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Дадонов – идеальный боец для плей-офф. Как жаль, что от него уплывает, возможно, единственный шанс взять кубок

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А тут еще и травма.

Что объединяет четыре команды, которые оказались в финалах конференций? В каждом из этих штатов когда-то играл Евгений Дадонов. С Техасом («Даллас»), Невадой («Вегас») и Флоридой («Флорида») понятно, а в Северную Каролину он заезжал в 2012 году, когда выступал в АХЛ за «Шарлотт Чекерс».

Его «Даллас» уже уступает 0-3 в серии с «Вегасом», и, похоже, Дадонов теряет первый и, возможно, последний шанс выиграть Кубок Стэнли. И это очень обидно, потому что он его реально заслужил.

Дадонов идеально вписался в «Даллас» по ходу сезона

Дадонов сыграл в НХЛ полсотни матчей, но в плей-офф в этом сезоне сыграл, по сути, впервые – в 2020-м его «Флорида» проиграла в квалификации, был такой специальный отборочный раунд в ковидном сезоне.

Надо же такому случиться, что «Пантерс» и Дадонов параллельными курсами добрались до финала конференций. После «Флориды» Евгений каждый год менял команды, а в этом сезоне поиграл за две. Год назад у него был отличный шанс порубиться в плей-офф, но «Вегас» после двух финалов конференций вдруг вообще не пробился в восьмерку.

Этот сезон Дадонов начинал в «Монреале» который к первому пику был куда ближе, чем к плей-офф. Но на дедлайне он приглянулся одному из лидеров Запада. «Даллас» таким образом укреплял глубину состава в нападении, и на тот момент этот шаг не выглядел очевидным, учитывая, что к своим почти 34 годам Дадонов толком не играл в плей-офф. Но оказалось, что «звезды» попали в точку.

Евгений своим шансом пользуется максимально – финал конференции, 10 очков в 16 играх. За пределами первого звена он, наверное, самый полезный игрок команды – по результативности примерно наравне с Бенном, Доми и Сегином, но не привозит ненужных удалений и делит 2-3 место с Хинтцем по «плюс-минус». Причем 1+3 из его 10 очков набраны, когда «Даллас» забивал победные голы. Это на целую победную серию плей-офф.

Он отличный кубковый боец, но ему нужна понятная роль второго плана

Дадонов еще в КХЛ показал себя отличным кубковым бойцом, что доказывает и статистика: в регулярке у него 0,77 очка за игру, а в плей-офф – 0,85. У большинства игроков пропорции противоположные.

В НХЛ его командам с плей-офф зачастую просто не везло. «Флориде» в 2018-м не хватило одного очка, чтобы попасть в восьмерку, а «Вегас» в 2021-м отстал всего на 3. Помните, как «Пантерс» попали в плей-офф в этом сезоне? Благодаря двум поражениям «Питтсбурга» от аутсайдеров.

После хорошего отрезка во «Флориде» Дадонов играл нестабильно и в том числе поэтому постоянно менял команды. 

Но есть ощущение, что Дадонов тем полезнее, чем лучше команда и понятнее его роль – героя второго плана. Похоже, именно в этом причины его неудач в «Оттаве» и «Монреале» – там от него требовалось чуть больше, чем он способен дать. 

В «Далласе» же он попал в максимально комфортную среду. За результат там отвечают другие, а у Дадонова – вспомогательная функция в третьем звене и место во второй бригаде большинства. И в этой роли он максимально эффективен.

Все тренеры отмечали работоспособность Дадонова

Когда в Дадонов играл в «Вегасе», команду тренировал Питер Дебур, который говорил о нем так: «Он правильно и неброско делает свою работу, забивает важные голы. Я считаю, что для «Вегаса» такой игрок – очень хорошее усиление».

С этого сезона Дебур работает в «Далласе» – возможно, это ключевая причина, почему «Старс» на дедлайне взяли именно его.

«Он игрок плей-офф, настоящий кубковый воин, я всегда об этом говорил, – объяснял тогда Дебур. – Дадонов просто бесстрашный. И он силен, вы не сможете вытолкать его из угла или с пятачка, где он борется. Евгений просто создан для плей-офф и таких сложных матчей».

Даже когда у Дадоновы были неудачные периоды в «Оттаве» и «Монреале», тренеры отзывались о нем положительно.

«Дадонов – профессионал, он не жалуется, а просто опускает голову и работает, – говорил о нем главный тренер «Монреаля» Мартен Сен-Луи. – Ему пришлось пройти через травмы и непопадание в состав из-за слабой игры. Но он находит возможность ухватиться за свой шанс».

Вот и в «Далласе» произошло ровно это. Дадонов ухватился за свой шанс.

Удивительно, но Дадонов почти не удаляется, хотя много борется в углах и на пятаке

Дадонова, как мы уже слышали от тренеров, крепкий игрок, постоянно лезет в борьбу и здорово цепляется за шайбу. Как правило, такие хоккеисты получают довольно много удалений – всегда можно переборщить или неудачно махнуть клюшкой.

Но это точно не про Дадонова – он удаляется очень редко. В 16 играх плей-офф у него всего 2 минуты штрафа. А в регулярке за полтысячи матчей – всего 82.

У его партнера по звену Джейми Бенна только за этот сезон (регулярка + плей-офф) больше.

В КХЛ Дадонов даже получал приз «Джентльмен на льду» – в 2015-м. В НХЛ аналогичный «Леди Бинг Трофи» Евгений не потянул, главным образом, в силу недостаточной результативности – так-то у него были сезоны, когда он и очков набирал прилично, и почти не удалялся. Из наших эту награду брали только двое – Павел Дацюк (4 раза) и Александр Могильный.

* * *

Третий матч серии с «Вегасом» обернулся для «Далласа» сущим кошмаром. Пропустили быстрый гол, потом Джейми Бенн схватил невероятно глупое удаление до конца матча, а вскоре еще и Евгений Дадонов получил травму. Команда осталась, по сути, без третьего звена, проиграла важнейший матч серии и практически потеряла шансы на выход в финал.

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Фото: East News/Chris Unger / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP, AP Photo/Abbie Parr, ; globallookpress.com/Ron Ward/Keystone Press Agency, Darryl Dyck/Keystone Press Agency, Rich Graessle/Icon Sportswire

1 комментарий

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ABarca777
Обычный игрок. Для себя может он и проводит успешный сезон, но подписывать его бы не стал.
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