Шипачев наконец-то забил (впервые за 9 игр), Радулов всех выносил, но Уфа была лучше. Второй раунд Зеленого дерби

В таких играх дорога каждая секунда.

Матч «Салавата» и «Ак Барса» в Уфе получился не таким уж ярким в плане хоккея – поэтому от игру в Казани ждали гораздо большего. Предпосылки были: Знарку нужно доказывать свою профпригодность после серии поражений, а «Салават» набрал мощный ход перед поездкой в Татарстан (4 победы в 4 матчах).

Команды задали жару с самого начала, но по-разному: уфимцы забросили две шайбы в первом периоде, а «Ак Барс» ответил двумя жесткими эпизодами. Вернее, не весь «Ак Барс», а один Александр Радулов. Сначала нападающий вышел один на один с Ильей Ежовым, но умудрился вместо гола получить две минуты штрафа за блокировку.

А во втором периоде он выбил из игры Григория Панина – но явно неумышленно: после единоборства оба влетели в борт, и между молотом и наковальней оказался именно защитник. Результат – сломанный нос и поездка в больницу. Но к концу матча капитан вернулся на арену.

Илья Ежов – один из тех, у кого эта игра получилась особенно интересной (чего не скажешь про Амира Мифтахова из ворот напротив). После контакта с Радуловым он запомнился парой десятков сэйвов, но самый красивый был после броска Кагарлицкого – спасение в стиле Гашека.

Чуть позже кипера «Салавата» спустил на землю Вадим Шипачев – прервал восьмиматчевую серию без голов, классно уложив Ежова на лед и катнув шайбу в пустые ворота. Это только четвертый его гол в сезоне – последний раз он забивал еще в сентябре.

У «Ак Барса» были моменты в конце матча, но сравнять не получилось. Примерно за секунду до конца матча Илья Ежов зафиксировал шайбу и прозвучала сирена. Гости уже поздравляли друг друга, но казанцы настаивали на том, что надо доиграть. Эту секунду доиграли – «Ак Барс» выиграл вбрасывание и даже сделал что-то вроде броска в сторону ворот. Но сама ситуация была больше похожа на отчаяние.

Игра получилась насыщенной, но, по сути, многое было понятно еще в первом периоде. Плохую игру на старте признавал и Олег Знарок, и его игроки. Вообще это неудивительно: уфимцы в этом сезоне всего два раза (!) проиграли начальные 20 минут – в первых матчах против СКА и «Витязя».

«Сегодня, наверное, мы были другими, нельзя так начинать первый период, – резюмировал Дмитрий Кагарлицкий. – Мы его провалили, тяжело было выбираться, но ребята старались, бились. Если брать игру в целом, то движение было неплохое, много создавали моментов, но не реализовали, поэтому проиграли».

У «Салавата» пятая подряд победа, и все прекрасно, а казанцам надо срочно выигрывать, чтобы болельщики перестали считать поражения и отправлять Знарка в отставку. А ведь в ближайшие две недели еще два Зеленых дерби…

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Фото: vk.com/hcakbars