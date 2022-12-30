«Сибирь» отмечает День снеговика: маскот сменил стиль, тренеры – в тематических галстуках, а вместо игроков – игрушки

Оказывается, празднику уже 15 лет.

Календарь международных праздников – максимально увлекательное чтиво: всегда можно найти торжества, о которых вы даже не подозревали, и для кого-то это будет повод отметить неожиданную дату. Как, например, сделала «Сибирь» – теперь 18 января прописалось и в клубном календаре – международный день снеговика автоматически превратился в личный праздник талисмана новосибирцев. И к нему подошли с размахом.

Началось все с ролика «Сибири», в котором снеговик в честь такого важного события меняет игровой свитер на торжественный костюм. Галстук явно готовили заранее – на нем красуется весь тренерский штаб главной команды – от Мартемьянова до Кривокрасова.

Автограф-сессией игрока команды уже никого не удивишь. А вот получить роспись от снеговика – редкая возможность. «Сибирь» даже заготовила специальные карточки, на которых талисман чиркал маркером.

Обеспечить костюмами всех болельщиков невозможно. А вот подогнать каждому по тематическому носу-морковке – легко. Не забыли и о маленьких фанатах – для них в холле арены заготовили леденцы с изображением виновника торжества.

Снеговики сегодня везде – игроки еще не успевали войти в арену, а уже позировали с милыми игрушками.

Кто сказал, что игроки вообще сегодня будут нужны? В составе на матч вместо лиц хоккеистов были их «снеговиковые» версии (больше напоминающие, правда, героев «Южного парка»).

А во время раскатки перед тренерским штабом сидели явно не люди. Восле матча все маленькие копии игроков достались болельщикам – хоккеисты просто бросали из на трибуны.

Тренеры тоже сменили стиль: если Снеговик надел галстук с их изображением, то они взяли на игру галстуки со снеговиком.

Откуда вообще пошел праздник и почему именно 18 января?

День снеговика довольно молодой праздник – его придумал коллекционер Корнелиус Гретц из Германии. В 2008 году он вошел в Книгу рекордов Гиннеса как обладатель самой большой коллекции снеговиков – больше трех тысяч штук!

Именно немец предложил праздновать его 18 января, приведя в пользу этого три аргумента:

• Число 18 напоминает слепленную фигуру, где единица – это метла, а восьмерка – сам снеговик;

• В середине января во многих странах есть снег, поэтому слепить его проблем не будет;

• По счастливой случайности 18 января не было никакого международного праздника.

Точной даты первого упоминания о снеговике нет: кто-то пишет, что его придумал рыцарь Франциск Ассизский в XII веке, другие – что его первым слепил итальянский скульптор Микеланджело Буонарроти в 1493 году, третьи – что он появился в какой-то немецкой книге XVIII века. Само слово «schneeman», то есть «снеговик», изначально возникло в немецком языке.

Изображение снежной фигурки впервые появилось в качестве иллюстрации к детской книжке с песнями «Die Welt im Kleinen», изданной в Лейпциге в 1867 году.

Еще несколько интересных фактов о снеговиках:

• самый высокий снеговик в Европе находится в Австрии, на горнолыжном курорте Гальтюр – его высота 16 метров и 70 сантиметров;

• самый высокий снеговик мира расположен в южно-китайской провинции Гуандун, в городе Фошань. Его высота больше 20 метров, а диаметр шляпы – около шести;

• мировой же рекорд был установлен в США (городок Бетел, штат Мэн) в 1999 году – тогда в течение двух недель из шести тысяч тонн снега возводили снежную бабу, высотой 37 метров 20 сантиметров. Ей даже дали имя – Олимпия.

У снеговика есть и другие праздники – 9 января он празднует свой день рождения по сказочному календарю, а 28 февраля день снеговика отмечается в России.

Фото: vk.com/hcsibir1962; pexels.com/Jill Wellington; East News/AP Photo/Portland Press Herald, Gordon Chibroski