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Мичков сорвался на судей и привез два гола своей команде. Кажется, у нового Овечкина проблемы с поведением

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Матвей Мичков Матвей Мичков
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«Как хочу, так и разговариваю, #####». 

«Сочи» первым лишился математических шансов попасть в плей-офф, поэтому его игрокам остается играть в свое удовольствие и работать на статистику, чтобы потом продать себя подороже. Это относится и к Матвею Мичкову, если он хочет в следующем году вернуться в СКА, а не двинуть в новую аренду. 

Получается с переменным успехом – в прошлой игре со «Спартаком» он набрал 1+1 и был одним из лучших. Но тащить последнюю команду лиги не так просто – возможно, поэтому в матче с «Витязем» Матвей сорвался.

Не успел выйти со скамейки, как тут же нахамил судье

В Балашихе сочинцы поплыли довольно быстро – уже на 46-й секунде пропустили от Скотта Уилсона. А на 6-й минуте героем эпизода стал Мичков, задержавший руками Никиту Гончарова. Судья свистнул удаление, и Матвею это явно не понравилось – в трансляции хорошо была слышна фраза: «Эй, а что было, ###?» 

«Витязь» за минуту использовал большинство – Уилсон сделал дубль. Но Мичков даже не успел доехать до своей скамейки – его снова отправили в штрафной бокс. На этот раз – за неспортивное поведение. Как выяснил позже Алексей Шевченко, диалог на льду был такой:

Мичков: Что там было, #####?

Судья: А ты что так разговариваешь?

Мичков: Как хочу, так с тобой и разговариваю, #####!

«Витязь» реализовал и второе удаление Матвея – Кугрышеву понадобилось всего 40 секунд. В итоге к восьмой минуте «Сочи» летел 0:3, а Максима Третьяка пришлось менять. 

А Мичков за пять минут до конца снова поехал отдыхать на 2 минуты. Правда, на этот раз повезло – не пропустили. Но личный рекорд по штрафам в одном матче он обновил.

А как там вообще наш новый Овечкин в «Сочи»?

Отдавая Мичкова в аренду, СКА определенно рассчитывал получить назад окрепшую молодую звезду, способную брать игру на себя и добывать победы. Но в «Сочи» Матвей пока пока нестабилен – у него вполне неплохие 5+4 в 16 матчах, но заметен он далеко не всегда. 

В последних 8 играх у Мичкова всего 1 гол. И судя по сегодняшней реакции на судей, своей игрой он и сам не слишком доволен.

Правда, у Матвея после игры с «Витязем» могло быть на один гол больше – сначала взятие ворот записали на него. Все сделал здорово: сместился в центр и бросил с кистей. Но попал в Артура Тянулина, и в итоге гол переписали, а Мичков попал в протокол только с голевой передачей.

«Витязь» в шестой раз за сезон выиграл у «Сочи», а общая победная серия достигла уже восьми матчей. К счастью для южан, больше в этом сезоне команды не сыграют.

Витязь – Сочи 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)
Дата проведения
2 февраля, 19.00, «Балашиха-Арена»
Онлайн матча Видео
1:0 – 2 Уилсон (Граовац, Бородкин)
2:0 – 7 Уилсон (Руа, Старков)
3:0 – 8 Кугрышев (Кара, Волгин)
3:1 – 26 Тянулин (Мичков, Гараев)
4:1 – 35 Галузин (Ежов)
5:1 – 54 Ежов (Волгин, Воронков)
Вратари: Шикин 24/25 – Бердин 22/24, Третьяк 2/5.

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14 комментариев

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mutu_fs
Новый Кокорин)) через 10 лет станет настоящим мужиком по мнению К9
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Dzhiger
Ответ dalmolchun
это всё канадское влияние, от них пошло, каждый год топ драфта у них "некстван", а на самом деле пшик, всем до Гретцки как до Китая раком.
Макдевиду тоже?
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memphis
Потрясающее количество болел на трибунах, уровень)
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37old
Каждый нормальный парень, мужчина должен отсидеть, чтобы такую школу получить и прочувствовать. (с)
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Евгений Мешков
вы бы, господа руководители хоккейные, ребенка в чувство привели. посадить его под камеры и пусть извиняется за такую ...ню. хватит нашей звездочке в ..пу дуть - ничем хорошим это не закончится. колпак там похоже потек конкретно.
-----
если попадет в пятерку на драфте, это будет чудом, в НХЛ скауты такое разбирают до талого, токсичный игрок там никому не нужен, каким бы талантом не был. Чем то на финна Лаине похож, но тот вроде за ум взялся в конце концов.
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Синяя Кровь
Ответ Dr. J 24
Он не новый Овечкин, а новый Кабанов.
аха-ха-ха. я пару денй назад гугл кирюхино имя. было интересно в каком рсторане Копенгагена он сейчас работает.
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dalmolchun
Ответ Brigant
с чего он новый Овечкин?
это всё канадское влияние, от них пошло, каждый год топ драфта у них "некстван", а на самом деле пшик, всем до Гретцки как до Китая раком.
+4
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Dr. J 24
Он не новый Овечкин, а новый Кабанов.
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Ruscello
Ответ Brigant
с чего он новый Овечкин?
Спросите об этом у Артема Серикова.)
+2
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Ruscello
Ну, в идеале, конечно, судье лучше не хамить, главное, что обычно это никак ситуацию в твою пользу не улучшает. Но тут перебор с обеих сторон, зрители ходят на стадион не для того, чтобы смотреть на арбитров...
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YaroslavAgutin
Похоже больше на зазнавшегося юнца избалованного популярностью, до Саши ему далеко
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Sergey Mikhaylenko
Вы хотя бы «новый Овечкин» в кавычки берите, ведь это чья-то фантазия, а не реальность
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Arty K.
А не рановато ли этот шут звезду поймал?
Не умеет вести себя - пусть на лавке сидит
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Brigant
с чего он новый Овечкин?
+19
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+19
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