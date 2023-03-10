9 комментариев

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«Салават» в шаге от вылета! Отыгрался с 0:3 за 9 секунд до сирены, а потом пропустил в овертайме 🤦‍♂️

Салават Юлаев Салават Юлаев
КХЛ КХЛ
Адмирал Адмирал
Либор Шулак
Александр Шевченко Александр Шевченко
Леонид Тамбиев
Антон Берлев
Алексей Пустозеров Алексей Пустозеров
Хоккей Хоккей

Во Владивостоке все закончится?

Пара, в которой изначально было больше всего шансов на сенсацию, нас уже не подвела. Идеальный пример битвы стилей: атакующая Уфа (конечно, не в вакууме, а исключительно на фоне соперника) против ультраоборонительного Владивостока, который словно хищник дожидается момента и кусает контратакой. В пятой игре серии получилась не менее славная охота!

Самые быстрые два гола в истории плей-офф забил… оборонительный «Адмирал»

Перед началом матча болельщики «Уфа-Арены» до мурашек тронули даже тех, кто сидел у телевизора: весь стадион хором сначала исполнил гимн России, а затем – Башкортостана. Казалось, что на такой волне «Салават» побежит вперед с первых минут.

Но вперед побежал почему-то «Адмирал» – и повел 2:0, когда с начала игры прошло всего 1:26. Это новый рекорд КХЛ!

«Салават» пропустил в контратаке уже на 52-й секунде, тренерский штаб посчитал, что было «вне игры», взял запрос – судьи не увидели (момент и правда был на тоненького), 2 минуты за задержку времени. Большинство «Адмирала  – и вторая шайба.

Но вообще Уфа как будто задержалась в раздевалке – после первого периода она уступала по броскам в створ (9:13) самой оборонительной команде лиги. И это на своем льду! На 24-й минуте «Адмирал» забил третий гол – 0:3 уже выглядели приговором.

«Салават» спасся за 9 секунд до конца… и все равно проиграл

Переломным моментом стало удаление Либора Шулака за выброс шайбы – было видно, что решение очень не понравилось и главному тренеру Леониду Тамбиеву, и капитану «Адмирала» (оба пытались доказать, что шайба чиркнула по клюшке соперника). А следом еще и Шевченко заработал 2 минуты. И этот шанс «Салават» не упустил: два гола в большинстве за минуту с небольшим – и вот уже ситуация вполне рабочая.

У хозяев был целый период, чтобы дожать упорный «Адмирал», но ничего не получалось. Тот привычно сидел на своих воротах, периодически огрызаясь. И был даже шанс оторваться в счете – Антон Берлев в одной из контратак попал в штангу. 

Спасение снова пришло после удаления – за полторы минуты до конца третьего периода Данил Файзуллин опасно поднял клюшку и отправился в штрафной бокс. «Салават» снял вратаря, пошел на штурм – и за 9 секунд до сирены Алексей Пустозеров сравнял счет. 

Казалось, что после такого эмоционального камбэка Уфа уж точно дожмет в овертайме. И там даже был отрезок, когда хозяева около трех минут держали «Адмирал» в его зоне. После чего Александр Шевченко в одиночку поехал в ответную атаку и все решил классным кистевым в ближний угол.

Герой матча – Александр Шевченко. 30 лет, всю карьеру мотался между ВХЛ и аутсайдерами КХЛ

Первую и последнюю шайбы в матче забросил 30-летний нападающий Александр Шевченко. В «Адмирале» он второй сезон, а вообще всю карьеру провел словно на лифте, меняя аутсайдеров КХЛ на клубы ВХЛ. И это его первые голы и очки вообще за карьеру на этом уровне.

Причем твердое место в основе клуба КХЛ Шевченко получил только сейчас у Тамбиева. Во всех предыдущих клубах его обязательно в какой-то момент отправляли в фарм. Поэтому и сыграл в КХЛ и ВХЛ примерно одинаковое количество матчей – 216 против 207. И то – именно благодаря 97 играм в «Адмирале» за последние два сезона.

А, кстати, начинал он взрослую карьеру в 2012-м в ламповом «Атланте», за который тогда играли Николай Жердев, Сандис Озолиньш и в локаут приехал Антон Худобин. В Мытищах Шевченко провел два года, потом были «Сочи» и «Югра», где он тоже не смог стать твердым игроком основы. 

Перед тем, как попасть в «Адмирал», Александр играл в новокузнецком «Металлурге» как раз под руководством Леонида Тамбиева. Удивительно – не то чтобы очень результативно (45 игр, 16 очков в регулярке; 20 игр, 10 очков в плей-офф). Потом они встретились во Владивостоке – и нападающий стал получать по 12 минут на льду. Теперь совсем не осталось вопросов почему. 

«Адмирал» в одной победе от первой выигранной серии плей-офф в истории

Владивосток повел в серии 3-2, одержав уже вторую победу в Уфе. Это вдвойне удивительно, ведь до это плей-офф «Адмирал» выигрывал там очень редко – всего 2 победы за 16 матчей, причем последняя в регулярке – еще 1 декабря 2018 года.

А вот на «Фетисов-Арене» как раз «Адмирал» можно считать фаворитом – 7 побед в последних 10 матчах. Можно сказать, команда Леонида Тамбиева в шаге от настоящей сказки. Еще одна победа – и «Адмирал» возьмет первую в истории серию плей-офф!

Кубок Гагарина

1-й раунд

Салават Юлаев – Адмирал 3:4 (0:2, 2:1, 1:0, 0:1)
Дата проведения
9 марта, 17.00, «Уфа-Арена»
Онлайн матча Видео
0:1 – 1 Шевченко (Берлев, Чебыкин)
0:2 – 1 Файзуллин (Червены, Криштоф)
0:3 – 23 Паутов (Гутик, Берлев)
1:3 – 32 Науменков (Шмелев)
2:3 – 34 Пустозеров (Хмелевски, Шмелев)
3:3 – 59 Пустозеров ()
3:4 – 65 Шевченко (Грачев, Файзуллин)
Вратари: Ежов 21/25 – Серебряков 37/40.

Счет в серии – 2-3

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Фото: vk.com/hcadmiral

9 комментариев

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Алексей Иванов
Первые две шайбы судья подарил
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Bestcapper
Козлов как тренер очень слабый, Тамбиев его как щенка разводит... Козёлов уперся в ежа, вот он один воротчик намбер ван, а он уже не первый овертайм в ближний угол пускает, в Канаду к ежихе быстрей спешит... Не зря Козлова еще в Магнитке болельщики хейтили, как они ликовали, когда Козлов свалил от них... Но нет же, в Уфе умники нашлись, у себя приютили то что плохо валялось и воняло... Вот теперь и мы мучаемся... И больше всего бесит его невозмутимость... На первой минуте Науменкову по ногам клюшкой, 1:0, ну повози судей, проведи проф. беседу... Какой-нибудь Разин, Знарок, Квартальнов, Воробьев, да кто угодно уже орал бы на всех, указывая на косяк судей в начале игры... Этот стоит невозмутимый, ну проиграли и проиграли, с кем не бывает... А в конце только ребята все бились, ну не шмогла я, не шмогла....
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akh_eduard
Ответ Джек Шэпард
В Салавате слишком много людей, которые хотят вылета команды. Ежов, его семья в Канаде, соскучился, Хо Сэнг, бабки заработал.и домой, Хмелевский аналогично, Мерфи аналогично. Плюс много возрастных игроков, Кулемин не успевает , 4 звено мертвое, Аймурзину и Варлову шанс не дали, ротации между защитниками нет, тренер на фоне адмиральского льва Тамбиева выглядит невзрачно..Вара аналогично, проспал бросок. Тренер Карееву шанса не дал, хотя он бы такой бросок не проспал.. Менеджер клоун в телеграме всех злит...но другой команды нет, может вытащат, это Салават, кто их знает...
Ты сам понял что написал? Какой хо сэнг? Он и Хмелевский одни из лучших в составе. В каждой игре бьются.
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yulay
Пока у руля клуба всякая шелупонь типа баширки и охранников, ничего хорошего ждать не приходится
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Elegante
Адмирал - молодцы!!! Но СЮ не вылетит, я так думаю)
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bessonoff
Три шайбы за 9 секунд? Вот это кабаны!
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guizzy
Желаю, чтобы всем так же везло, как Адмиралу в этой серии )
+1
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Джек Шэпард
В Салавате слишком много людей, которые хотят вылета команды. Ежов, его семья в Канаде, соскучился, Хо Сэнг, бабки заработал.и домой, Хмелевский аналогично, Мерфи аналогично. Плюс много возрастных игроков, Кулемин не успевает , 4 звено мертвое, Аймурзину и Варлову шанс не дали, ротации между защитниками нет, тренер на фоне адмиральского льва Тамбиева выглядит невзрачно..Вара аналогично, проспал бросок. Тренер Карееву шанса не дал, хотя он бы такой бросок не проспал.. Менеджер клоун в телеграме всех злит...но другой команды нет, может вытащат, это Салават, кто их знает...
+6
-3
+3
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Венир Галишин
Салават всех руководителей на выход они самый слабый звено
+3
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+3
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