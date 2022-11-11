Кареты, фраки, гусары и братки на «Мерине». «Спартак» мощно отметил 875-летие Москвы ретро-матчем

Это красно-белые умеют.

«Спартак» давно доказал, что он лучший в проведении тематических матчей – как минимум в нашем хоккее. Клуб начал их еще в 2015 году – игру с «Йокеритом» погрузили в советский стиль: с Брежневым, Хрущевым и ретро-автомобилями.

И в итоге проведение ретро-матчей в декабре стало классной традицией.

Как правило, использовали антураж СССР – в 2016-м так отметили 70-летие клуба, в 2017-м окунулись в 80-е: принимали макулатуру, привезли команды на советских автобусах и воссоздали съемочную площадку фильма «Афоня».

В 2018-м ушли на десятилетие вперед: вышибалы, качалки, консервы и «Спартак» в оранжевой форме.

Через год пришлось снова возвращаться на 20 лет назад – в эпоху пионерии и Брежнева.

В 2020-м организовали сразу два ретро-матча перед Новым годом: с «Ак Барсом» отметили 40-летие проведения летней Олимпиады в Москве, а следующую игру – против «Витязя» – посвятили дружбе народов СССР.

В прошлом году тематический матч проходил в Лужниках и был посвящен полету Юрия Гагарина в космос – можно было примерить костюм космонавта и покататься на центрифуге.

В этом сезоне для ретро-игры выбрали дерби с «Динамо» и посвятили его 875-летию Москвы. Организаторы впервые взяли обширный временной период: от правления Юрия Долгорукого (XII век) до лихих 90-х.

Одна из главных фишек мероприятия: разминочные свитера, которых на раскатке было несколько вариантов. Первый – отсылка к дворянскому титулу графа, вошедшему в обиход в XVIII веке.

Другой комплект – малиновый пиджак, черная рубашка и огромная золотая цепь. Очевидная отсылка к 90-м.

Были и другие образы, в которых прослеживались отсылки на ратников, стрельцов и гусаров.

Тематическими были и основные свитера на матч – в центре логотип мероприятия с очертаниями Спасской башни Кремля.

Преобразили даже тренерский штаб – против «Динамо» на скамейку вышли статные мужчины во фраках и цилиндрах, а главенство Игоря Гришина подчеркивала трость.

Ведущий клубного ТВ тоже погрузился в атмосферу – разговаривал с участниками матча в костюме стрельца (пехотинца, служившего в стрелецком войске, созданном при Иване Грозном в 1550 году).

На матч команда добралась не на банальном автобусе, а словно из прошлого – графов привезли экипажи с кучерами, братву на солидном для того времени «Мерседесе», остальных – на ретро-авто: ГАЗ-А и «Запорожце».

В самой арене для болельщиков создали сразу несколько фотозон с разными временными периодами: Москва XVI-XVII веков со стрелецкой тематикой, Древняя Русь и основание столицы, XVIII век, Старый Арбат, эстрада в Парке Горького, Москва на рубеже XIX и XX веков и современный город.

«Спартак» в такие праздники просчитывает все до мелочей: программки к матчу выполнили в виде листовок времен НЭПа, а цены на билеты совпадали с важными историческими датами, начиная от 540 рублей (высота Останкинской башни) до 1946 рублей (год основания ХК «Спартак»).

Игра получилась менее интересной – первые два периода команды вообще не забрасывали, а в третьем обменялись шайбами. В итоге все решилось в буллитной серии – «Спартак» проиграл, хотя запоминающийся праздник ему все равно удался.

Фото: spartak.ru, vk.com/spartakhc