«Спартак» сменил тренера за несколько матчей до плей-офф. Один раз это уже сработало

Как будет теперь?

Воскресным утром «Спартак» объявил об отставке главного тренера – второй в этом сезоне. Правда, по официальной версии, Игорь Гришин ушел по собственному желанию.

«Я благодарен за возможность поработать на самом высоком уровне, в команде КХЛ, – таков комментарий Гришина на официальном сайте. – Спасибо болельщикам, всем, кто поддерживал команду. И, конечно, от всей души благодарю наш коллектив, игроков, тренеров, персонал и менеджеров. В «Спартаке» много молодых талантливых ребят, и я рад продолжить работу с ними в системе клуба».

В это, конечно, сложно поверить – какой тренер будет уходить в разгар борьбы за место в плей-офф, – но другой информации у нас пока нет.

«Спартак» сейчас рубится за 7-8 места Запада с «Северсталью» и минским «Динамо», и в последних матчах начал отставать, потерпев четыре поражения подряд, в том числе от явных аутсайдеров – «Сочи» и «Куньлуня». Поэтому отставка Гришина выглядит как попытка встряхнуть команду перед финишем регулярки.

Так считает и Валерий Каменский: «Команда по очкам выбыла из первой восьмерки, ее надо встряхнуть, поэтому руководство и согласилось с таким решением. Есть и положительные, и отрицательные моменты в работе Гришина: молодой тренер, это для него хороший опыт, практика, я думаю, что у него будет возможность проявить себя. Талант у него есть».

Первого тренера «Спартак» уволил после 6 поражений подряд

В этот сезон «Спартак» входил с Борисом Мироновым – и при нем команда после хорошего старта (4 победы в 5 матчах, и все 5 – с очками) выпала из кубковой восьмерки. В конце концов, после серии из шести поражений – в том числе от «Куньлуня» и минского «Динамо» – Миронов был уволен.

Одну игру с командой провел Алексей Заварухин в качестве и.о., а затем пришел Гришин. Его взяли из «Химика» – фарма «Спартака». Воскресенцы шли с ним в топ-3 и забивали больше всех в ВХЛ. Без него – откатились на 7-е место и уступили лидерство по голам.

«Мы смотрели хоккей, в который играет «Химик», – объяснял выбор Гришина директор «Спартака» Роман Беляев. – Понятно, что это ВХЛ, но вы видите, что сейчас многие команды КХЛ пытаются играть в похожий хоккей – быстрый, агрессивный, с уклоном в атаку, где есть место молодым хоккеистам».

Команда сразу приняла нового тренера, и уже после первой победы в раздевалке вручила ему шлем гладиатора, который обычно достается лучшему игроку матча.

«Гришин очень позитивный человек, – рассказывал тогда Матвей Заседа. – И хочет, чтобы мы позитивнее относились к играм. Я лично с ним согласен. Наслаждаюсь, когда выхожу на лед. Я работал с Гришиным в «Химике», там был акцент на атаку. И сейчас «Спартак» тоже уже начал меняться. Думаю, это успешная тактика, которая понравится фанатам. Я и сам люблю забивать и праздновать голы».

Гришин моментально исправил ситуацию и стал больше доверять молодым

После отставки Миронова «Спартак» выиграл 9 из 10 матчей, в том числе 8 из 9 уже непосредственно с Гришиным. И все это – при большом количестве молодых игроков, которых новый тренер сразу стал активно привлекать к основе.

Никита Сусуев, Максим Кровяков, Алексей Егоров, Федор Свечков, Артем Сериков, Даниэль Усманов – все эти игроки либо дебютировали в КХЛ при Гришине, либо получили более значимую роль.

Он даже удивлялся вопросам о том, почему не боится ставить в состав молодежь: «А чего бояться? Хорошие ребята, умеют играть. Надо просто давать им возможность».

В восторге от Гришина были и опытные игроки «Спартака», например, Андрей Локтионов: «У нас все кардинально поменялось с ног на голову. Особенно тренировочный процесс. Думаю, в лиге так никто не тренируется, у нас стало очень много игровых упражнений. Что делаем на тренировке, то от нас и требуют: быстрая короткая передача, меньше закатываться, не бояться обыгрывать».

Не скрывали восторга и легенды клуба. «Команда стала играть, а не бегать и швырять шайбу куда попало, появились какие-то связи между игроками, очень неплохой вход в зону. Появилась позиционная атака, которой вообще не было раньше», – радовался Борис Майоров.

Серию побед сменила серия поражений, а за ней и вылет из восьмерки

Но и эта удачная серия закончилась, а с ней и восторги от гришинского «Спартака». Красно-белых настигла серия из шести поражений подряд, как и та, которая привела к отставке Бориса Миронова. Правда, тут в соперниках не было «Куньлуня»: по два поражения от «Локомотива» и московского «Динамо», еще по одному – от СКА и «Северстали» (и то в овертайме).

Но за этой серией последовали и другие поражения – их становилось все больше, а проблемы возникали со все более слабыми соперниками. В итоге у «Спартака» всего 5 побед за последние 20 игр, а место в плей-офф отдаляется на глазах. И это при том, что в играх с прямыми конкурентами у Гришина получалось неплохо – 9 очков из 10 против «Северстали» и минского «Динамо».

Сложно сказать, что именно сломалось у «Спартака»: не было ни длинного перерыва, ни массовой потери лидеров. Да и от руководства вроде бы полная поддержка. «Гришина брали, чтобы он работал. Он давно в структуре «Спартака», работал с «Химиком», а как будет после сезона – давайте доживем до этого», – говорил советник председателя наблюдательного совета клуба Алексей Жамнов.

И.о. вновь Заварухин – у него уже есть одна победа в этом сезоне

До конца сезона тренировать команду будет Алексей Заварухин, а Гришин возвращается в «Химик».

Заварухин уже провел один матч со «Спартаком» в этом сезоне – как раз после увольнений Миронова – и обыграл в гостях ЦСКА 2:1.

Пока будет исполняющим обязанности. Возможно, если красно-белые все-таки заберутся в плей-офф, приставка «и.о.» исчезнет.

Как игрок Заварухин пару сезонов провел в «Спартаке», но больше известен по выступлениям за «Трактор». В тренерской карьере больших успехов пока нет – главным работал только два сезона в «Белых Медведях» из МХЛ, с 2022-го – ассистент красно-белых.

Первая отставка дала мгновенный эффект – команда встряхнулась и выдала серию побед. До плей-офф у москвичей как раз девять матчей, в том числе по одному с прямыми конкурентами. Видимо, в клубе надеются, что этот трюк сработает еще раз. Получится ли?

Фото: ХК «Спартак» Москва