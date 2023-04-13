26 комментариев

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Хет-трик русского защитника в НХЛ – третий раз в истории! И это не Сергачев или Орлов, а Задоров

Калгари Калгари
НХЛ НХЛ
Дастин Вульф
Никита Задоров Никита Задоров
Сан-Хосе Сан-Хосе
Хоккей Хоккей

Стоп. Что?!

«Калгари» остался в этом сезоне без плей-офф, но команда Дэррила Саттера не бросила играть – и закрыла регулярку победой на глазах у болельщиков. 

В последнем матче «Флэймс» встречались с «Сан-Хосе», который уже давно играет в свое удовольствие и надеется заполучить Коннора Бедарда, – и эту вроде бы рядовую игру скрасил Никита Задоров, разгулявшийся сразу на хет-трик. 

Задоров сделал подарок дочке в день рождения

12 апреля дочь Никиты – Софи Задорова – отмечала шестой день рождения, и любящий отец, кажется, решил, что лучший подарок должен был сделан своими руками.

«Калгари» по ходу матча уступал в счете, но во втором периоде на полную включился защитник. Сначала вовремя подключился к позиционной атаке и подкрался к чужим воротам, а затем точно бросил от синей линии. Третий гол – здорово попал в пустые из своей зоны.

Задоров стал первым русским защитником за 23 года, который забросил три шайбы в одном матче. Он лишь третий из наших, кому удалось это сделать вообще – теперь в одном ряду с Владимиром Малаховым и Сергеем Гончаром.

Но ворваться в топ 10 снайперов-защитников по итогам регулярки не получилось – нужен был покер. На 10-й строчке Винс Данн из «Сиэтла», у которого тоже 14 шайб, но по всем дополнительным показателям он опережает Никиту. Зато Задоров –  единственный снайпер-защитник в топ-60, у кого голов больше, чем ассистов – 14+7.

Занятно, что в этом матче Никита играл против Эрика Карлссона – идеального примера защитника атакующего плана. В этом сезоне швед стал лишь шестым игроком обороны в истории лиги, который набрал 100 очков, и первым, кому удалось это сделать в 30+ лет.

За «Калгари» дебютировал 21-летний вратарь – в детстве он болел за «Сан-Хосе»

Еще перед стартом игры анонсировали дебют молодого вратаря «Калгари» Дастина Вульфа. 21-летний кипер был выбран клубом на драфте-2019 под 214-м номером, и уже на следующий год канадцы подписали контракт новичка с хоккеистом.

Этот сезон провел в фарме максимально удачно: он лучший вратарь АХЛ по всем важным показателям, а количество побед (41!) просто поражает – у ближайшего соперника на 15 меньше. Дастин – лишь восьмой вратарь в истории лиги, кому удалось пробить отметку в 40+ побед за сезон. Даже странно, что его подняли в основу только сейчас.

Как только родители узнали о дебюте сына, тут же прилетели в Калгари. Правда, за кого они болели в этой игре – вопрос открытый. Майк и Мишель Вульф признались, что когда ждали Дастина, то у каждого было по абонементу на матчи «Сан-Хосе».

«Во время моей беременности он пинал меня только тогда, когда мы были на играх «Шаркс». – вспоминала Мишель. – Как только они выходили на лед, он, можно сказать, выбивал из меня всю дурь, а затем останавливался, как только игра заканчивалась».

Дастин вырос в Гилрое, штат Калифорния, и, как и его родители, посещал множество игр «акул». После тренировки в среду он признался журналистам: «Играть против команды, которую вы боготворили — это нечто особенное».

«Он родился во время плей-офф, – вспоминала Мишель. – И я думаю, что через 10 минут после его рождения у нас в больнице по телевизору показывали игру «акул».

Несмотря на всю любовь к сопернику, молодой вратарь, которому в выходные исполнится 22, почти идеально провел дебютную игру – пропустил всего одну шайбу и сделал 23 сэйва при 95,8% отраженных бросков.

Самое интересное, что 16 апреля – день рождения не только Вульфа, но и и Задорова. Так что матч в Калгари стал для них неплохой первой частью праздника.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Калгари – Сан-Хосе 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
Дата проведения
13 апреля, 05.00, «Scotiabank Saddledome»
Онлайн матча Видео
0:1 – 10 Грегор (Шимек)
1:1 – 33 Задоров (Баклунд, Манджипани)
2:1 – 44 Задоров (Кадри, Уигар)
3:1 – 59 Задоров ()
Вратари: Вульф 23/24 – Кяхкенен 46/48.

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Фото: AP Photo/Jeff McIntosh/The Canadian Press

26 комментариев

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DevilsFan
Молодец, рад за него. Смелый парень, в отличие от остальных.
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Glav_vredina
Капец он здоровый парень на фоне партнеров
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Demetrio-77
Ответ гилберт
Если это единственный случай, значит Задоров рекордсмен? Хет трик, все шайбы и победа!!!
Про случай ничего не могу сказать.
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NACfoRekcuF
Ответ BeastI666I
на все готов лишь бы в США остаться ))) я так его понимаю!
Как ты его понимаешь? И так и эдак?
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vdvbill.e1.ru
Кто помнит молодёжку, тот не удивлен
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Burmi69
Раз в год и бревно стреляет
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Громовася
Ответ Demetrio-77
Бывало, Бобби Орр https://www.hockey-reference.com/boxscores/197303310TOR.html
Такое удавалось всего лишь 12 игрокам за всю более чем столетнюю историю НХЛ. Даже такие легенды, как Бобби Орр, Пол Коффи, Брайан Литч или Ник Лидстрём не могут похвастаться таким достижением.
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BeastI666I
на все готов лишь бы в США остаться ))) я так его понимаю!
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Громовася
Ответ гилберт
Спрошу ещё раз, может кто знает. Были в НХЛ случаи, когда защитник забивал минимум три гола и все голы своей команды?
Это 13 случай в НХЛ за всю история вроде как
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Ратмир Гиззатуллин
Там ещё в трансляции в сноске упомянуто, что кумиром Вульфа является Евгений Набоков
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Rudenzik
Гранта не переплюнул
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kokorinho
Шевченко в шоке наверно
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RWMen
Никитос красава, так держать и в следующем сезоне!!!
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Анатолий Magicbrain
Как себе автор это видит про подарок дочери? Папа, а что ты мне даришь на день рожденья? Я хет-трик сделал, дочурка! Но я хотела игрушечного пони и куклу((
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albert_lucky
Странно, что Зубов не делал хет-трик. Хотя лучший наш защитник по средней результативности.
+1
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гилберт
Ответ Demetrio-77
Бывало, Бобби Орр https://www.hockey-reference.com/boxscores/197303310TOR.html
Если это единственный случай, значит Задоров рекордсмен? Хет трик, все шайбы и победа!!!
0
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Demetrio-77
Ответ гилберт
Спрошу ещё раз, может кто знает. Были в НХЛ случаи, когда защитник забивал минимум три гола и все голы своей команды?
Бывало, Бобби Орр
https://www.hockey-reference.com/boxscores/197303310TOR.html
+2
0
+2
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PolarBear
Раздули то ! Раз в году и палка стреляет, как говорится
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-3
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albert_lucky
Ответ гилберт
Спрошу ещё раз, может кто знает. Были в НХЛ случаи, когда защитник забивал минимум три гола и все голы своей команды?
По любому были.
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RBS
Да, Калгари после прошлого лета слабее существенно стали...
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Хаскерс
Теперь я видел всё
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Варлампий Варлампий
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-11
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гилберт
Видимо Гончар справился без пустых ворот.
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гилберт
Спрошу ещё раз, может кто знает. Были в НХЛ случаи, когда защитник забивал минимум три гола и все голы своей команды?
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гилберт
Кино конечно.
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