Представляете, у «Куньлуня» есть фанбаза: дарят игрокам пряники, гоняют в Мытищи и не грустят из-за поражений

А начал все канадский журналист.

«Куньлунь» – клуб с самой малочисленной фан-базой в КХЛ: Китай к хоккею пока не привык, а после переезда в Мытищи рассчитывать хотя бы на чуть заполненные трибуны было вообще нереально.

Но все же на каждый матч приходят несколько сотен человек – в основном, китайцы, обучающиеся в Москве: многие с удовольствием знакомятся с русской культурой, погружаясь в хоккей через команду из родной страны. Но есть и русские болельщики!

Мы собрали истории разных людей, и все они – о поддержке китайского клуба в чужой для него стране.

Фан Фэй, основатель сообщества русистов и китаистов «Серый Мокко»:

– До пандемии мы делали контент про Россию на китайском языке. Старались показывать китайской аудитории не только русскую культуру, но и культуры других народов – Калмыкии, Бурятии. Мы вели подкасты, а позже организовали экскурсии и массовые мероприятия для китайцев, живущих в Москве.

С 2021 года мы делаем контент на русском языке, но уже про культуру Китая, организуем в Москве мероприятия для людей, изучающих ее.

Как узнал о «Куньлуне»? В 2017-м я по работе переводил текст про эту команду. Но я тогда, как и большинство китайцев, имел мало представления об игре. Запомнилось только название, потому что Куньлунь – это гора в Китае.

Спустя год я решил посмотреть хоккей – и вспомнил про «Куньлунь». Сходил на матч, выложил фотографии в фэйсбуке – и мне написал спортивный журналист из Канады: «Слушай, ты один из немногих китайцев, кто ходит в Москве на хоккей». Позже он увидел страницу «Серого Мокко» в фэйсбуке и предложил собрать китайцев для похода на матч «Куньлуня». Журналист мне сильно помог, у него были связи с клубом. Мы сначала болели за команду без участия ее самой, но именно этот канадец договорился через клуб, чтобы нам бесплатно выделили билеты. «Куньлунь» тогда еще играл в Китае, но мы минимум 2-3 раза за сезон приходили поболеть на его гостевые матчи в Москве.

После этого мы наконец-то сами вышли на связь с командой – они были рады видеть своих болельщиков на трибунах. У нас была аудитория еще и в Китае – мы начали помогать «Куньлуню» приглашать людей на хоккей и там.

Проблема в том, что половина Китая зимой без снега. У людей слабое представление о хоккее – это примерно как пинг-понг для России: здесь знают, что это, но не особо интересуются. Мы помогли в Китае собрать людей, которые начали поддерживать команду. Так как наша аудитория – русисты, то им было интересно познакомиться с российским спортом. Сначала мы помогали собрать болельщиков в Пекине, затем в Шанхае. Тогда уже клуб содействовал: выделял билеты и несколько раз даже организовывал встречи фанатов с игроками. Нам самим тоже удалось познакомиться с некоторыми хоккеистами, но уже в Москве.

Когда команда переезжала из-за пандемии в Мытищи, мы были в курсе. Но китайцев, живущих в разных уголках Москвы, непросто собрать. Стараемся делать это в выходные. Хотя, опять же, чтобы добраться из дома на матч, я только в одну сторону трачу три часа. Получается, уходит целый день. Честно скажу, сейчас не так часто ходим туда. Но стараюсь следить за клубом в соцсетях.

Почему я решил организовать такие походы на хоккей? Я считаю, что если мы живем в России – значит, надо знакомиться со спортом, который здесь популярен. Плюс в начале матча играет наш гимн – а это возможность перенестись домой, ведь редко можно услышать его за рубежом.

Сейчас мы ходим к игрокам на китайские национальные праздники и дарим подарки. Например, недавно был праздник середины осени, и в этот день есть традиция – угощать всех лунными пряниками. После матча мы подарили команде это угощение.

А в феврале мы отмечали китайский Новый год – дарили хоккеистам парные надписи, их обычно вешают при входе. На них были новогодние пожелания. А они подарили нам клюшки, шайбы, шарфы и свитера. У нас постоянно происходит обмен подарками.

С нами болеют и русские ребята. Но в основном это те, кто изучает китайский язык. Мы ходим все вместе – для них это еще и языковая практика. То есть вообще двойной интерес: они увлекаются хоккеем и Китаем одновременно. Знаю пару человек, которые активно поддерживают команду.

Да, у нас самая маленькая аудитория болельщиков. Но я ничего не вижу в этом плохого, в Китае это относительно новый спорт. Главное – начать. С каждым разом будет проще. Когда Китай откроет границы, в нашей стране за «Куньлунем» будет следить больше людей.

Есть даже плюс от того, что у этой команды меньше болельщиков. Со стороны клуба мы получаем больше поддержки, нам больше идут навстречу, так как больше ценят нас, а мы это чувствуем.

После Олимпиады-2022 интерес к игре в стране стал больше. До этого только русисты следили, а сейчас аудитория гораздо шире. Хоккей теперь поддерживается на государственном уровне, началась его популяризация. Появилась даже женская команда в Шэньчжэне – городе, где вечная весна и вообще не бывает снега. В ней играют коренные китаянки – и это удивительно, ведь даже в «Куньлуне», в основном, китайцы канадского происхождения. В наших соцсетях стал чаще видеть, как дети занимаются хоккеем. Но пока это доступно только для обеспеченных семей, потому что хоккей – дорогой спорт. В нескольких китайских городах появились хоккейные школы.

Тяньюэ Ян, работница компании Xiaomi, родилась в Пекине – сейчас живет в Москве:

– Впервые услышала слово «hockey» в учебнике английского языка в школе, но в то время не понимала, что это такое. А узнала – уже когда в университете изучала русский язык. Преподаватель порекомендовал нам посмотреть российский сериал «Молодежка» – так я познакомилась с правилами хоккея и влюбилась в этот страстный вид спорта. Но, к сожалению, когда «Куньлунь» базировался в Китае, у меня не было возможности посмотреть, как он играет.

Да, у «Куньлуня» самая маленькая фанатская база. Но в Китае есть поговорка: «Один передаст десяти, а десять – сотне». Я сама влюбилась в хоккей; когда будет следующий матч, приглашу своих коллег посмотреть его вместе, так что больше и больше людей будут поддерживать команду. И каждый раз, когда мы идем на игру, мы будем нести государственный флаг. Хотя за «Куньлунь» пока болеет не так много людей, это не значит, что наши крики не громки и наша поддержка недостаточна.

Впервые я побывала на хоккее в Москве в начале 2020 года, его организовал Фэй – основатель «Серого Мокко». Он пригласил меня, и я очень волновалась – и не только потому, что это было впервые. Фэй сказал, что я смогу познакомиться с игроками после матча. Мы сфотографировались с Кори Кэйном, и он подарил мне хоккейную клюшку. Боже, эта клюшка была выше меня, я с трудом везла ее в метро.

3 сентября мы ходили смотреть первую игру этого сезона против «Адмирала». Как раз тогда наступил китайский праздник середины осени, мы подарили хоккеистам лунные пряники, которые по традиции едят во время фестивалей. Мы надеялись, что пряники смогут навеять воспоминания о родине за границей и напомнить, что жители их родного города тоже всегда их поддерживают.

После Олимпиады в Пекине интерес к хоккею в Китае вырос. Игры не только позволили китайцам больше узнать о зимних видах спорта, но и пробудили любовь к ним. Правительство Китая даже выдвинуло лозунг: «Пусть 300 миллионов человек влюбятся в зимние виды спорта» – в которые, конечно же, входит и хоккей. Пока он не так популярен, как лыжи и шорт-трек, но у меня есть друг, который отправил своего сына учиться в детскую хоккейную школу в этому году.

Лу Ян, менеджер по работе с клиентами, Пекин:

– Когда я приезжала на гостевые матчи, болельщики соперников и сотрудники арен не верили, что у «Куньлуня» есть поклонники. У команды ведь и результаты не всегда хорошие. Но в Китае, несмотря на разницу во времени, болельщики смотрят игру ночью, радуясь каждому голу. В Мытищах фанаты тоже приходят на каждый матч, несмотря на результаты. Люди просто поддерживают команду, зная, что она может проиграть. В этом смысл болельщиков – болеть.

Я несколько раз общалась с игроками. В сезоне-2019/20 на домашнем матче я увидела Гарета Ханта и Лукаса Локхарта, которые сидели на противоположной трибуне. В перерыве я получила автограф и фотографию с Локхартом, поймав его в коридоре. Затем подошла к Ханту на трибуне и попросила о том же – при этом еще спросила, видел ли он баннер «Hunt and Luck we support you», который мы вывесили. Он был очень тронут, а после поблагодарил за поддержку. Это было 23 декабря – тогда Хант и Локхарт пропускали матч из-за дисквалификации, и я сделала баннер, чтобы их поддержать. Хотя Хант выглядит свирепым, он говорит мягко.

В том же сезоне на Матч звезд я делала баннер с поддержкой Брэндону Йипу. Он увидел его, когда был на льду, потом сам подошел и спросил, не хочу ли я сфотографироваться.

В сезоне-2020/21 Джереми Смит не появлялся в составе команды в начале сезона, а мы очень скучали по нему и хотели, чтобы он поскорее вернулся, переживали, что он ушел окончательно. Однажды в его соцсетях я увидела фото шлема с логотипом «Куньлуня». Спросила, будет ли он в этом сезоне выступать за нашу команду, и сказала, что болельщики очень хотели бы его возвращения. И он ответил! Признался, что тоже хочет вернуться как можно скорее и надеть шлем «Куньлуня». Потом я поделилась с другими болельщиками этой новостью, и мы все были рады, что Смит остается с нами.

Даниил Лебедев, графический дизайнер в музыкальной индустрии, Екатеринбург:

– Я познакомился с китайским хоккеем еще в 2017 году, когда в ВХЛ заявилась команда «Ценг Тоу». Я вел их официальный паблик во ВКонтакте, начал общаться с генеральным менеджером.

Впервые живьем посмотрел игру в 2018 году, когда поехал в Пермь – «Ценг Тоу» играл с «Молотом». В 2020-м наша команда объявила, что больше не будет выступать в ВХЛ – и я создал паблик «Китайский хоккей в России», веду по мере своей загруженности эту страницу. В феврале моему сообществу будет уже 3 года!

И с сентября 2020-го я стал болеть за «Куньлунь». В Китае не был, но планирую.

Как по мне – неважно, сколько человек болеет за команду – один или сто, сто или тысяча. Главное, чтобы это было искренне и от сердца.

Ван Инань, студент, Москва (Цинь Хуандао):

Я совсем недавно узнал о хоккее. Мне кажется, в Китае хоккей еще не получил своей популярности из-за климата: зимой только на севере или на западе идет снег, а на юге очень тепло. Поэтому трудно создать всекитайское соревнование – как КХЛ или НХЛ – и люди не очень увлекаются хоккеем.

Но четыре года назад, когда Китай получил право на проведение зимней Олимпиады, все поменялось. Появился специальный канал о зимних видах спорта. В школе учителя вместе с нами катались на лыжах. В газетах, журналах и мобильных приложениях появились новости о наших спортсменах, командах.

Тогда я первый раз узнал, что у нас команда играет в КХЛ, и ее хоккеисты будут участвовать в Олимпиаде. Первый матч, который я смотрел, был как раз на Играх.

Я сам люблю футбол и понимаю, что фанат – это важная часть клуба. И знаю, что в России у хоккея широкая фанатская база. Во многих городах своя команда, у которой длинная история. Это точно круто! И в Москве уже несколько известных клубов, у которых много фанатов. А «Куньлунь» еще совсем новая команда.

Как мы поддерживаем свою команду? Во-первых, у нас есть группа в WeChat. Там собираются фанаты «Куньлуня» из Китая, которые учатся или работают в Москве. Иногда мы вместе ходим на домашние матчи. Но «Арена Мытищи» для нас далековато – например, я живу на юго-западе, и каждый раз, когда хочу пойти на домашний матч, мне нужно тратить два часа туда и два обратно.

Когда я был на матче в Мытищах, я удивился и обрадовался тому, что здесь еще много русских фанатов «Куньлуня». Они живут рядом или приезжают из других городов. Это замечательно!

Мне кажется, мы пока новая команда, и нам не надо переживать о количестве фанатов. Самое главное – «Куньлунь» стал частью жизни людей. Например, по выходным вся семья может вместе посмотреть матч, или дети могут тренироваться на арене, в которой играет их любимая команда. Через «Куньлунь« люди могут больше узнать о китайском хоккее, даже о китайской еде, одежде, музыке и другой китайской культуре. И китайские и русские фанаты могут общаться на арене, узнать больше друг о друге. Арена становится пунктом международного культурного обмена. Я сам тоже познакомился с несколькими русским фанатами, мы вместе поддерживали команду. Они все хорошие и добрые люди! И один фанат взял с собой флаг Китая, мне было очень приятно – мы вместе сфотографировались, я ему подарил китайский чай.

Одним словом, если вы любите хоккей или хотите больше узнать о Китае – давайте вместе ходить на матчи «Куньлуня» и общаться!

Фото: из личных архивов болельщиков «Куньлуня»