Дерби ЦСКА – «Спартак» в хоккее угасает – трибуны полупустые. А еще недавно было популярным, как и футбольное

Посещаемость резко упала.

В пятницу «Мегаспорт» примет дерби «Спартака» и ЦСКА – уже третье в этом сезоне. Первые два прошли на домашнем льду армейцев, причем одно из них не так давно – на прошлой неделе. Но для многих болельщиков – как в лиге, так и в Москве конкретно – оба матча остались незамеченными. Это противостояние больше не вызывает ажиотажа.

Мы уже отмечали, что средняя посещаемость КХЛ падает. Это касается и одного из главных дерби страны – оно перестало быть интересным для зрителей. Матч 26 сентября собрал чуть больше 5 тысяч человек, 11 ноября немного больше – 7255. Разницу можно списать на то, что первая игра проходила в понедельник, а вторая – в пятницу, но будем честны – оправдание так себе, ведь даже пятничный матч заполнил чуть больше половины арены.

Интерес к дерби падает – и это выглядит странно. Более статусного хоккея, чем матчи КХЛ, в Москве в этом сезоне не предвидится (у сборной будет только Кубок Первого канала, но состав участников весьма сомнительный), а пандемия коронавируса уже не страшна. Но даже эти факты не помогают вернуться к доковидным показателям.

Можно было ожидать численного усиления от футбольных болельщиков – многие из них до сих пор принципиально не посещают РПЛ из-за введения FanID, но, кажется, на статистику хоккейного дерби это никак не повлияло.

Вообще если сравнить футбольные и хоккейные показатели дерби, то видно, что до карантина трибуны легко заполнялись везде. Стадионы забивались под завязку, а ледовые дворцы набирали свои 10 тысяч болельщиков.

Но за 2,5 года все поменялось: из РПЛ и КХЛ уехали заметные легионеры, наш футбол лишился еврокубков, а хоккей – крупных международных турниров. Все это повлияло на интерес к спорту, плюс футбол добило введение FanID. Как итог – падение средней посещаемости, что коснулось и дерби.

Сегодня у болельщиков «Спартака» и ЦСКА будет отличный шанс улучшить статистику, но, кажется, им снова не воспользуются.

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев