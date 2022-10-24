Кажется, СКА помогли судьи: Яшкин ударил соперника по лицу клюшкой и тут же забил победный гол
А должен был сидеть в штрафном боксе.
СКА и «Локомотив» в третий раз за два месяца выдали яркий матч: гости устроили камбэк с 1:3, но за 5 минут до конца Дмитрий Яшкин забил победный гол. Капитан армейцев оказался в нужном месте: Марат Хуснутдинов перехватил шайбу в чужой зоне, а его партнер быстрее всех сориентировался и бросил с кистей.
Но есть нюанс: за несколько мгновений до этого – во время вбрасывания у ворот СКА – Яшкин грубо сыграл против Александра Волкова (ярославского, не питерского; да, их два) высоко поднятой клюшкой, за что его должны были удалить.
Судьи упустили этот момент, и нападающий хозяев вырвал победу в следующей атаке, хотя должен был сидеть на скамейке штрафников.
«Можно планировать одно, а на поле случается совершенно другое – то, что сегодня случилось, – философствовал после матча Игорь Никитин. – Там Яшкина не должно было быть на площадке. Мы не должны были так ошибаться. Вот и все».
Даже без этого удаления Яшкин выдал не самый дисциплинированный матч – еще в начале второго периода получил двойной малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой (!), а в конце того же отрезка был удален за подножку. Но ни одну из этих попыток «Локо» не реализовал.
«Хоккей – игра ошибок. Каждый игрок, ошибаясь, должен правильно реагировать на ошибки. Он [Яшкин] проявил характер, вел команду за собой, забил важнейший победный гол», – прокомментировал игру капитана Роман Ротенберг.
Эпизод точно будут обсуждать в ближайшие пару дней и ругать судей, но нельзя не признать, что сам Яшкин в последних матчах набрал хорошую форму – у него 3+3 за 4 игры.
- Дата проведения
- 24 октября, 19.30, «Ледовый дворец»
- 1:0 – 3 Хайруллин (Жафяров, Ожиганов)
- 1:1 – 12 Березкин (Волков, Лукичев)
- 2:1 – 29 Ожиганов (Грошев)
- 3:1 – 36 Камалов (Яшкин, Воробьев)
- 3:2 – 42 Красковский (Рафиков, Шалунов)
- 3:3 – 45 Сергеев (Шалунов, Коршков)
- 4:3 – 55 Яшкин (Хуснутдинов)
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Фото: ska.ru
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