мартинеса, который выиграл два кубка с «Лос-Анджелесом». Добавил еще чемпионского опыта в оборону.

• «Вегас» провел сезон неровно, а в конце совсем забуксовал, проиграв 5 из последних 7 матчей – и не попал в плей-офф. У неудачи было несколько причин. Айкелу требовалось время, чтобы втянуться после долгого простоя и понять свою роль в новой команде. Ленер, ставший первым номером с уходом Флери, страдал от психологических проблем и играл неровно (и с тех пор больше не выходил на лед). Пачиоретти и Стоун пропустили большую часть сезона из-за травм.

«Я не знаю. Не знаю, как это объяснить», – сокрушался Питер Дебур, когда «Вегас» потерял шансы на плей-офф. 16 мая он был отправлен в отставку. На поиски нового тренера ушел месяц.

Шестой сезон: ПОБЕДА!

14 июня «Вегас» возглавил Брюс Кэссиди. За 8 дней до этого он был уволен из «Бостона», с которым доходил до финала Кубка Стэнли, и где от него вроде как устали молодые игроки. «Мне нужно отпустить прошлое, – говорил он после назначения. – Я просто хочу доказать себе, что способен выполнять свою работу и побеждать в плей-офф. Приблизившись к победе в Кубке Стэнли, ты хочешь завершить дело, потому что всегда об этом думаешь. И я настроен именно на это». В «Вегасе» от Кэссиди не требовалось выращивать молодежь – там собрались сплошь опытные бойцы, готовые на все и ко всему. Идеальная команда для любого тренера.

• В межсезонье ушли Макс Пачиоретти и Евгений Дадонов (обменяли на контракт закончившего с хоккеем Ши Уэбера – виртуально оборона «Вегаса» стала просто космической). Пришел Фил Кессел – еще одна отличная доза чемпионского опыта в раздевалку. Равноценно заменить Пачиоретти и Дадонова «Вегас» и не мог – платежка уже была переполнена.

• Перед дедлайном еще один сильный ход – глубину нападения укрепил наш чемпион из «Сент-Луиса» Иван Барбашев. «Чувствую, что это новый вызов для меня, хорошая возможность пройти подальше в плей-офф, – говорил Иван после обмена. – С нетерпением жду». Все получилось как нельзя лучше. Иван блестяще вписался в команду и в плей-офф стал одним из важнейших игроков, выходя в одной тройке с Айкелом.

• «Вегас» снова выиграл Тихоокеанский дивизион, а заодно и всю конференцию и вышел в плей-офф с первого места. 

• Первый раунд «рыцари» начали неудачно – влетели «Виннипегу» 1:5. Дальше дело пошло на лад: спокойно прошли «Джетс» в пяти матчах. Жестко зарубились с «Эдмонтоном» и «Далласом» и справились с ними в шести. А в финале показали «Флориде» разницу между первой командой и седьмой.

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Фото: eastnews.ru/David Becker, Jeff Roberson, Jeff Chiu, Harry How, John Locher Lee

3 комментария

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граф Якунин
Первый выиграл Торонто и написано в 1918, но в таблице есть и монреаль который 7 лет до 1916 не мог выиграть.
Это как?
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Алексей Белов
Ответ граф Якунин
Первый выиграл Торонто и написано в 1918, но в таблице есть и монреаль который 7 лет до 1916 не мог выиграть. Это как?
Просто ТМЛ появился в 1917-м уже в НХЛ. А Монреаль играл еще раньше, в древней истории.
+1
0
+1
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Stanley Cup
Исправьте - Мартинез перешёл в Вегас в дедлайн 2020 года (т.е. в их третий сезон)
0
0
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