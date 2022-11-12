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«В Омске обещали помочь с усилением – до сих пор ищут вратаря, защитника». Рябыкин – об отставке, Хартли и новой работе

интервью
Алексей Волков Алексей Волков
Максим Сушинский Максим Сушинский
Боб Хартли Боб Хартли
Дмитрий Рябыкин Дмитрий Рябыкин
Илья Воробьев Илья Воробьев
Михаил Кравец
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Первое увольнение сезона.

Дмитрий Рябыкин подхватил «Авангард» сразу после ухода Боба Хартли. Уже тогда это решение казалось смелым, ведь шли разговоры о более звездных кандидатах – например, Олеге Знарке и Андрее Разине.

Нехватка опыта сказалась быстро – Рябыкин проработал с командой всего 16 матчей, а его увольнение стало первым в этом сезоне КХЛ. Подвел провал в 12-матчевой выездной серии, с которой «Авангард» начинал сезон – всего четыре победы и место за пределами зоны плей-офф. Последней каплей стало домашнее поражение от «Куньлуня» – 0:4. 

Без работы Рябыкин долго не сидел – уже через неделю стоял на скамейке «Металлурга» рядом с Ильей Воробьевым. По иронии, дебютный матч в Магнитогорске был как раз против «Авангарда» – уверенная победа 7:4 в новом статусе.

Мы поговорили с Дмитрием о работе в «Авангарде» при Хартли и без него, об обязанностях в штабе Воробьева и о том, чего мечтает добиться Рябыкин-тренер.

«Зачем брать паузу? Я для себя все обдумал по поводу «Авангарда»

– После ухода из «Авангарда» вы довольно быстро попали в «Металлург». Как это получилось?

– Мне позвонил Воробьев, предложил сотрудничество: сказал, что нужно будет работать с защитой и меньшинством. Почему нет? Звала еще одна команда – тоже помощником. Но выбрал «Металлург». Хочу чего-то добиться, что-то выиграть, а с этой командой есть шансы.

– Почему после ухода из «Авангарда» не думали отдохнуть, перевести дух?

– Поступило предложение, я посоветовался с семьей и решил работать дальше. Зачем брать паузу? Я все обдумал по поводу «Авангарда», понял, что это было, и для себя ответил на все вопросы. Но, если честно, не ожидал, что на меня так быстро выйдет новый клуб.

– Какие особенности «Металлурга» сразу бросились в глаза?

– Очень игровая команда, мастеровитая. «Авангард» в этом плане чуть более системный.

– Первая же игра – против «Авангарда». Какие чувства?

– Честно говоря, было реваншистское настроение. Сейчас уже успокоился.

– Сергей Гомоляко говорил в интервью, что если уйдет Воробьев – должен уйти весь тренерский штаб. Готовы к такому?

– Я спокойно могу уйти. Никогда не держался за работу ради работы. Кроме того, я же от нее должен еще удовольствие получать.

«Волков сказал, что руководители приняли решение меня убрать. Какого-то сочувствия не видел с его стороны»

– Какие задачи ставились перед вами в «Авангарде»?

– Они всегда были одни и те же – выйти в финал. На тот момент руководство обещало помочь с поиском игроков. До сих пор ищут вратаря, защитника.

– Вы рассказывали, что с вами не согласовали ни одного приобретения. Каких-то конкретных игроков вы пытались предлагать руководству для усиления?

– Да, например, я предлагал Джоуи Кина, которого через неделю подписал «Спартак». Но мне сказали, что это игрок не нашего уровня. 

– Отношения с руководством быстро начали портиться после старта сезона?

– Изначально было понятно, что эти 12 выездных игр – очень тяжелое испытание для команды. Видимо, у руководителей были другие мнения.

– Об этих 12 матчах на выезде знали заранее. Неужели не понимали, что трудности неизбежны?

– Тренер и команда не показывают результат. 12 выездных матчей или домашних – руководителям это безразлично.

Но, если подумать, разница принципиальная, конечно. Когда ты играешь на выезде, просто нет времени и возможности тренироваться. Больше приходится восстанавливать команду, чем что-то отрабатывать.

– Возвращение в Омск отрицательно повлияло на команду в смысле давления?

– Не думаю, что это могло сказаться негативно. Наоборот, ребята выдохнули. Было понятно, что вернулись домой.

– Но на домашних матчах и спрос, наверное, выше?

– У меня дома была только одна неудача – с «Куньлунем», и эта игра была на следующий день после Магнитогорска. У меня было всего три домашних матча, так что говорить об этом нет смысла.

– Почему против «Куньлуня» ничего не получилось?

– Две игры за два дня – это большая нагрузка на ребят. Не видел, чтобы кто-то, кроме дальневосточных команд, еще так играл.

– После финальной сирены понимали, к чему все идет?

– Нет, у нас на следующий день был выходной. Я пришел на работу – после этого мы встретились с Волковым, поговорили, и он сказал, что сегодня будут принимать решение. Позже сказал, что меня убирают. Какого-то сочувствия не видел с его стороны.

– Вы собирались придерживаться системы Хартли с определенными поправками. Что не получилось?

– Если вы видели нашу предсезонку, то могли заметить, что у ребят были развязаны руки и поэтому получилось много интересных игр в плане атаки. В начале сезона мы показывали неплохой хоккей, единственное, не могли забить. Проиграли «Витязю», Минску, хотя выглядели неплохо. С Питером очень хорошая игра была. Из-за этих поражений команда потеряла уверенность.

– Без усиления состава этой системы реально было придерживаться?

– Вполне, но маленькие нюансы все время должны отрабатываться. Они должны сидеть в голове у ребят. А когда ты не тренируешься – это вылетает из головы.

– Был план Б на случай плохого развития событий?

– Не сказать, что мы какие-то матчи проиграли вчистую, в одну калитку. С тем же «Куньлунем» у нас было хорошее начало, но плохая концовка. Нельзя сказать, что они в том матче забрасывали какие-то командные голы – бросок, подставление. 

– Приход Михаила Кравеца с вами тоже не обсуждали. Как отнеслись к его появлению?

– Мне сказали, что подписали тренера, он приехал нам помогать. Что я должен был сделать? Я же не совсем глупый человек – понимал, что его подписывают на всякий случай, что он может стать главным тренером. Это нормально. Не думаю, что кто-то этого не понимал. Нашей совместной работе это никак не мешало. С его стороны не знаю, но с моей никаких кривотолков не было. Все обсуждали, его мнение всегда спрашивал, и только потом принимал решения.

– Кто сообщил об усилении тренерского штаба?

– Волков. Сказал, что руководители приняли решение – помогать будет Кравец.

– Что изменилось с его появлением?

– Мы не так много с ним поработали, поэтому не могу сказать какие-то положительные моменты. Он посоветовал новые варианты розыгрышей вбрасывания. Конечно, внес свою лепту.

– Максим Сушинский говорил, что дал бы вам больше времени на исправление ситуации. Это могло помочь?

– Конечно, потому что в Омске было бы больше времени на проведение тренировочного процесса. Думаю, команда бы вернулась на свой уровень.

– Через месяц после вас клуб покинул Алексей Волков. После вашей отставки это решение напрашивалось?

– Это уже не мое дело. Я так понимаю, там изначально был вопрос: либо я, либо он. Выбрали меня.

– В межсезонье писали, что Волков предлагал на место главного тренера Скабелку и Буцаева. Знали об этом?

– Нет. Знаю, что рассматривалось много разных вариантов. Но никто не захотел ехать.

– Если бы главным выбрали не вас, остались бы работать в Омске?

– Возможно. Зависело бы от того, что предложили.

«Всегда удивляло, что Хартли обращал внимание вообще на все: питание, климат – жарко/холодно в раздевалке»

– Поддерживаете связь с Бобом Хартли?

– Довольно часто общаемся. Иногда созванивались с ним для консультаций.

– Чему вы у него больше всего научились?

– Пониманию игры. Посмотрел на хоккей с другой стороны. Всегда удивляло, что он обращал внимание вообще на все. Питание, климат – жарко/холодно в раздевалке. До таких мелочей.

– Как Хартли выстраивал работу с помощниками?

– Он давал какой-то участок заданий – если видел, что ты справляешься, то отдавал тебе его полностью. 

– Долго ли Хартли доносил до помощников свои идеи в начале работы?

– Не сказал бы. Сели, пообщались. Он объяснил, что хочет видеть – и все.

– В чем состоит его система?

– Хоккеисты должны учиться каждый день. Эта учеба дает тебе преимущество в самом конце. Если ты за год стал на 5-10% лучше, то при игре с равной командой это даст положительный результат. Но это при условии, что команда выросла хотя бы на 5% во всем. Достигается это за счет ежедневной работы, просмотра видео, изучения тактики, выполнения всех требований.

– Приходилось с ним спорить?

– Конечно. Он всегда выслушивал все точки зрения, и только потом принимал решение.

– Когда вы задумались о том, что хотите стать тренером?

– После того, как закончил с хоккеем. Год пробыл в стороне и понял, что мне без хоккея скучновато, хочу вернуться. Хоккей для меня – это жизнь.

– Вы бы предпочли работу главным в команде с низким бюджетом или помощником в топ-клубе?

– Когда-то было такое предложение, но это было давно. Не знаю, пошел бы я работать главным в ВХЛ – пока предлагают только в КХЛ (улыбается).

– Смотрите матчи НХЛ?

– Да, часто. Какие-то моменты подмечаю для себя. Нравятся «Колорадо», «Нью-Джерси».

– Почему в НХЛ забивают больше, чем в КХЛ?

– Уровень мастерства другой. Плюс там основные игры начинаются ближе к плей-офф. Если вы думаете, что каждый матч в НХЛ – шедевр, то могу вас уверить, что это не так.

– Чего хотите добиться как тренер?

– Хотел бы что-то выиграть в качестве главного. Дальше видно будет. Может, дорасти даже до тренера сборной.

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев, Владимир Песня; metallurg.ruhawk.ru

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