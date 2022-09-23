Самый яркий тренер нашего хоккея: разносит команду, ругается с соперником, шутит над игроками и порождает мемы

Уже есть раздел Мартемьянова в клубном магазине.

Андрей Мартемьянов всегда был эмоциональным тренером, но в этом сезоне работа с «Сибирью» раскрыла его по-особенному. Он постоянно появляется в новостях с необычными инфоповодами, а его речи разбирают на мемы и даже делают с ними мерч.

Вряд ли этот подход помогает в плане результата (хотя новосибирцы идут четвертыми на Востоке с пятью победами в 10 матчах), но таким поведением тренер привлекает внимание к команде и заставляет о ней говорить. В клубе же умело этим пользуются и переводят вектор на интерес болельщиков.

Еще не кончился первый месяц розыгрыша, а уже можно насобирать кучу интересностей с участием Мартемьянова.

Устроил разнос в раздевалке и выдал легендарное «тютютю»

Отжигать он начал еще перед стартом сезона. После поражения «Витязю» в контрольном матче главный тренер новосибирцев выдал необычную речь:

«Первый период был равненький, второй мы провалили. Давайте из своих буйных головушек убирать вот этот витиеватый хоккей. Его сейчас, ребята, нет. Он пошел, когда соперник встал, вот сейчас вы сами чувствуете, 1:4 — они уже как бы не особо сопротивлялись, обреченные такие. Начало все проходить».

В итоге, фраза про «витиеватый хоккей» стала мемом: с ней был выпущен мерч, а фан-сектор даже вывесил баннер.

В конце предсезоннки «Сибирь» участвовала в питерском турнире имени Николая Пучкова, где проиграла сочинцам в последней игре – 0:3. В итоге сибиряки заняли второе место, что очень не понравилось главному тренеру.

Мартемьянов устроил команде мощный разнос прямо перед камерами пресс-службы. Но запомнился не сам разбор полетов, а дико смешная фраза, сказанная в процессе, и сопровождаемая пантомимой: «Тю-тю-тю-тю, тю-тю-тю-тю, мы так очков не наберем. Красивый хоккей, содержательный, все смотрелось, прилично. Ноль». Таким способом тренер изобразил подопечных, сделав акцент, видимо, на их рассеянности.

Фраза тоже стала мемом, и уже на первом домашнем матче против «Куньлуня» для болельщиков придумали крутой интерактив: около специального стенда нужно было изобразить Мартемьянова и выложить видео с нужными хэштегами. Самые креативные и похожие фанаты получили призы от хоккейного клуба.

Послал Айэленда во время драки игроков в подтрибунке

В гостевом матче с «Куньлунем» хоккеисты запомнились не красивой игрой, а дракой по пути в раздевалки после второго периода. Повздорили Гарет Хант и Денис Голубев, к которым позже присоединился Евгений Чесалин, несколько раз ударивший игрока китайской команды.

За этим наблюдали тренеры команд, но молчать они не стали (хотя и не перешли на кулаки). На видео прекрасно видно, куда именно посоветовал пойти Мартемьянов канадскому специалисту – возможно, тот ответил ему тем же на другом языке.

Потасовка быстро закончилась, а после матча Андрей Анатольевич не видел чего-то плохого в случившемся: «Накал хороший в игре был, парни чуть-чуть повздорили. Ничего страшного не произошло, обычные мужские разговоры, все нормально»

Надел петличку в игре с «Авангардом» и подарил несколько смешных фраз

Первую домашнюю серию «Сибирь» начала с креатива и закончила им же. Работники медиаслужбы надели на главного тренера микрофон, благодаря чему можно было подслушать, о чем он разговаривает с игроками на скамейке.

Конечно, все в итоговый монтаж включать не стали, но пятиминутный ролик и без этого получился весьма насыщенным. Чего стоят его фразы «Рыжий, попадешь в девятку?», адресованное Денису Голубеву и «Але, там вот столько было», когда Мартемьянов спорил с судьями об офсайде. Но главная мысль: «Авангард» команда хорошая, но мы тоже не из жопы вылезли».

«Сначала да, одергивал [себя], потом уже было не до этого, – смеялся он на пресс-конференции. – Когда накал страстей закипал, напряжение было, за речью перестал следить. Уговаривать меня не пришлось. Спросили – я ответил да, вот и все. Вы, журналисты, нам помогаете, и мы вам должны помогать. Болельщикам такое интересно».

К слову, про одергивания: за почти шесть минут видео можно насчитать 36 матерных слов от наставника, которые умело замаскировали под уже известное «тютютю». Страшно представить, как много ругается Мартемьянов без микрофона, если его разозлить.

Выдал мощную речь после камбэка с «Нефтехимиком»

Несмотря на все шутки, Мартемьянов остается отличным мотиватором для команды, и даже после победного матча справедливо указывает игрокам на их ошибки.

Так было и после игры с «Нефтехимиком», в котором «Сибирь» выиграла, уступая 0:2 после двух периодов. Но тренера это особо не обрадовало:

«То, о чем мы договорились – это, бойцы, не всегда пройдет. И надо быть к этому готовым. В первом периоде явно сквозило: «Мы уже троечку ведем». Это двести процентов. Ни заряженности, ни борьбы. Столкнулись с упорной работой соперника, с заряженностью – и опять поплыли. Это вторая игра, где мы проваливаем первый период. Вторая игра подряд. Это сидит только вот здесь (показывает на голову) и вот здесь, внутри команды. У нас перестало быть чувство опасности. Откуда это взялось – я не понимаю».

Речь настолько мощная – что после нее хочется самому на лед бежать.

Вдохновил на отдельный раздел в фан-шопе

За месяц с небольшим Мартемьянов породил такое количество мемов, что «Сибирь» решила не упускать возможность заработать на этом. На сайте клубного магазина появился отдельный раздел, названный «МАРТчендайзинг».

Правда, пока в фан-шопе всего три товара: футболки с надписью «тютютю» и фразой о «витиеватом хоккее», а также ограниченная серия повербанков с мемами.

И на этом тренер «Сибири» вряд ли остановится – во всяком случае медиаслужба клуба готова с жадностью ловить любое его слово и превращать в предмет для обсуждения.

Фото: hcsibir.ru