9 комментариев

Во Владивостоке все закончится?

Пара, в которой изначально было больше всего шансов на сенсацию, нас уже не подвела. Идеальный пример битвы стилей: атакующая Уфа (конечно, не в вакууме, а исключительно на фоне соперника) против ультраоборонительного Владивостока, который словно хищник дожидается момента и кусает контратакой. В пятой игре серии получилась не менее славная охота!

Самые быстрые два гола в истории плей-офф забил… оборонительный «Адмирал»

Перед началом матча болельщики «Уфа-Арены» до мурашек тронули даже тех, кто сидел у телевизора: весь стадион хором сначала исполнил гимн России, а затем – Башкортостана. Казалось, что на такой волне «Салават» побежит вперед с первых минут.

Но вперед побежал почему-то «Адмирал» – и повел 2:0, когда с начала игры прошло всего 1:26. Это новый рекорд КХЛ!

«Салават» пропустил в контратаке уже на 52-й секунде, тренерский штаб посчитал, что было «вне игры», взял запрос – судьи не увидели (момент и правда был на тоненького), 2 минуты за задержку времени. Большинство «Адмирала – и вторая шайба.

Но вообще Уфа как будто задержалась в раздевалке – после первого периода она уступала по броскам в створ (9:13) самой оборонительной команде лиги. И это на своем льду! На 24-й минуте «Адмирал» забил третий гол – 0:3 уже выглядели приговором.

«Салават» спасся за 9 секунд до конца… и все равно проиграл

Переломным моментом стало удаление Либора Шулака за выброс шайбы – было видно, что решение очень не понравилось и главному тренеру Леониду Тамбиеву, и капитану «Адмирала» (оба пытались доказать, что шайба чиркнула по клюшке соперника). А следом еще и Шевченко заработал 2 минуты. И этот шанс «Салават» не упустил: два гола в большинстве за минуту с небольшим – и вот уже ситуация вполне рабочая.

У хозяев был целый период, чтобы дожать упорный «Адмирал», но ничего не получалось. Тот привычно сидел на своих воротах, периодически огрызаясь. И был даже шанс оторваться в счете – Антон Берлев в одной из контратак попал в штангу.

Спасение снова пришло после удаления – за полторы минуты до конца третьего периода Данил Файзуллин опасно поднял клюшку и отправился в штрафной бокс. «Салават» снял вратаря, пошел на штурм – и за 9 секунд до сирены Алексей Пустозеров сравнял счет.

Казалось, что после такого эмоционального камбэка Уфа уж точно дожмет в овертайме. И там даже был отрезок, когда хозяева около трех минут держали «Адмирал» в его зоне. После чего Александр Шевченко в одиночку поехал в ответную атаку и все решил классным кистевым в ближний угол.

Герой матча – Александр Шевченко. 30 лет, всю карьеру мотался между ВХЛ и аутсайдерами КХЛ

Первую и последнюю шайбы в матче забросил 30-летний нападающий Александр Шевченко. В «Адмирале» он второй сезон, а вообще всю карьеру провел словно на лифте, меняя аутсайдеров КХЛ на клубы ВХЛ. И это его первые голы и очки вообще за карьеру на этом уровне.

Причем твердое место в основе клуба КХЛ Шевченко получил только сейчас у Тамбиева. Во всех предыдущих клубах его обязательно в какой-то момент отправляли в фарм. Поэтому и сыграл в КХЛ и ВХЛ примерно одинаковое количество матчей – 216 против 207. И то – именно благодаря 97 играм в «Адмирале» за последние два сезона.

А, кстати, начинал он взрослую карьеру в 2012-м в ламповом «Атланте», за который тогда играли Николай Жердев, Сандис Озолиньш и в локаут приехал Антон Худобин. В Мытищах Шевченко провел два года, потом были «Сочи» и «Югра», где он тоже не смог стать твердым игроком основы.

Перед тем, как попасть в «Адмирал», Александр играл в новокузнецком «Металлурге» как раз под руководством Леонида Тамбиева. Удивительно – не то чтобы очень результативно (45 игр, 16 очков в регулярке; 20 игр, 10 очков в плей-офф). Потом они встретились во Владивостоке – и нападающий стал получать по 12 минут на льду. Теперь совсем не осталось вопросов почему.

«Адмирал» в одной победе от первой выигранной серии плей-офф в истории

Владивосток повел в серии 3-2, одержав уже вторую победу в Уфе. Это вдвойне удивительно, ведь до это плей-офф «Адмирал» выигрывал там очень редко – всего 2 победы за 16 матчей, причем последняя в регулярке – еще 1 декабря 2018 года.

А вот на «Фетисов-Арене» как раз «Адмирал» можно считать фаворитом – 7 побед в последних 10 матчах. Можно сказать, команда Леонида Тамбиева в шаге от настоящей сказки. Еще одна победа – и «Адмирал» возьмет первую в истории серию плей-офф!

Кубок Гагарина

1-й раунд

Счет в серии – 2-3

Фото: vk.com/hcadmiral