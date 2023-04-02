7 комментариев

Даниил Гущин, 21 год.

В этом сезоне наших в НХЛ так много, сколько не было со времен локаута-2004/05, и это число продолжает расти. Лидирует сезон-2000/01, когда хотя бы один матч НХЛ провели 72 хоккеиста из России. Сейчас их уже 60 – в субботу против «Аризоны» дебютировал за «Сан-Хосе» Даниил Гущин, и сделал это максимально удачно.

Первый гол забил классным броском в девятку

Команды, которые уже не решают никаких задач, в конце сезона активно подключают молодежь (и не только молодежь) из фарма. Правда, у «Сан-Хосе» на этот сезон, кажется, и не было никаких задач – «акулы» проиграли пять раз подряд на старте и сразу включились в гонку за первый номер драфта, на котором ожидается суперталант поколения Коннор Бедард.

Тем удивительнее оказалась серия из трех побед (причем она только вторая в этом сезоне), которая резко сократила шансы «акул» на Бедарда, и к которой как раз приложили руку новички. Второй бомбардир фарма 21-летний Томас Бордело отдал голевой пас в матче с «Вегасом», там же 0+2 набрал 22-летний защитник Генри Трун из студенческой лиги. А против «Аризоны» за «акул» впервые сыграл 21-летний Даниил Гущин.

Он выходил во втором звене с лидерами команды Томашем Гертлом и Логаном Кутюром. Но первую шайбу в НХЛ забросил в большинстве, выйдя в бригаде с Фабианом Зеттерлундом и Ноа Грегором. Забил после передач защитников Макдональда (тоже, кстати, не основной игрок – к 29 годам у него накопилось меньше 100 матчей в НХЛ) и Карлссона – получился классный бросок в ближнюю девятку.

Даниил в итоге провел на льду 16:34 и стал четвертым русским игроком в составе «Шаркс» в этом сезоне. Столько же наших сыграли за «Рейнджерс» (Шестеркин, Панарин, Кравцов, Тарасенко), «Тампу» (Василевский, Сергачев, Наместников, Кучеров), «Вашингтон» (Овечкин, Кузнецов, Алексеев, Орлов), «Коламбус» (Тарасов, Гавриков, Чинахов, Марченко) и «Ванкувер» (Кузьменко, Подколзин, Михеев, Кравцов). А лидирует «Сент-Луис»: Тарасенко, Барбашев, Бучневич, Торопченко и Александров. Но Тарасенко там теперь нет.

Возможно, «акулы» догонят «музыкантов» – после вылета «Салавата» прилетел защитник Шакир Мухамадуллин. Пока он играет в фарме (забавно, что этой же ночью «Барракуда» сгорела 2:7 фарму «Далласа»), но до конца регулярки еще может получить шанс. Плюс второй полный сезон в фарме играет 22-летний Артемий Князев – ведущий защитник «Барракуды». У него в этом сезоне 26 очков в 57 играх и очень приличный показатель полезности (-1), тогда как большинство его партнеров в приличном минусе – фарм у «акул» довольно слабый и тоже давно потерял шансы на плей-офф. Причем год назад Князев набрал кошмарные и худшие в команде «минус 47».

С 16 лет Гущин развивался в североамериканской системе

Даниил Гущин родился и начинал заниматься хоккеем в Екатеринбурге. В 12 лет уехал в школу московского «Динамо», в 15 перешел в ЦСКА, а в 16 уехал за океан и дальше уже развивался в североамериканской системе. «Сан-Хосе» выбрал его на драфте-2020 – в третьем раунде под 76-м номером. После этого он провел хороший сезон в USHL – 32+32 в 46 матчах, потом поиграл в лиге Онтарио – 41+30 в 51 матче за «Ниагару». А этот сезон целиком провел в АХЛ – и был одним из лучших в «Барракуде».

Статистика вроде бы не выдающаяся – 16+20 в 61 матче, – но это 5-й результат в команде, а явно лучше показатели только у опытного ахаэловца Эндрю Агоццино. В общем, для первого сезона Даниил показал себя неплохо, и дебют за «Шаркс» точно заслужил. Возможно, даже пораньше, чем 1 апреля. Тем более он классно выглядел еще на предсезонке – в одном из матчей даже положил хет-трик «Вегасу».

У Просветова лучший сезон и худший матч в НХЛ

Ворота «Аризоны» защищал Иван Просветов, и несмотря на 7 пропущенных, ему дали отыграть весь матч. Против «Сан-Хосе» у него 24 сэйва и 77,42% отраженных бросков.

По пять шайб Иван уже пропускал – от «Колорадо», «Тампы» и «Сент-Луиса». А вот 7 – впервые. Учитывая, что это был всего-то десятый матч Просветова в НХЛ – так себе юбилей получился. Но играя за «Аризону» к такому нужно быть готовым.

Тем более, что, в целом, этот сезон у Ивана самый успешный в его пока короткой энхаэловской карьере. Он сыграл уже 4 матча (в двух предыдущих сезонах набиралось по 3) и впервые потерпел поражение. «Нэшвилл», «Ванкувер» и «Чикаго» он обыграл, отбивая минимум 93,5% бросков. А ведь до этого сезона у Просветова не было ни одной победы.

Фото: East News/AP Photo/Ross D. Franklin