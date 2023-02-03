Мичков сорвался на судей и привез два гола своей команде. Кажется, у нового Овечкина проблемы с поведением

«Как хочу, так и разговариваю, #####».

«Сочи» первым лишился математических шансов попасть в плей-офф, поэтому его игрокам остается играть в свое удовольствие и работать на статистику, чтобы потом продать себя подороже. Это относится и к Матвею Мичкову, если он хочет в следующем году вернуться в СКА, а не двинуть в новую аренду.

Получается с переменным успехом – в прошлой игре со «Спартаком» он набрал 1+1 и был одним из лучших. Но тащить последнюю команду лиги не так просто – возможно, поэтому в матче с «Витязем» Матвей сорвался.

Не успел выйти со скамейки, как тут же нахамил судье

В Балашихе сочинцы поплыли довольно быстро – уже на 46-й секунде пропустили от Скотта Уилсона. А на 6-й минуте героем эпизода стал Мичков, задержавший руками Никиту Гончарова. Судья свистнул удаление, и Матвею это явно не понравилось – в трансляции хорошо была слышна фраза: «Эй, а что было, ###?»

«Витязь» за минуту использовал большинство – Уилсон сделал дубль. Но Мичков даже не успел доехать до своей скамейки – его снова отправили в штрафной бокс. На этот раз – за неспортивное поведение. Как выяснил позже Алексей Шевченко, диалог на льду был такой:

Мичков: Что там было, #####?

Судья: А ты что так разговариваешь?

Мичков: Как хочу, так с тобой и разговариваю, #####!

«Витязь» реализовал и второе удаление Матвея – Кугрышеву понадобилось всего 40 секунд. В итоге к восьмой минуте «Сочи» летел 0:3, а Максима Третьяка пришлось менять.

А Мичков за пять минут до конца снова поехал отдыхать на 2 минуты. Правда, на этот раз повезло – не пропустили. Но личный рекорд по штрафам в одном матче он обновил.

А как там вообще наш новый Овечкин в «Сочи»?

Отдавая Мичкова в аренду, СКА определенно рассчитывал получить назад окрепшую молодую звезду, способную брать игру на себя и добывать победы. Но в «Сочи» Матвей пока пока нестабилен – у него вполне неплохие 5+4 в 16 матчах, но заметен он далеко не всегда.

В последних 8 играх у Мичкова всего 1 гол. И судя по сегодняшней реакции на судей, своей игрой он и сам не слишком доволен.

Правда, у Матвея после игры с «Витязем» могло быть на один гол больше – сначала взятие ворот записали на него. Все сделал здорово: сместился в центр и бросил с кистей. Но попал в Артура Тянулина, и в итоге гол переписали, а Мичков попал в протокол только с голевой передачей.

«Витязь» в шестой раз за сезон выиграл у «Сочи», а общая победная серия достигла уже восьми матчей. К счастью для южан, больше в этом сезоне команды не сыграют.