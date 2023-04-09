Шестеркин, Сорокин, Самсонов, Георгиев, Просветов.

Субботний вечер НХЛ вошел в историю – впервые в один игровой день сыграли все 32 команды. Резонно было ждать цунами голов и от наших парней, но из 98 заброшенных шайб в этот вечер они забили только три – отличились Малкин, Бучневич и Егор Соколов (первый в карьере).

Зато наши вратари выдали топовый день: в субботу в рамку встали пятеро, и все одержали победы. Тут отчасти повезло – их в НХЛ так много, что могли сегодня и друг против друга оказаться.

Сорокин засушил «Флайерс» и вышел на чистое первое место по шатаутам

«Айлендерс» обыграли «Филадельфию» 4:0, а Илья Сорокин отразил все 27 бросков по его воротам. Других претендентов на первую звезду матча просто не было.

Этот шатаут для Сорокина уже шестой в сезоне – теперь он единоличный лидер по этому показателю и, вероятнее всего, останется им до конца регулярки. Что интересно, в прошлом сезоне Илья сыграл меньше (52 игры против 60), но сделал на один сухой матч больше – и даже этого не хватило, чтобы стать первым. Якоб Маркстрем тогда наиграл на 9 шатаутов, а в этом сезоне у шведа всего 1.

Илья стал пятым вратарем в сезоне, сыгравшим 60+ матчей. По столько же у Биннингтона и Эттинджера, по 62 – у Сароса и Хеллибака. Причем с сезона-2007/08 он первый вратарь «Айлендерс», добравшийся до этой отметки. Рик ДиПьетро с сезона-2005/06 три года подряд выдавал по 60+ матчей.

«Я просто показываю свою обычную игру, – скромничал после матча Сорокин. – Если ты слишком много думаешь, тебе это не поможет».

«Островитяне» продолжают биться за плей-офф, где они не были два года. Сегодняшняя победа получилась тем более важной, что прямые конкуренты за уайлд-кард – «Флорида», «Питтсбург» и «Баффало» – тоже выиграли свои матчи. Теперь у «Айлендерс» и «Пантерс» 91 очко в 80 матчах, у «Пингвинс» – 90 в 80. Не сбрасываем со счетов «Сэйбрс» – у них 85 очков, но всего 78 игр. Пара сухарей от Сорокина в последних играх точно не помешает, впереди – кризисный «Вашингтон».

Самсонов в конце игры дал сыграть студенту

«Торонто» Самсонова в канадской классике играючи расправился с «Монреалем» – 7:1. Илья сделал 20 сэйвов, а в концовке дал возможность необычному сменщику получить свою минуту славы.

Дело в том, что бэкап Ильи Мэтт Мюррей все еще восстанавливается от травмы, а третий вратарь Джозеф Уолл был в АХЛ. «Торонто» пришлось выкручиваться – на матч с «Монреалем» был подписан пробный контракт с вратарем местного университета Джеттом Александером. 23-летний парень никогда не играл на профессиональном уровне, но в NCAA у него приличная статистика – 92,7% отраженных бросков в 22 играх.

За 1:10 до конца, когда счет уже был 7:1, Александер вышел на лед под бурные овации. Правда, не успел совершить ни одного спасения. Зато уже обзавелся страничкой в английской Википедии.

Интересно, что Джетт уже был запасным вратарем в НХЛ, это не первый его контракт. 2 декабря 2021 года он попал в заявку «Колорадо» в качестве запасного для Юнаса Юханссона – основной вратарь Дарси Кюмпер получил травму. Он успешно выполнял эту роль до второго периода, пока не подъехал из АХЛ Юстус Аннунен. Иронично, что в тот день «Колорадо» играл против «Торонто».

Публика была в восторге от дебюта студента. А вот защитник «Монреаля» Крис Уайдман был почему-то раздражен (и говорят, что не он один): «Через несколько недель они получат то, что заслужили». Видимо, в плей-офф у «кленовых» будет персональный хейтер в лице бывшего защитника «Торпедо». Вот только «Монреаль» закончит сезон намного раньше.

А вот замененный Илья Самсонов безумно рад за коллегу: «Приятно было увидеть этот момент. Для него это первая игра в НХЛ. Не имеет значения, что только одна минута. Это много. Когда он приехал на арену, то знал, что, скорее всего, просидит на скамейке запасных, но ему дали возможность сыграть».

У Шестеркина – сухой матч и личный рекорд по победам

Обе команды из Нью-Йорка победили с одинаковым счетом (4:0) – «Рейнджерс» вслед за «Айлендерс» грохнули «Коламбус». Для Игоря Шестеркина это лишь третий сухой матч в сезоне, зато по количеству побед он с запасом превосходит Сорокина.

Это 37-я победа в сезоне для вратаря «Рейнджерс» – его личный рекорд в НХЛ. Он третий в лиге, а лидирует Линус Улльмарк (39).

Шестеркин в десятке лучших по этому показателю с момента своего дебюта в НХЛ. При этом у него лучший процент отраженных бросков (92,4%) в этой десятке. А следующая победа станет для него юбилейной.

У Георгиева выдающийся сезон – однозначно лучший в карьере

В заключительном матче огромного хоккейного вечера «Колорадо» на выезде с трудом дожал «Лос-Анджелес» – 4:3. Вратарь «Эвеланш» Александр Георгиев сделал 38 сэйвов и одержал 38-ю победу в сезоне (он как раз между Улльмарком и Шестеркиным). Особенно запомнилось спасение в концовке, когда бросок Адриана Кемпе угодил в шлем.

У Георгиева это вообще лучший сезон в карьере. После пяти лет в «Рейнджерс» он перебрался в «Колорадо», где впервые стал безоговорочным первым номером. В Нью-Йорке он как раз проиграл конкуренцию Шестеркину.

В этом сезоне Георгиев установил личные рекорды по всем вратарским показателям: игры – 58 (было 34), победы – 37 (17), сухие матчи – 5 (2), коэффициент надежности – 2,53 (2,71) и процент отраженных бросков – 91,9 (91,8). Александр наконец-то получил большой шанс и нашел свою команду.

Просветову наконец-то забили меньше 7 голов

Предыдущие два матча получились сущим кошмаром для вратаря «Аризоны» Ивана Просветова – от «Сан-Хосе» он пропустил 7 шайб, а от «Сиэтла» – 8. И это было ушатом холодной воды, после того как в трех первых играх сезона он побеждал с шикарной статистикой. И после матча с «Анахаймом» у Ивана, между прочим, положительный баланс – 4 победы, 2 поражения.

«Дакс» тоже прилично накидали в ворота Просветова, но все же вдвое меньше, чем «Сиэтл» – и этого хватило, чтобы «Аризона» добыла победу в овертайме.

Однако статистика у Ивана после двух оплеух очень плохая – 3,98 пропущенных и 87,8% отраженных бросков. А контракт заканчивается, и, откровенно говоря, шанс на продление только в том, что у «койотов» в принципе немного вратарей в системе. Видимо, сейчас клуб и тестирует Просветова, чтобы определиться – оставлять его или нет. Начало было хорошее, вот бы еще пару таких матчей успеть сыграть до конца сезона.

Фото: East News/AP Photo/Adam Hunger, Frank Gunn/The Canadian Press via AP