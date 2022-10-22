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Шипачев наконец-то забил (впервые за 9 игр), Радулов всех выносил, но Уфа была лучше. Второй раунд Зеленого дерби

Олег Знарок Олег Знарок
Дмитрий Кагарлицкий Дмитрий Кагарлицкий
Илья Ежов Илья Ежов
Александр Радулов Александр Радулов
Григорий Панин Григорий Панин
Вадим Шипачев Вадим Шипачев
Салават Юлаев Салават Юлаев
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В таких играх дорога каждая секунда.

Матч «Салавата» и «Ак Барса» в Уфе получился не таким уж ярким в плане хоккея – поэтому от игру в Казани ждали гораздо большего. Предпосылки были: Знарку нужно доказывать свою профпригодность после серии поражений, а «Салават» набрал мощный ход перед поездкой в Татарстан (4 победы в 4 матчах).

Команды задали жару с самого начала, но по-разному: уфимцы забросили две шайбы в первом периоде, а «Ак Барс» ответил двумя жесткими эпизодами. Вернее, не весь «Ак Барс», а один Александр Радулов. Сначала нападающий вышел один на один с Ильей Ежовым, но умудрился вместо гола получить две минуты штрафа за блокировку.

А во втором периоде он выбил из игры Григория Панина – но явно неумышленно: после единоборства оба влетели в борт, и между молотом и наковальней оказался именно защитник. Результат – сломанный нос и поездка в больницу. Но к концу матча капитан вернулся на арену.

Илья Ежов – один из тех, у кого эта игра получилась особенно интересной (чего не скажешь про Амира Мифтахова из ворот напротив). После контакта с Радуловым он запомнился парой десятков сэйвов, но самый красивый был после броска Кагарлицкого – спасение в стиле Гашека. 

Чуть позже кипера «Салавата» спустил на землю Вадим Шипачев – прервал восьмиматчевую серию без голов, классно уложив Ежова на лед и катнув шайбу в пустые ворота. Это только четвертый его гол в сезоне – последний раз он забивал еще в сентябре.

У «Ак Барса» были моменты в конце матча, но сравнять не получилось. Примерно за секунду до конца матча Илья Ежов зафиксировал шайбу и прозвучала сирена. Гости уже поздравляли друг друга, но казанцы настаивали на том, что надо доиграть. Эту секунду доиграли – «Ак Барс» выиграл вбрасывание и даже сделал что-то вроде броска в сторону ворот. Но сама ситуация была больше похожа на отчаяние. 

Игра получилась насыщенной, но, по сути, многое было понятно еще в первом периоде. Плохую игру на старте признавал и Олег Знарок, и его игроки. Вообще это неудивительно: уфимцы в этом сезоне всего два раза (!) проиграли начальные 20 минут – в первых матчах против СКА и «Витязя». 

«Сегодня, наверное, мы были другими, нельзя так начинать первый период, – резюмировал Дмитрий Кагарлицкий. – Мы его провалили, тяжело было выбираться, но ребята старались, бились. Если брать игру в целом, то движение было неплохое, много создавали моментов, но не реализовали, поэтому проиграли».

У «Салавата» пятая подряд победа, и все прекрасно, а казанцам надо срочно выигрывать, чтобы болельщики перестали считать поражения и отправлять Знарка в отставку. А ведь в ближайшие две недели еще два Зеленых дерби…

Фонбет Чемпионат КХЛ

Ак Барс – Салават Юлаев 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)
Дата проведения
22 октября, 17.00, «Татнефть-Арена»
Онлайн матча Видео
0:1 – 12 Санников (Картаев, Панин)
0:2 – 20 Хмелевски (Кулемин)
1:2 – 27 Сафонов (Войнов)
1:3 – 33 Мухамадуллин (Мерфи, Хмелевски)
2:3 – 43 Шипачев (Кагарлицкий, Галиев)
Вратари: Мифтахов 14/17, Билялов 5/5 – Кареев 30/32.

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Фото: vk.com/hcakbars

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