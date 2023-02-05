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Вот это да! Лучший вратарь сезона еще и забил

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Осуществил мечту Шестеркина.

Совсем недавно мы рассказывали о Линусе Улльмарке, восхищались его невероятным взлетом и статистикой на уровне лучшего сезона великого Доминика Гашека. И вот неутомимый швед дал новый повод говорить о себе.

«Бостон» еще в первом периоде создал надежный задел в матче с «Ванкувером» двумя голами, но все-таки получил нервную концовку, пропустив в третьем. И вот когда «Кэнакс» сняли вратаря, чтобы пойти на финальный штурм, их и подловил Улльмарк. Неудачный вброс шайбы в зону привел к тому, что она оказалась у бостонского вратаря – и каким-то невероятным верховым броском он умудрился попасть в пустые ворота!

У Линуса мало сухих матчей, но много побед

Улльмарк впервые забивает в НХЛ (что понятно – это вообще событие редкое), но это не первое его набранное очко. В прошлом сезоне он ассистировал Майку Райлли в матчей с «Айлендерс», а еще одна передача была, когда он играл за «Баффало».

Швед обошел по голам внушительную группу нападающих во главе с Джонатаном Друэном из «Монреаля», у которого в 36 играх 0+18. Пока ничего не забивали Григорий Денисенко (18 игр), Джейк Лесишин (35), Джек Друри (21), Брендан Лемье (27), Давид Густавссон (38), Винни Хиностроза (19). Наравне с Улльмарком теперь Зак Кэссиан (39 игр), Дилан Гэмбрелл (38), Патрик Хернквист (22), Василий Подколзин (26), Паркер Келли (54), Лиам Фоуди (39), Джейсон Мегна (46), Тедди Блюгерс (43) и многие-многие другие.

Улльмарк снова упустил сухую победу – единственную шайбу у «Ванкувера» забросил Брок Босер. 12-й раз в этом сезоне он пропускал лишь один гол. А вот на ноль сыграл всего дважды, и по этому показателю он далеко не лучший. У Дарси Кюмпера, к примеру, всего 3 матча с одной пропущенной и 5 – на ноль.

Зато по победам швед постепенно отрывается – эта уже юбилейная 30-я, притом что играет вратарь «Бостона» куда меньше конкурентов – у него всего 37 матчей в этом сезоне.

Как часто забивают вратари в НХЛ?

Как уже было сказано выше, вратарские голы – явление редкое. Игорь Шестеркин, который к этому стремится давно и целенаправленно, уже дважды пытался попасть в пустые, но шайба пролетала в сантиметрах от штанги.

Предыдущий вратарский гол забивал Пекка Ринне в январе 2020-го. В списке избранных есть и наш представитель – Евгений Набоков в 2002-м забил «Ванкуверу», как и Улльмарк.

В других лигах такое, конечно, тоже случается: вот в ноябре в АХЛ отличился вратарь из системы «Миннесоты».

А в КХЛ вообще совсем недавно, в январе, забил голкипер «Динамо» Илья Коновалов – в ворота «Торпедо».

Первый матч Дмитрия Орлова за «Бостон»

Эта игра интересна еще и тем, что в ней дебютировал за «Бостон» Дмитрий Орлов. Он вышел в паре с Дереком Форбортом и отыграл 20:04 – третий показатель в команде и второй среди защитников.

Дебют не идеальный: единственный гол «Брюинс» пропустили в его смену. В итоге у него «минус 1», 1 блок, 1 бросок в створ, 2 хита и 2:48 в меньшинстве. Уже послезавтра Дмитрия и всю оборону «Бостона» ждет серьезная проверка – выездной матч с «Эдмонтоном».

Ванкувер – Бостон 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)
Дата проведения
26 февраля, 03.00, «Rogers Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 18 Линдхольм (Холл, Крейчи)
0:2 – 20 Маршанд (Бержерон, Дебраск)
1:2 – 48 Босер (Гарланд)
1:3 – 60 Улльмарк ()
Вратари: Шилов 32/34 – Улльмарк 26/27.

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Фото: REUTERS/Anne-Marie Sorvin; East News/Derek Cain / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

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