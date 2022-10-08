Трансформеры, статуя Свободы, питомцы, Foo Fighters и «Топ Ган» с Томом Крузом – вратари НХЛ представили шлемы на новый сезон

Произведения искусства.

Новый чемпионат НХЛ уже стартовал – пусть и за пределами Северной Америки – но только для двух команд: «Нэшвилла» и «Сан-Хосе». Остальные же команды заканчивают предсезонку, пытаясь определить состав на первые матчи регулярки.

Сейчас обкатываются не только тренерские задумки, но и новые элементы дизайна. Вратари всегда одни из первых готовятся к сезону, заранее заказывая новый раскрас для шлемов. Большинство киперов уже показали, в чем будут играть в этом году – пора ознакомиться с самыми топовыми дизайнерскими решениями.

Шестеркин выбрал главный символ США

Вратарь «Рейнджерс» стал одним из лучших игроков прошлого сезона, круто выступив не только в регулярке, но и в плей-офф. Перед новым чемпионатом он решил освежить дизайн шлема.

Один из главных символов Нью-Йорка и всего США – Статуя Свободы – теперь красуется на голове Шестеркина, а по бокам – две головы орла.

На затылке в виде граффити выполнен номер 31 в цветах клуба. Справа – надпись NYR, на фоне которой еще одна отсылка к главной достопримечательности города.

В тренде – отсылки на фильм про летчиков

Довольно крутой шлем получил вратарь системы «Филадельфии» Трой Гросеник.

Ему сделали настоящий шлем летчика – с изображением кислородного оборудования спереди. Сзади – надпись Goose PF-29, отсылка к фильму 1986 года «Топ Ган» и одному из его героев – Нику Брэдшоу с позывным «Гусь». Кстати, в мае этого года вышло продолжение – «Топ Ган: Мэверик», главную роль в фильме вновь сыграл Том Круз.

Помимо главной отсылки на шлеме можно найти флаг США и изображение маски человека-паука, под которой красуется надпись believe. Но самое крутое – переливание изображений на свету, что делает шлем в два раза круче.

Пожалуй, «Флайерс» стоит поднимать Гросеника из АХЛ хотя бы только из-за маски. Если он вообще останется в клубе (его выставили на уэйвер).

Продолжение «Топ Гана» собрало почти 1,5 млрд долларов и новую армию фанатов. Гросеник оказался не единственным вратарем, которому понравилась картина. Джон Гибсон из «Анахайма» тоже заценил актерскую игру Тома Круза и поместил надпись Maverick (позывной героя, которого играет Круз) на шлем.

Черно-бело-оранжевые полосы и название клуба сверху – классное сочетание. В новом сезоне Джон однозначно будет тащить.

У Харта будет рок-шлем: и агрессивно, и грустно одновременно

Картер Харт – основной вратарь «Флайерс» – тоже обновил стиль и украсил его не менее крутой отсылкой, чем у дублера.

По бокам маски голкипер изобразил членов группы Foo Fighters – вокалиста Дэйва Грола и барабанщика Тейлора Хокинса. Последний скончался в мае этого года во время тура коллектива по Южной Америке.

«Foo Fighters – это группа, которая мне очень нравилась, и это любимая группа моего отца, – сказал Харт. – Когда мы ехали на хоккей в его грузовике, когда я был маленький, он включал песню «The Pretender» – и это зажигало меня перед игрой. Так что я хотел сделать это для него, а с кончиной Хокинса я подумал, что это будет хорошая дань уважения группе и Тейлору».

Стартер «Филадельфии» – большой любитель рока. В прошлом он играл в маске с портретами Ангуса Янга и Брайана Джонсона из AC/DC.

Вратари «Торонто» тоже обновились – просто и со вкусом

Тандем Мюррей – Самсонов будет в новом сезоне тащить «Торонто» во второй раунд Кубка Стэнли. Пришлось менять боевую раскраску – до этого оба вратаря играли в других клубах, а новым цветам нужно соответствовать.

Гениальных отсылок в эскизах нет, но смотрится все равно классно. Мюррей изобразил на шлеме панораму Торонто с его известной телебашней, а также злобного льва на затылке.

Илья Самсонов будет конкурировать с канадцем в темно-синих цветах с большим кленовым листом на голове и названием команды сбоку. На подбородке россиянин решил напомнить свой номер – 35.

Вратари «Каролины» верны традициям – но выглядят круто

Вы же не забыли про Фредерика Андерсена из «Каролины» – главного фаната конструктора Lego? Все давно привыкли к изображению лего-человечков на его шлеме, так что новый рисунок не стал сюрпризом. До этого он изображал игрушечного вратаря с джерси «Анахайма» и лего-бэтмена, а в этот раз остановился на хоккеисте в джерси своей новой команды.

А его коллега по ураганам Антти Раанта поклонник одного мультипликационного героя. Традиционно на шлеме финский голкипер изобразил персонажа бельгийского мультфильма «Счастливчик Люк» – собаку Рантанплана (созвучно с фамилией игрока). В интервью 2016 года хоккеист рассказывал, что его детский тренер дал ему такое прозвище – и с 15 лет финн не расстается с этим псом на маске.

Отсылки к кино – новый тренд. Вратарь «Бостона» тоже поддержал его

Кит Кинкейд – большой фанат Адама Сэндлера, поэтому неудивительно, что перейдя в «Брюинс», вратарь решил отдать дань уважения любимому актеру. Тем более, в фильме «Счастливчик Гилмор» он надевал на себя свитер «Бостона».

С одной стороны шлема Кинкейд разместил изображение главного героя в джерси и с клюшкой для гольфа в руках, а с другой – упомянул фразу «Тап, тап, тапару» из этой же картины. Но, кажется, болельщики «Провиденса» – фарм-клуба «Бостона» – будут видеть этот шлем чаще фанатов главной команды.

Якоб Маркстрем наводит ужас на соперников

Шведский вратарь «Калгари» тоже решил обновиться на новый сезон. От дизайнера Джордана Бурго голкипер получил маску с черепом и ковбойской красной банданой. Сзади расположились три короны – символ родной Швеции и надпись «папа».

«Кракен» выпустил Грубауэра, а он выпустил Кракена

Филиппу Грубауэру предстоит второй сезон в форме «Сиэтла», и он решил максимально соответствовать образу кракена. Теперь вратарь полностью украшен щупальцами ужасного чудовища – начиная от маски, и заканчивая щитками. Выглядит очень круто.

Маска – место и для пингвинов, и для домашних животных

Кейси ДеСмит настолько без ума от своих питомцев, что решил изобразить их на своем шлеме. Получилось мило, хотя классический пингвин «Питтсбурга» на желтом фоне все равно забирает все внимание.

У Василевского – грустный повод для рисунка

Кот, сидящий в чаше Кубка Стэнли – умилительнейшая картина. Но, увы, для Андрея Василевского теперь это лишь воспоминание – и новый рисунок на шлеме в память о своем коте.

«Васи почтил память своего кота, который ушел из жизни», – написала аэрограф Сильви Марсоле, готовившая дизайн этого шлема.

Любовь, пронесенную с детства – на шлем

Судя по всему, Лукаш Достал любит франшизу о трансформерах. Вратарь «Анахайма» изобразил логотип автоботов на своем шлеме, а также сделал приятную отсылку для фанатов – старый логотип клуба.

На затылке – флаг Чехии и силуэт Оптимуса Прайма. Жаль, чаще эта маска будет мелькать в АХЛ, чем в НХЛ.

Смерть, монах и главная цель

Непонятно, что было в голове Джордана Биннингтона, когда он описывал нужный ему дизайн, но получилось необычно. С одной стороны маски вратарь будет играть с буддийским монахом на фоне пальм, с другой – с образом смерти во тьме.

А вот сзади канадец поместил Кубок Стэнли и кинокамеру. Возможно, игрок ставит себе цель не только выиграть еще одну чашу, но и сняться в фильме.

«Айлендерс»: Варламов вдохновился граффити, а Сорокин напомнил об истории клуба

Готов к сезону и тандем «Айлендерс» Варламов – Сорокин – парни тоже представили новые рисунки на масках.

Семен оставил старую основу, но добавил два важных элемента – переделал надпись «Лонг-Айленд» и нанес изображение Посейдона – древнегреческого бога морей. Варламов объяснил, почему выбрал именно этого мифологического героя:

«Он бог океана, а мы живем практически в океане. Я увидел классное граффити – кто-то нарисовал Посейдона на стене, поэтому я сфотографировал его, а затем показал Дэйву Арту и сказал, что хочу поместить это на свой шлем. Он проделал потрясающую работу».

Илья Сорокин поместил на маску сразу несколько легенд клуба: Майка Босси, Кларка Гиллиса, Бутча Горинга, Боба Нистрома, Дениса Потвина, Билли Смита, Джона Тонелли и Брайана Тротье. Возможно, решил приурочить к 50-летию клуба.

Объяснил коротко: «Они построили этот клуб. Это уважение организации».

В «Детройте» отдают дань уважения легендам

Вратарь «Ред Уингс» Вилле Хуссо получил маску с логотипом команды, которая на первый взгляд, выглядит банально. Но она в точности копирует шлем, который носил другой вратарь – знаменитый Майк Вернон. Канадец выигрывал чашу с «Детройтом» в 1997 году, так что кто знает – может, это фартовый рисунок для вратарей.

Отсылку к вратарским легендам решил сделать и коллега Хуссо – Алекс Неделькович. На его шлеме в новом сезоне будут изображены сразу четыре знаменитых голкипера: Доменик Гашек, Терренс Савчак, Крис Осгуд и Джимми Ховард.

Фото: twitter.com/NYRangers, twitter.com/NHLFlyers, nhl.com, twitter.com/MapleLeafs, twitter.com/tavmarnythews, twitter.com/Canes, twitter.com/NHLBruins, instagram.com/daveart, twitter.com/emeraldcityhky, instagram.com/nhlpa, facebook.com/jessescustomdesign, instagram.com/shellshockco, instagram.com/doncarlson4524