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Чудо-день русских вратарей: 5 побед из 5, два сухих матча и милый сюрприз для канадского студента

Илья Сорокин Илья Сорокин
Иван Просветов Иван Просветов
НХЛ НХЛ
Игорь Шестеркин Игорь Шестеркин
Александр Георгиев Александр Георгиев
Илья Самсонов Илья Самсонов
Торонто Торонто
Айлендерс Айлендерс
Колорадо Колорадо
Аризона Аризона
Рейнджерс Рейнджерс
Джетт Александр
Хоккей Хоккей

Шестеркин, Сорокин, Самсонов, Георгиев, Просветов.

Субботний вечер НХЛ вошел в историю – впервые в один игровой день сыграли все 32 команды. Резонно было ждать цунами голов и от наших парней, но из 98 заброшенных шайб в этот вечер они забили только три – отличились Малкин, Бучневич и Егор Соколов (первый в карьере).

Зато наши вратари выдали топовый день: в субботу в рамку встали пятеро, и все одержали победы. Тут отчасти повезло – их в НХЛ так много, что могли сегодня и друг против друга оказаться.

Сорокин засушил «Флайерс» и вышел на чистое первое место по шатаутам

«Айлендерс» обыграли «Филадельфию» 4:0, а Илья Сорокин отразил все 27 бросков по его воротам. Других претендентов на первую звезду матча просто не было.

Этот шатаут для Сорокина уже шестой в сезоне – теперь он единоличный лидер по этому показателю и, вероятнее всего, останется им до конца регулярки. Что интересно, в прошлом сезоне Илья сыграл меньше (52 игры против 60), но сделал на один сухой матч больше – и даже этого не хватило, чтобы стать первым. Якоб Маркстрем тогда наиграл на 9 шатаутов, а в этом сезоне у шведа всего 1.

Илья стал пятым вратарем в сезоне, сыгравшим 60+ матчей. По столько же у Биннингтона и Эттинджера, по 62 – у Сароса и Хеллибака. Причем с сезона-2007/08 он первый вратарь «Айлендерс», добравшийся до этой отметки. Рик ДиПьетро с сезона-2005/06 три года подряд выдавал по 60+ матчей. 

«Я просто показываю свою обычную игру, – скромничал после матча Сорокин. – Если ты слишком много думаешь, тебе это не поможет».

«Островитяне» продолжают биться за плей-офф, где они не были два года. Сегодняшняя победа получилась тем более важной, что прямые конкуренты за уайлд-кард – «Флорида», «Питтсбург» и «Баффало» – тоже выиграли свои матчи. Теперь у «Айлендерс» и «Пантерс» 91 очко в 80 матчах, у «Пингвинс» – 90 в 80. Не сбрасываем со счетов «Сэйбрс» – у них 85 очков, но всего 78 игр. Пара сухарей от Сорокина в последних играх точно не помешает, впереди – кризисный «Вашингтон».

Самсонов в конце игры дал сыграть студенту

«Торонто» Самсонова в канадской классике играючи расправился с «Монреалем» – 7:1. Илья сделал 20 сэйвов, а в концовке дал возможность необычному сменщику получить свою минуту славы. 

Дело в том, что бэкап Ильи Мэтт Мюррей все еще восстанавливается от травмы, а третий вратарь Джозеф Уолл был в АХЛ. «Торонто» пришлось выкручиваться – на матч с «Монреалем» был подписан пробный контракт с вратарем местного университета Джеттом Александером. 23-летний парень никогда не играл на профессиональном уровне, но в NCAA у него приличная статистика – 92,7% отраженных бросков в 22 играх.

За 1:10 до конца, когда счет уже был 7:1, Александер вышел на лед под бурные овации. Правда, не успел совершить ни одного спасения. Зато уже обзавелся страничкой в английской Википедии.

Интересно, что Джетт уже был запасным вратарем в НХЛ, это не первый его контракт. 2 декабря 2021 года он попал в заявку «Колорадо» в качестве запасного для Юнаса Юханссона – основной вратарь Дарси Кюмпер получил травму. Он успешно выполнял эту роль до второго периода, пока не подъехал из АХЛ Юстус Аннунен. Иронично, что в тот день «Колорадо» играл против «Торонто».

Публика была в восторге от дебюта студента. А вот защитник «Монреаля» Крис Уайдман был почему-то раздражен (и говорят, что не он один): «Через несколько недель они получат то, что заслужили». Видимо, в плей-офф у «кленовых» будет персональный хейтер в лице бывшего защитника «Торпедо». Вот только «Монреаль» закончит сезон намного раньше. 

А вот замененный Илья Самсонов безумно рад за коллегу: «Приятно было увидеть этот момент. Для него это первая игра в НХЛ. Не имеет значения, что только одна минута. Это много. Когда он приехал на арену, то знал, что, скорее всего, просидит на скамейке запасных, но ему дали возможность сыграть».

У Шестеркина – сухой матч и личный рекорд по победам

Обе команды из Нью-Йорка победили с одинаковым счетом (4:0) – «Рейнджерс» вслед за «Айлендерс» грохнули «Коламбус». Для Игоря Шестеркина это лишь третий сухой матч в сезоне, зато по количеству побед он с запасом превосходит Сорокина. 

Это 37-я победа в сезоне для вратаря «Рейнджерс» – его личный рекорд в НХЛ. Он третий в лиге, а лидирует Линус Улльмарк (39).

Шестеркин в десятке лучших по этому показателю с момента своего дебюта в НХЛ. При этом у него лучший процент отраженных бросков (92,4%) в этой десятке. А следующая победа станет для него юбилейной.

У Георгиева выдающийся сезон – однозначно лучший в карьере

В заключительном матче огромного хоккейного вечера «Колорадо» на выезде с трудом дожал «Лос-Анджелес» – 4:3. Вратарь «Эвеланш» Александр Георгиев сделал 38 сэйвов и одержал 38-ю победу в сезоне (он как раз между Улльмарком и Шестеркиным). Особенно запомнилось спасение в концовке, когда бросок Адриана Кемпе угодил в шлем.

У Георгиева это вообще лучший сезон в карьере. После пяти лет в «Рейнджерс» он перебрался в «Колорадо», где впервые стал безоговорочным первым номером. В Нью-Йорке он как раз проиграл конкуренцию Шестеркину.

В этом сезоне Георгиев установил личные рекорды по всем вратарским показателям: игры – 58 (было 34), победы – 37 (17), сухие матчи – 5 (2), коэффициент надежности – 2,53 (2,71) и процент отраженных бросков – 91,9 (91,8). Александр наконец-то получил большой шанс и нашел свою команду.

Просветову наконец-то забили меньше 7 голов

Предыдущие два матча получились сущим кошмаром для вратаря «Аризоны» Ивана Просветова – от «Сан-Хосе» он пропустил 7 шайб, а от «Сиэтла» – 8. И это было ушатом холодной воды, после того как в трех первых играх сезона он побеждал с шикарной статистикой. И после матча с «Анахаймом» у Ивана, между прочим, положительный баланс – 4 победы, 2 поражения.

«Дакс» тоже прилично накидали в ворота Просветова, но все же вдвое меньше, чем «Сиэтл» – и этого хватило, чтобы «Аризона» добыла победу в овертайме.

Однако статистика у Ивана после двух оплеух очень плохая – 3,98 пропущенных и 87,8% отраженных бросков. А контракт заканчивается, и, откровенно говоря, шанс на продление только в том, что у «койотов» в принципе немного вратарей в системе. Видимо, сейчас клуб и тестирует Просветова, чтобы определиться – оставлять его или нет. Начало было хорошее, вот бы еще пару таких матчей успеть сыграть до конца сезона.

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Фото: East News/AP Photo/Adam Hunger, Frank Gunn/The Canadian Press via AP

2 комментария

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jonnysilverhand01
Вратарская школа НХЛ - лучшая на планете !
0
0
0
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TaR
Истории с пробными контрактами вратарей и их дебюты - просто топ! Ощущение что лига для всех
+3
0
+3
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