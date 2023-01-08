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Покер за 24 минуты! Канадский защитник психанул и в одиночку обыграл «Адмирал»

Кевин Дэллман Кевин Дэллман
Андрей Скабелка Андрей Скабелка
Барыс Барыс
Алекс Грант Алекс Грант
Адмирал Адмирал
КХЛ КХЛ
Хоккей Хоккей

Впервые в истории КХЛ.

Матч «Адмирала» с «Барысом» во Владивостоке был не самой привлекательной вывеской воскресенья. Но всеобщее внимание на него обратил защитник астанинцев Алекс Грант – за 38 минут со стартового вбрасывания он забросил четыре шайбы:

• в первом периоде канадец ограничился одной – от синей линии мощным броском прошил Никиту Серебрякова;

• после перерыва «Адмирал» создал проблемы сам себе – удалился четыре раза, и трижды Грант реализовал большинство. 

С первого до последнего гола Алекса прошло 23 минуты 33 секунды. Единственное, что можно предъявить защитнику – отсутствие креатива. Абсолютно одинаковые шайбы – мощные щелчки издали. Но вряд ли главного тренера «Барыса» это смущает.

«Понятно, что все хотят забивать. Тем более, это игрок большинства, с хорошим броском, – делился впечатлениями об игре Гранта Андрей Скабелка. – Естественно, я думаю, он доволен. Да и команда довольна, что он помог выиграть. В «Барысе» всегда были защитники-бомбардиры. Никому раньше этого не удавалось [оформить покер], отлично, что Алексу это удалось».

Астане и правда часто везло на снайперов среди игроков обороны. В октябре 2008 года Кевин Дэллман сделал хет-трик против ЦСКА, став первым защитником в КХЛ, кому это удалось. Алекс Грант же оказался первым игроком обороны, кто оформил покер, за всю историю лиги.

После игры защитник не скрывал эмоций: «Столько хоккеистов играли в КХЛ за 15 лет, а я первый защитник, кто забросил четыре шайбы в одном матче – здорово. Всегда приятно стать в чем-то первым, мои дети будут очень рады. Я горд таким достижением и победой в матче».

Этот сезон канадец начал в составе СКА, но в ноябре его сначала поместили в список отказов, а затем обменяли в «Барыс» на денежную компенсацию. Интересно, что сам игрок хотел в Уфу, но в Питере решили иначе. 

Всего на счету Гранта 7+9 в 31 игре – до этого он за всю регулярку забросил меньше, чем сегодня во Владивостоке.

Фонбет Чемпионат КХЛ

Адмирал – Барыс 1:5 (1:1, 0:3, 0:1)
Дата проведения
8 января, 10.00, «Фетисов Арена»
Онлайн матча Видео
1:0 – 6 Орехов (Горшков)
1:1 – 15 Грант (Бекетаев, Борисевич)
1:2 – 29 Грант (Бракко)
1:3 – 29 Грант (Вей, Бракко)
1:4 – 39 Грант (Бракко, Вей)
1:5 – 45 Петухов (Михайлис)
Вратари: Серебряков 9/12, Лазушин 11/13 – Гудачек 29/30.

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Фото: hcbarys.kz

3 комментария

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Брулин
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Ай да Барыс, во разошлись! Поздравляю с победой! Чем они Гранта накормили, что защитник покер родил???
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amra73
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Причем покер чистый, т. е все голы подряд. Такое вообще редкость
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Алик1964
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Лучше имеет таких грандов как Грант , хотя бы три на каждое звено и платить хорошо за игру, чем толпу безнадёжно тупо не бьющих и забивающих игроков в защите!, Смотрел полный матч , можно сказать матч одного игрока, как говорится— « заряжай и пли»!!! Сразу виден прочерк поставленного удара и позиции, просто супер! Значит в своё время удар был отточенный на нет! То что во многом не хватает более молодым игрокам команды! Ждёмс фул- хауса джокером!
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