«Адмирал» о-о-очень редко пропускает в КХЛ – как так? Узнали у тренера вратарей – он брал юниорское золото с Ковальчуком

Интервью с Юрием Ключниковым.

«Адмирал» совершил прорыв в этом сезоне не в последнюю очередь благодаря крепкому вратарскому трио Серебряков – Лазушин – Хомченко. Первый входит в топ-5 по всем показателям в лиге, остальные успешно подменяют его в нужный момент.

С прошлого сезона с вратарями в команде работает Юрий Ключников – молодой специалист, который до этого готовил вратарей в «Крыльях» и «Красной Армии», а как игрок взял золото ЮЧМ-2001.

Мы поговорили с ним о работе в «Адмирале» и узнали, есть ли в КХЛ дефицит российских вратарей.

«Были бы варианты в Москве или других городах поближе, я бы подумал. Но звали только во Владивосток»

– «Адмирал» проводит невероятный сезон. Откуда такой прогресс?

– Фундамент этого результата начал закладываться еще в прошлом году, когда уже в конце сезона плотно работали по селекции, готовились – тренерский штаб, менеджмент, руководство. Это планомерная работа, которая ведется давно.

– Леонид Тамбиев до «Адмирала» тренировал только в ВХЛ, вы – в молодежной лиге. Почти весь штаб, за исключением Айрата Кадейкина, без опыта КХЛ. Как же вы так легко освоились на новом уровне?

– Сейчас к нам в штаб вошел еще Ильнур Гизатуллин – у него был опыт работы помощником в Тольятти (в 2014-2017 годах, когда «Лада» еще была в КХЛ – Sports.ru). Но в целом, да, и наш спортивный директор Вадим Аверкин начинал с ВХЛ. Все амбициозны, все хотят показать результат в нашей сильнейшей лиге. Почему так быстро удалось освоиться? Да хоккей плюс-минус одинаковый в плане системы и понимания игры. Это я с тренерской позиции говорю. Потихоньку выходишь на новый уровень точно так же, как и ребята – чему-то учишься, что-то подмечаешь. Но концепция работы и планка требований не сильно отличаются от других лиг. Просто здесь все более детально разбирается, уровень более серьезный.

– Скажите честно, есть доля везения в успехах «Адмирала»?

– Я бы сказал, что в большей степени это кропотливая работа каждого сотрудника клуба. Без везения никуда, но оно приходит к тем, кто работает.

– Как вы попали в команду? Кто пригласил?

– Это было перед началом прошлого сезона. Мне позвонил спортивный директор Вадим Аверкин. На тот момент команда только формировалась после года отсутствия в лиге. И он спросил, есть ли у меня желание начать новую страницу в КХЛ с молодой командой, которой какое-то время не было. На что я ответил – конечно, желание есть. Потому что это уровень, на который все стремятся.

– Прямо так пафосно и спросил: «Готовы ли начать новую страницу?»

– Нет, сказал, что собирается команда, которая будет участвовать в КХЛ. Но для меня это было именно так, потому что я-то работал в молодежной лиге. Понятное дело, хотелось на новый уровень. Посмотреть, насколько это вообще возможно, как адаптируюсь в сильнейшей лиге. Так что я долго не раздумывал.

– С другой стороны, Владивосток – тяжелые перелеты, часовые пояса, другой климат.

– Хоккей-то один и тот же. Скажем так, если бы были варианты в Москве или других городах поближе, наверное, я бы об этом подумал. Но поскольку на тот момент из КХЛ звали только во Владивосток – долго не думал. Буквально за день дал положительный ответ. Много летать, другой климат, далеко – это второстепенно.

– Как распределяете обязанности в тренерском штабе?

– Андрей Банада занимается в большей степени защитниками. Соответственно, я – вратарями. Тренер по физподготовке работает над физической формой. А главный тренер контролирует все эти процессы. Леонид Григорьевич (Тамбиев) любит дисциплину. Очень требовательный, хочет, чтобы все отдавались своему делу – хоккеисты, тренеры, сотрудники. Все должны полностью выкладываться и отвечать за свой функционал.

– А в плане дисциплины что от тренера требуется – не опаздывать?

– Об опозданиях даже речи нет – тренеры всегда собираются на час-полтора раньше команды. Я имею в виду прямое выполнение своих обязанностей. Леонид Григорьевич такой человек, который сам много работает и любит, чтобы все тренеры так же были вовлечены – постоянно занимались разбором игр, анализом соперников, подготовкой тренировочного процесса. В моем случае это коммуникация с вратарями, их подготовка к матчам. Он внимательно следит за всем.

«Много бросков – не значит, что они все опасные. Ничего страшного, пусть бросают»

– Ваш тандем вратарей по статистике один из лучших во всей КХЛ. Серебряков вообще номер один по проценту сэйвов. Но он был еще до вас, а вот Лазушин пришел, уже когда вы были в команде. Ваша кандидатура?

– Мы тогда искали опытного голкипера, который смог бы закрыть позицию бэкапа. Александр как раз освободился [из «Куньлуня»]. Я еще сам играл с Сашей – знал, что он ответственный человек и нам поможет. В итоге мы довольны, что подписали его. Оставили и на следующий сезон, он до сих пор с нами и помогает набирать очки.

– Он говорил, что нереализованная мечта сыграть на Олимпиаде за сборную Китая немного надломила его. Заметно было?

– Я бы не сказал. Саша профессионал, качественно работает на тренировках и свое дело знает. Да, он провел в «Куньлуне» несколько сезонов, очень хотел поехать на Олимпиаду, мы это обсуждали. Но так сложились обстоятельства, он не получил спортивного гражданства. Ничего страшного – работает дальше.

– Серебряков в команде первый номер. Как Лазушин это воспринимает?

– Абсолютно нормально. И Паша Хомченко, и Саша – мы все делаем одно дело. Еще на берегу обговорили, что сезон долгий, и все получат игровую практику. Да, Никита Серебряков проводит хороший сезон, показывает качественный хоккей, но и Саша, и Паша в любой момент готовы помогать и выигрывать матчи для команды – это главное.

– Серебряков по всем показателям один из лучших в лиге. Никогда у него такой статистики не было. В чем секрет такого прорыва?

– Здесь все вместе. Во-первых, командная работа и тактика. Мы стали лучше обороняться, больше помогать вратарю. Это и работа тренеров, и ребят, которые блокируют броски. Ну и сам Никита – наверное, пришло время, повзрослел, стал показывать целостный хоккей. И что самое важное – не так много ляпов в этом сезоне. Надеюсь, так будет и дальше, а может, и лучше.

– «Адмирал» оборонительная команда – и забивает немного, и пропускает…

– Я бы сказал, что у нас ровная команда, без звезд. Один из путей достижения результата – игра в обороне. Несколько шайб мы забиваем, и самое главное, что не пропускаем больше. Здесь все зависит от состава – если бы были более мастеровитые игроки, то и команда играла бы в более атакующем стиле.

– Так вот, команда оборонительная, но по вашим воротам регулярно прилетает больше 30 бросков. Что-то не сходится.

– Много бросков не значит, что они все опасные. Часто бросают с периметра, со входа. Ребята стараются не допускать большого количества контратак и таких ситуаций, когда нас разрывают до пустых ворот. Подчищают на пятаке, блокируют броски. Ничего страшного, пусть бросают.

– Тренер вратарей может выдвигать требования защитникам? Например, помогайте чаще вратарям в такой-то ситуации.

– Да, безусловно. Обсуждаем, как удобно играть вратарям. Выходы 2-в-1, например: защитники всегда должны знать, как будет действовать вратарь в определенных ситуациях, и голкипер должен понимать, что будут делать защитники.

– Вы, наверное, многих тренеров вратарей повстречали за игровую карьеру. Чьи методики на вас повлияли? Какие, может быть, используете сейчас?

– Когда я играл, школа российских тренеров вратарей еще не была так развита. Это сейчас появляются хорошие специалисты. Ездил учиться в Канаду. В Финляндии был, много общался с Йормой Валтоненом, который со мной в «Локомотиве» работал, потом я с ним на сборах был – перенимал опыт. Ну и плюс свои представления есть о том, как должна строиться коммуникация тренера и вратаря, микроклимат в команде.

– Есть ли у вас персональные требования к вратарям вне тренировок – режим сна, диета, отказ от какого-то продукта?

– Чем отличается работа в КХЛ от МХЛ: здесь все ребята профессионалы, многие вещи им не надо объяснять. Они сами знают, как лучше подготовиться к матчу. Жестких требований нет. Если ребята интересуются, задают вопросы, как бы сделал я, тогда, конечно, подсказываю. За своих скажу, что у каждого есть ритуалы, собственная система подготовки. Я особо в это не лезу, потому что они уже взрослые и сами прекрасно понимают, что если не подготовятся правильно к матчу, то нужного результата не будет.

– А как было в молодежке?

– Когда ребята только попадают в большой хоккей, конечно, не знают всего этого. Там нужно обсуждать: как лучше себя вести, как разминаться, как готовиться к матчу, как питаться.

– Как ваши многочасовые перелеты влияют на вратарей?

– Не так страшны многочасовые перелеты. Больше сказывается разница во времени. Даже если взять нашу последнюю поездку: сначала играли в Магнитогорске и Уфе – разница [с Владивостоком] 5 часов, потом Казань – 7 часов, потом обратно домой. Приходится подстраиваться.

– Когда вы понимаете, что вратарь сегодня не готов играть?

– Мы с ребятами 24/7 видимся, я уже знаю их эмоциональный фон, вижу, как они себя ведут и в каком состоянии находятся. Какие-то выводы уже можно сделать утром перед игрой, на раскатке – нервничает ли вратарь, в каком он расположении духа. Мелкие нюансы, которые подмечаешь, непосредственно общаясь с игроком, зная его манеру поведения.

– В какой момент вы понимаете, что вратарь поплыл, и его надо менять?

– В ходе матча ты видишь, как он работает, какие шайбы залетают, через какое время пропускает. В этом несложно разобраться. Ты понимаешь, что команду надо взбодрить и принимаешь решение о замене. Бывают случаи, когда ребята сами говорят: «Сегодня не получается, надо менять». Но обычно по игре смотрим: простые броски, отскоки, много нюансов. Но в этом году мы не так часто меняли вратарей – это очень хорошо.

– На скамейке от кого идет инициатива о замене вратаря?

– Решение всегда принимает главный тренер, но перед этим мы, конечно, с ним обсуждаем – надо, не надо. Леонид Григорьевич всегда прислушивается к моему мнению.

– После такого яркого сезона Серебрякова вполне могут забрать, например, в СКА или «Авангард». Готовы к такому повороту?

– Здесь от меня мало что зависит. Я только порадуюсь, если он станет играть на более высоком уровне за топовые команды и выигрывать кубки.

– Не обидно, что в командах вроде «Адмирала» каждый раз приходится начинать с начала?

– Нет, какая обида? Наоборот, есть желание, чтобы появился еще один Никита Серебряков в команде или другой парень, который будет показывать достойную игру. Это нормальный процесс.

«Врачи говорили заканчивать, и все. Но я очень хотел остаться в хоккее»

– Вы представитель одного из самых ярких поколений 1983 года рождения. В 2001-м играли на золотом ЮЧМ в Финляндии. Тренер Плющев, в атаке Ковальчук, Григоренко и еще полсостава звезд. Какие воспоминания остались?

– Самые яркие, потому что там действительно была очень сильная плеяда хоккеистов. Практически все потом играли в НХЛ. Со многими ребятами до сих пор поддерживаю связь.

– Каким Плющев был тогда? Как общался с ребятами? Часто ли пихал за ошибки?

– Плющев – хороший психолог и мотиватор. Очень тонко подбирал слова, умел правильно настроить команду. Он не первый год работал с этим возрастом, знал всех игроков.

– Из той команды почти все сделали хорошую карьеру, многие и сейчас на виду. Общаетесь с кем-нибудь?

– Да, относительно недавно созванивался с Денисом Гребешковым. Он начал тренерскую карьеру пару лет назад, сейчас работает в Ярославле. Общаюсь с ребятами на год младше – с Костей Корнеевым (он играл в золотом составе МЧМ-2003 – Sports.ru) вместе работали в ЦСКА, он тренер по защитникам в МХЛ.

– Помните первые впечатления от Ковальчука? Он действительно был настолько ярче всех?

– Против Ильи я играл еще до сборной – он за «Спартак», я за «Крылья Советов». У него был сумасшедший бросок, хорошее катание, голевое чутье – уже тогда он был лидером.

– На МЧМ-2003, который ваши ровесники тоже выиграли, вы не поехали. Кажется, весь сезон тогда пропустили. Травма?

– Да, это была печальная история. Я еще на предсезонке получил травму, хотя до этого поехал на сборы с первой командой [«Крыльев Советов»] и был в обойме сборной. Не знаю, попал бы на чемпионат мира или нет, но шансы были хорошие. Но получилось так, что получил травму позвоночника. Сделал операцию и год прожил без хоккея, вообще не тренировался. Ребята, с которыми я выигрывал золото юниорского чемпионата, победили на МЧМ, а я смотрел это по телевизору из больницы. Было неприятно, но ничего страшного, пережил этот момент.

– Был риск завязать с хоккеем?

– Да, в тот момент врачи говорили заканчивать, и все. Но я очень хотел остаться в хоккее, поэтому потихонечку вернулся.

– Травма давала о себе знать после этого?

– До сих пор дает. Любая травма не проходит бесследно. Даже сейчас есть болевые ощущения в определенные моменты, но ничего страшного.

– Обидно, что то золото осталось единственным в вашей карьере?

– Конечно, обидно. Если бы не травма, может, по-другому сложилась бы карьера. С другой стороны, зачем думать о том, что было бы и чего не было? Получилось как есть.

«Если есть стимул играть, можно жить где угодно»

– В 2012 году после нескольких неплохих сезонов в «Сибири» вы оказались в Новокузнецке. Как вам город?

– Нормальный город. Понятное дело, что не Москва, но ты приезжаешь туда играть в хоккей, а для этого на тот момент в Новокузнецке были созданы все условия. Я за хоккейную карьеру видел много городов, и если есть стимул играть, то можно жить где угодно. Самое главное, чтобы было чем заниматься в этом городе.

– Говорят, тогда в команде зарплату часто задерживали. Насколько тяжелая ситуация была?

– Какие-то задержки были, но основное все выплатили, никаких долгов не осталось.

– Несмотря на бедность, в «Кузне» выросли сразу несколько сильных вратарей: Сергей Бобровский, Илья Сорокин, на уровне КХЛ – Владислав Подъяпольский, Андрей Кареев и другие. Там настолько сильна вратарская школа или, скорее, это эффект вынужденной ставки на молодых. Откуда взялось столько классных вратарей в Новокузнецке?

– Там всегда давали дорогу молодым хоккеистам, не боялись их использовать. Наверное, и ребята своей работой и амбициями хотели показать, что чего-то стоят в хоккее. Ну и раз не один и не два вратаря из Новокузнецка вышли, значит, там действительно хорошая школа.

– С Ильей Сорокиным вы даже играли в одно время. Видели в нем будущую звезду НХЛ?

– Мы пересекались и на льду, и в одной команде, и уже тогда было видно, что парень очень целеустремленный, работяга, с хорошими задатками, чтобы стать большим вратарем. Он этого и добился своей работой и отношением к делу.

– Каково вообще играть в самой слабой команде лиги? Наверняка же уверенность падает, когда постоянно проигрываешь и много пропускаешь?

– Тут, скорее, другой момент – ответственности намного больше, потому что от вратаря по факту зависит исход любого матча. Сделаешь хорошее спасение – оставишь команду в игре, она забьет 1-2 гола, и есть шанс на победу. Не сделаешь – команде сложнее будет выиграть. Больше психологически тяжеловато.

– Сейчас, когда лига сократилась настолько, что в плей-офф выходят почти все, постоянно говорят о возвращении «Лады», «Югры», «Металлурга». Ждете «Кузню» в КХЛ?

– Я считаю, что «Кузня» должна играть в КХЛ. Там очень хорошая детская школа. Но чтобы соответствовать уровню, нужно возвращаться с хорошим финансированием, нормальным стадионом, чтобы составлять конкуренцию, а не просто болтаться в лиге.

«Дефицит российских вратарей в КХЛ есть, но это скоро изменится»

– Часто смотрите НХЛ?

– Отдельные матчи или нарезки с российскими вратарями. В большей степени, конечно, слежу за КХЛ, поскольку матчи идут через день, и надо быть всегда в курсе того, что происходит.

– Можно что-то почерпнуть для себя вот так, издалека?

– Конечно, но надо же не просто брать, а анализировать и смотреть – что подойдет именно под твою концепцию. Все-таки НХЛ и КХЛ сильно отличаются и по скоростям, и по манере игры. Так что надо брать с умом, нельзя тупо копировать.

– Почему наши вратари там сейчас настолько популярны?

– Потому что за последние 10-15 лет очень сильно изменилась методика тренировок в России. Стало появляться много молодых перспективных ребят, которым дают правильные знания, техническую базу. И они доказывают, что действительно одни из лучших.

– У вас была возможность в свое время уехать, например, в АХЛ?

– Мне предлагали, да – в университетскую лигу. То есть, получать там образование и пытаться попасть в АХЛ. Но я тогда решил остаться в России.

– Не жалеете?

– Как экспириенс, какой-то опыт, наверное, можно было попробовать. С другой стороны, какой смысл жалеть о том, чего не вернешь?

– Несмотря на успехи наших вратарей в НХЛ, считается, что в КХЛ, наоборот, наблюдается некоторый вратарский кризис. Согласны?

– Я бы не сказал, что совсем кризис. Конечно, с учетом того, что многие легионеры уехали, да, определенный дефицит российских вратарей есть. Но если посмотреть на это с другой стороны, я думаю, что есть и много молодых перспективных ребят, которые играют, например, в ВХЛ и ждут своего шанса. Так что, думаю, эта ситуация изменится в ближайшие годы – эти ребята выйдут на уровень КХЛ, и все будет нормально.

– Кто, по-вашему, лучший вратарь КХЛ прямо сейчас?

– Знаете, вот именно сейчас я бы не стал говорить, кто лучше. Но, по моему мнению, на лидирующие позиции выходят российские вратари. Не могу сказать, что какие-то легионеры сейчас ярко играют в КХЛ.

– Может быть, пару фамилий не лучших, а тех, кто хороший уровень показывает?

– Николаев приятно удивляет в Питере, Красоткин в Новосибирске, Аликин на протяжении многих лет показывает стабильный уровень в «Амуре». Очень рад за Никиту Серебрякова.

– А кто вообще лучший вратарь из России?

– Сейчас у нас целая плеяда молодых вратарей в НХЛ. Наверное, не открою никакой тайны: Василевский, Шестеркин, Сорокин.

Фото: hcadmiral.ru; metallurg-nk.ru; РИА Новости/Владимир Федоренко; East News/Bruce Bennett/Getty Images/AFP