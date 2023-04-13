26 комментариев

Стоп. Что?!

«Калгари» остался в этом сезоне без плей-офф, но команда Дэррила Саттера не бросила играть – и закрыла регулярку победой на глазах у болельщиков.

В последнем матче «Флэймс» встречались с «Сан-Хосе», который уже давно играет в свое удовольствие и надеется заполучить Коннора Бедарда, – и эту вроде бы рядовую игру скрасил Никита Задоров, разгулявшийся сразу на хет-трик.

Задоров сделал подарок дочке в день рождения

12 апреля дочь Никиты – Софи Задорова – отмечала шестой день рождения, и любящий отец, кажется, решил, что лучший подарок должен был сделан своими руками.

«Калгари» по ходу матча уступал в счете, но во втором периоде на полную включился защитник. Сначала вовремя подключился к позиционной атаке и подкрался к чужим воротам, а затем точно бросил от синей линии. Третий гол – здорово попал в пустые из своей зоны.

Задоров стал первым русским защитником за 23 года, который забросил три шайбы в одном матче. Он лишь третий из наших, кому удалось это сделать вообще – теперь в одном ряду с Владимиром Малаховым и Сергеем Гончаром.

Но ворваться в топ 10 снайперов-защитников по итогам регулярки не получилось – нужен был покер. На 10-й строчке Винс Данн из «Сиэтла», у которого тоже 14 шайб, но по всем дополнительным показателям он опережает Никиту. Зато Задоров – единственный снайпер-защитник в топ-60, у кого голов больше, чем ассистов – 14+7.

Занятно, что в этом матче Никита играл против Эрика Карлссона – идеального примера защитника атакующего плана. В этом сезоне швед стал лишь шестым игроком обороны в истории лиги, который набрал 100 очков, и первым, кому удалось это сделать в 30+ лет.

За «Калгари» дебютировал 21-летний вратарь – в детстве он болел за «Сан-Хосе»

Еще перед стартом игры анонсировали дебют молодого вратаря «Калгари» Дастина Вульфа. 21-летний кипер был выбран клубом на драфте-2019 под 214-м номером, и уже на следующий год канадцы подписали контракт новичка с хоккеистом.

Этот сезон провел в фарме максимально удачно: он лучший вратарь АХЛ по всем важным показателям, а количество побед (41!) просто поражает – у ближайшего соперника на 15 меньше. Дастин – лишь восьмой вратарь в истории лиги, кому удалось пробить отметку в 40+ побед за сезон. Даже странно, что его подняли в основу только сейчас.

Как только родители узнали о дебюте сына, тут же прилетели в Калгари. Правда, за кого они болели в этой игре – вопрос открытый. Майк и Мишель Вульф признались, что когда ждали Дастина, то у каждого было по абонементу на матчи «Сан-Хосе».

«Во время моей беременности он пинал меня только тогда, когда мы были на играх «Шаркс». – вспоминала Мишель. – Как только они выходили на лед, он, можно сказать, выбивал из меня всю дурь, а затем останавливался, как только игра заканчивалась».

Дастин вырос в Гилрое, штат Калифорния, и, как и его родители, посещал множество игр «акул». После тренировки в среду он признался журналистам: «Играть против команды, которую вы боготворили — это нечто особенное».

«Он родился во время плей-офф, – вспоминала Мишель. – И я думаю, что через 10 минут после его рождения у нас в больнице по телевизору показывали игру «акул».

Несмотря на всю любовь к сопернику, молодой вратарь, которому в выходные исполнится 22, почти идеально провел дебютную игру – пропустил всего одну шайбу и сделал 23 сэйва при 95,8% отраженных бросков.

Самое интересное, что 16 апреля – день рождения не только Вульфа, но и и Задорова. Так что матч в Калгари стал для них неплохой первой частью праздника.

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Фото: AP Photo/Jeff McIntosh/The Canadian Press