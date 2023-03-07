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«Как вообще можно договориться сыграть вничью? Это же бред». Интервью с боевым парнем из «Сибири», героем Баффало-2011

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На связи Денис Голубев.

«Сибирь» по ходу регулярки могла стать новым открытием наравне с «Торпедо», когда забралась на первое место Востока. Однако к концу команда скатилась на шестое место конференции и раньше всех вылетела в первом раунде плей-офф, проиграв «Авангарду» 1-4.

Душа этой команды – нападающий Денис Голубев, который начинал карьеру в «Ак Барсе» при Морозове и Зарипове, выигрывал МЧМ в тройке с Панариным и Тарасенко, и даже ездил на «Пусть говорят» к Малахову.

Мы поговорили с Денисом об успехах «Сибири», тонкостях работы с Мартемьяновым, авторитете Билялетдинова и истории формирования тройки Панарин – Голубев – Тарасенко.

«В наше время нужно быть медийным человеком»

- «Сибирь» в этом сезоне чаще всех играла в овертаймах. Причем очень успешно – 17 побед (у второго места только 14). У вас есть этому какое-то объяснение?

- Нет, мы даже на тренировках особо не отрабатываем игру 3-на-3. Просто забиваем голы, используя ошибки противников. Площадка такая же, только игроков меньше. Хорошо, что сейчас двухочковая система, и все победы одинаково оцениваются. Это огромный плюс.

- Как в команде относились к разговорам про «распил очков»?

- Больше с юмором, потому что люди, которые это пишут, не знают, насколько это тяжело. С кем нужно договариваться? Как вообще можно договориться сыграть вничью? Это полный бред, никто к этому всерьез не относился.

-  В регулярке «Сибирь» стала, наверное, главным сюрпризом после «Торпедо». Вы как-то умудрились вклиниться в плотную группу топ-клубов Востока, в какой-то момент забирались даже на первую строчку. Как? Что такого стали делать, чего не делали в прошлом сезоне?

- Хорошая предсезонная подготовка, много внимания уделяли тактике. Я бы не сказал, что мы играли прям от обороны – но старались допускать как можно меньше ошибок, реже позволять сопернику убегать в контратаку. Плюс вратари нас очень выручали в этом сезоне.

Возможно, раньше мы реже забивали в большинстве – отсюда, может, какой-то плюс, потому что игра 5-на-4 и 4-на-5 много решает. Это добавляет уверенности, а из нее рождаются победы. 

 

- С Андреем Мартемьяновым вы познакомились еще в «Амуре». Он и тогда был таким весельчаком?

- Нет, в Хабаровске посерьезнее был. Но в наше время нужно быть медийным человеком, веселым. Думаю, он перестроился под новые тренды, стал интереснее для болельщиков, ярче на пресс-конференциях выступает. 

- Вы почти три сезона отыграли за «Амур». Перелеты из Новосибирска и из Хабаровска сильно отличаются? Как справлялись и справляетесь с джетлагом – все равно полеты дальние даже сейчас.

- Конечно. Когда мы летали из Хабаровска, у нас всегда была дозаправка через пять с половиной часов либо в Красноярске, либо в Новосибирске. И потом четыре с половиной часа летели в Москву или еще куда-то. А сейчас из Новосибирска летаем спокойно 4,5 часа без всяких пересадок, дозаправок – это намного легче.

Как справлялись? Тогда не было такого количества игр, как сейчас – хотя бы 2-3 дня на отдых всегда получалось. Но все равно, когда улетаешь на запад и неделю живешь по московскому времени, а затем прилетаешь обратно – очень тяжело. Уходит дня 3-4 минимум на перестроение организма. 

- Вы говорили, что Мартемьянов справедливый и правильный человек. Можете вспомнить какой-то эпизод, когда это лучше всего проявилось.

- Много таких моментов – в игре же все быстро происходит. На кого-нибудь сорвется, а потом посмотрит видео и может подойти к ребятам и извиниться за то, что не все детали увидел. Может лично подойти, может при всей команде.

- После игры, в которой ему прицепили микрофон, родился прикол: «Рыжий, забьешь?» Он всегда так подкалывает во время игры или это на публику было?

- Мне до сих пор присылают это видео или оно выскакивает в рекомендациях где-нибудь. Это не на публику, по ходу сезона такое много раз было: всякие прикольные штучки, которые остаются внутри команды.

- Вспомните одну штучку.

- Не помню, с кем мы играли. Тоже дошли до буллитной серии. Он Илюхе Морозову говорит: «Иди, бей». А тот оторопел. Андрей Алексеевич сразу: «Да ладно, ладно. Никуда тебя не выпущу»

- Он вас все время Рыжим называет?

- В 90% случаев да. Но я не обижаюсь, меня с самого детства так называют.

- Было видео, где Мартемьянов прям разносит команду за плохую игру в атаке. Без камер еще жестче или наоборот?

- Я думаю, без камер больше ненормативной лексики присутствует. А там он себя сдерживал и говорил на более-менее понятном русском языке. 

- После той игры родилось знаменитое мартемьяновское тю-тю-тю – мем на века. Как команда эту историю приняла?

- Мы потом еще около месяца вспоминали, прикалывались. 

- У него есть еще какие-то любимые фразочки из этой серии?

- Витиеватый хоккей. Не так часто, но иногда проскакивает, когда начинаем переигрывать, мало бросаем. 

- «Денис душу отдаст за партнеров», – цитата Мартьемьянова из сезона-2021/22.

- Я всегда стараюсь заступиться, в чем-то помочь ребятам. Никогда не оставлю их в беде. Он на 100% прав.

- В начале сезона у вас была милейшая акция – благодарность болельщикам с плакатами на льду. Неужели сами придумывали надписи?

- Нет, это ребята из СММ. Нам сказали, что после игры надо взять плакаты и показать их болельщикам. Посмеялись с того, что увидели на них. Веселая, хорошая акция была.

- Команда с удовольствием участвовала в таких движухах?

- Это наша работа. Мы должны участвовать во всех акциях, которые проводит наш клуб. Ни разу не слышал от кого-то отказ – все с удовольствием включались.

- В другом матче вы вышли с табличками в поддержку детей с онкологией. Ком к горлу подступал?

- Да, конечно. Хочется, чтобы все, тем более детишки, были здоровы. Чтобы такая страшная болезнь обходила всех стороной. Но это жизнь, всякое бывает. Мы помогаем как можем: финансово, подобными акциями. 

- Вы сентиментальный человек?

- Скорее всего, да.

- Когда последний раз плакали?

- 7 сентября – каждый раз, когда вспоминаем «Локомотив». Всегда эти трогательные видео… Когда ты вот только играл с людьми, и вдруг случается такая трагедия. Я думаю, что каждый хоккеист испытывает это 7-го числа.

«В раздевалке Билялетдинов может и накричать, и матом сказать»

- Еще одно большое событие этого сезона – возвращение Билялетдинова в «Ак Барс». А для вас это же огромный этап в карьере. В этой команде и с этим тренером вы начинали. Притапливаете еще за «Ак Барс», за тренера?

- Конечно, все равно смотришь результаты, видишь, как они играют. Есть ребята знакомые, с которыми поддерживаем связь. Чтобы прям болеть за них – такого нет. Здорово, что Зинэтула Хайдярович вернулся – я разговаривал с ним, когда они приезжали в Новосибирск. Человек три года пропустил, все думали, что он уже не тот, ничем не поможет, а он после длинной паузы и с такой командой забрался на первое место Востока. Это великолепнейший тренер.

- С Билялетдиновым команда моментально преобразилась. Хотя он ведь всегда считался тренером на долгие дистанции. Или мы о нем чего-то не знаем до сих пор?

- По поводу длинных дистанций не знаю, а то что преобразилась – это однозначно. Думаю, Зинэтула Хайдярович добавил дисциплины в команде. Игроки все мастеровитые, знающие, что делать. 

- Какой он тренер? Что отличает его от остальных?

- Когда стоит на лавке – он спокойный человек. Не показывает вида, что ему что-то не нравится. А потом заходишь в раздевалку, где он остается один на один с командой – может и накричать, и матом сказать. Кто его не знает и видит только поведение на лавке, думают, что он милейший человек, без эмоций. Но на самом деле это не так – в раздевалке бывает очень жарко.

- Вы росли рядом с такими глыбами, как Алексей Морозов и Данис Зарипов. Каково это?

- Еще Илюха Никулин, Дэн Куляш, Леха Терещенко. Много известных хоккеистов, которые выигрывали чемпионаты мира, ездили на Олимпиаду, в НХЛ пробовали. Я много у них почерпнул в плане игры, психологии, подготовки. Тут мне здорово повезло.

- Ориентировались на кого-то из них в юности или были какие-то другие примеры?

- В моем детстве у большинства ребят кумиром был Буре. Поколения меняются – сейчас у всех это Овечкин. Следил еще за игрой своего земляка Евгения Малкина.

- Вы очень долго пытались закрепиться в «Ак Барсе»: уезжали в фарм-клуб, в аренду, но в родной команде стать основным игроком, по сути, так и не получилось. Есть какое-то разочарование?

- Нет, никакого разочарования. Я 8 лет был в системе клуба, они мне многое дали, там я провел первые матчи в КХЛ. Семья у меня в Казани живет, и я сам тоже. Этот город для меня как родной, я и большую часть отпуска провожу в Казани.

- После отъезда ваши дела пошли в гору, хоть и не сразу. Не было мыслей, что, может быть, стоило расстаться с «Ак Барсом» пораньше?

- Знал бы прикуп – жил бы в Сочи. Да, у меня здесь больше игрового времени – большинство, меньшинство, а там были в основном 3-е и 4-е звенья. Это жизнь, ничего страшного.

- Вы вообще воспитанник «Магнитки», но ни разу за нее не сыграли. Почему так получилось? Как «Ак Барс» переманил в свое время? 

- Я окончил хоккейную школу, а тренер, с которым мы работали с самого детства, перешел в систему «Ак Барса». Так получилось, что после выпуска во вторую команду не взяли меня и Егора Яковлева. «Магнитка» отдала нам документы, мы позвонили своему тренеру и вскоре переехали к нему в Казань.

«Брагин зашел и сказал: «Посмотрите на грудь, за кого вы играете»

- Давайте вернемся в один из самых ярких моментов не только вашей карьеры, а вообще российского хоккея. МЧМ-2011, финал с Канадой, проигрываем после двух периодов 0:3. Вы играете в четвертом звене с Панариным и Бочаровым. И тут Брагин решает объединить двух парней из четвертого звена с главной звездой команды – Владимиром Тарасенко. Вы сразу забиваете – и начинается грандиозный камбэк.

- Вроде бы еще с чехами в группе мы играли в тройке с Тарасенко и Панарой. На турнире четырех наций тоже часто выходили в таком сочетании. Мы всегда и с Артемием, и с Володей дружили, была какая-то химия. Отсюда и получились голы. 

- Что тогда происходило в перерыве? Гробовая тишина или жесткий разнос, или, может быть, какая-то патриотическая накачка – отступать некуда, за нами Москва?

- После первого периода был жесткий разговор. А после второго Валерий Николаевич уже спокойно зашел и сказал: «Посмотрите на грудь, за кого вы играете». И вышел из раздевалки. Мы остались, между собой о чем-то поговорили и вышли на третий период как на последний в своей жизни.

- Как это было? Вот Брагин сказал что-то типа «Тарасенко выходит с Панариным и Голубевым». Что дальше? Он что-то еще объяснял?

- По-моему, Сема Валуйский травмировался и оставалось три крайних нападающих. И Брагин просто подставлял к нам с Артемием кого-то. Мы в первой смене забили гол и в итоге доигрывали этой тройкой. 

- После вашего гола прошло 13 секунд – и забил Кицын. Уже тогда поняли, что все, Канада уже никуда не денется?

- Я бы не сказал. Просто стали лезть на ворота и вскоре забили третью. И тогда уже поняли, что можем выиграть.

- Помните, что кричали в камеру после победы? 

- Просто: «Аааааа». Потому что столько эмоций, невозможно было что-то существенное кричать. 

- Судя по эмоциям на награждении, которые видел весь мир, праздновали вы потом явно не хуже, чем Овечкин в 2018-м с Кубком Стэнли. Было что-нибудь прям вообще безумное?

- Нет, у нас самолет должен был быть через 5-6 часов. Но как все помнят, мы никуда не улетели. Задержались еще на сутки и разными рейсами по полкоманды уже возвращались. 

- Если посмотреть на всю карьеру, была у вас тройка лучше, чем та, молодежная, которая, по факту, грохнула Канаду? 

- Я много с кем играл, много хороших ребят. Но, думаю, никто не обидится и все поймут, что та тройка – одна из лучших.

- Панарин и Тарасенко теперь зажигают вместе в Нью-Йорке. Хотели бы сейчас третьим к ним?

- Будем смотреть на вещи реально. Вся Россия следит за ними, дай бог им удачи, здоровья. Может, вместе в этом году выиграют Кубок Стэнли. 

- Они сделали потрясающие карьеры в НХЛ. Почему вы даже не попробовали там? Наверняка ведь были варианты.

- А я не был даже задрафтован. Звали в тренировочные лагеря, но у меня тогда был контракт с «Ак Барсом».

- Победа на МЧМ была настолько громкой, что вас даже отвезли на программу Андрея Малахова. 

- Там программа была больше не о нашей победе, а о том, что мы не улетели. Мы встретились с президентом и после этого сразу поехали в Останкино на передачу. Такие мероприятия длились еще около месяца – была отличная возможность лишний раз встретиться с ребятами, с которыми недавно выиграл турнир.

- Какие впечатления от визита на большое телевидение?

- Интересно было побывать в студии, в самом Останкино. Много положительных эмоций получили. 

- Эфир пересматривали?

- Когда показывали по телевизору. Больше не смотрел. Ну, нарезки какие-то с ребятами можем глянуть, посмеяться. 

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Фото: vk.com/ХК Сибирь; РИА Новости/Александр Кряжев, Максим Богодвид; East News/AP Photo/The Canadian Press, Nathan Denette

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