Мощнейший подъем «Нефтехимика»: 5 побед подряд после провала на старте. Обыграли «Динамо», забросив мини-шедевр

С буллитами тоже все в порядке.

«Нефтехимик» ужасно начал сезон – проиграл 10 матчей из 10 и стал последним в лиге, кто одержал победу. Но после этого ситуация стала довольно быстро выправляться – к игре с московским «Динамо» нижнекамцы подошли с серией из четырех побед.

Хотя москвичи дали понять, что свою серию из пяти побед они тоже хотели бы продлить – к середине матча гости вели 2:1. Только «Нефтехимик» сотворил маленький шедевр, разыграв симпатичную комбинацию: Егор Попов отдал передачу на Вячеслава Лещенко, а тот в касание красиво попал с острого угла. Неплохо для последней команды Востока (спойлер: уже нет).

Основное время закончилось вничью, а в буллитах хозяева были гораздо лучше – нижнекамцы реализовали три из трех, а решающий бросок исполнил Михаил Назаров.

«Очень напряженный матч. Мало удалений, игра получилась жесткой и силовой. Обилие голевых моментов: и у нас два выхода в ноль было, и у соперника. Думаю, всем понравилось. Готовимся к следующему сопернику, не менее именитому, который сейчас набрал ход», – скромно прокомментировал результат матча главный тренер Олег Леонтьев. Руководство клуба не стало увольнять его после 10 поражений подряд – и это был абсолютно верный шаг.

Лещенко и Назаров – лидеры «Нефтехимика» в бомбардирской гонке. Вячеслав набрал 5+8 за 15 игр, а Михаил раздает не меньше, но забивает пока реже – у него 3+8.

Отдельно выделяется вратарь Эмиль Гарипов, который принял участие во всех пяти победах. В игре с «Динамо» он сделал 39 сэйвов. Иронично, что Гарипов попал в Нижнекамск из «Трактора», где с ним разорвали контракт, а теперь челябинцы опустились на последнее место.

«Нефтехимик» взял реванш за поражение в начале сезона (1:6) и прервал победную серию динамовцев. При этом выправили и положение в таблице – осталось всего одно очко до идущего восьмым на Востоке «Амура».

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Фото: Хоккейный клуб «Нефтехимик» Нижнекамск