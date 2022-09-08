«Металлург» заваливает старт сезона: теперь подарил героический камбэк «Амуру». Уже третье поражение

Забил даже Грецкий.
«Металлург» в первую неделю Фонбет чемпионата КХЛ откровенно удивляет: своих болельщиков – неприятно, а соперников – наоборот, очень милыми сюрпризами. Самая зрелищная команда прошлого сезона все еще неплохо играет в атаке, но катастрофически проваливается в защите.
Если поражение ЦСКА на старте можно списать на мощь соперника и игру в гостях (ну да, так себе оправдание в 2022-м), провал с «Северсталью» на недооценку соперника и тренерский гений Разина, то к поражению от «Амура» все аргументы в пользу уральцев заканчиваются.
И ведь начали в четверг они отлично: Голдобин забросил шайбу после гениального предголевого паса Майе, да еще и в своем 100-м матче за «Металлург».
Продолжили не менее чудным голом Никонцева – но вся красота заброшенной шайбы опять в передаче – ее сделал Денис Зернов.
Но внешняя красота голов немного не сочеталась со статистикой: «Амур» перебросал соперника и в первом (10:13 в створ), и во втором (5:11) периодах. С нынешней обороной «Магнитки» это просто обязано было привести к голам – хотя преимущество в матче уральцы все же удерживали.
К 54-й минуте «Металлург» вел 4:2 – и трудно было поверить, что он повторит ошибки прошлой игры. Но, кажется, матч с «Северсталью» ничему не научил Воробьева и хоккеистов.
За семь минут до конца третий гол гостей забросил
канадский гений Вячеслав Грецкий. Нападающий с белорусским паспортом и очень хоккейной фамилией не забрасывал в КХЛ с февраля 2020 года.
Добил хозяев Иван Николишин, которому хватило на это 45 секунд: сначала сравнял счет при игре 6 на 5 за 25 секунд до конца. Снятый соперником вратарь – уже какая фобия «Магнитки»: в прошлом матче «Северсталь» забила им три гола без кипера в воротах.
А в овертайме тот же Николишин забросил победную! Долго раскачиваться не стал – в первой же смене.
«Это ситуация, которую надо переламывать. Ребята давят из себя, но немного не получается. Не идет у них: в атаке меньше, в обороне не идет», – грустно признавал Илья Воробьев после игры.
У «Металлурга» все откровенно плохо: три поражения в четырех стартовых играх – хотя заброшено 14 шайб. Впереди еще один матч в Магнитогорске – против «Спартака», а затем дальний непростой выезд.
«Амур» может быть доволен тяжелым выездом: 4 очка из 8, и старт домашней серии из пяти матчей. Два из них – с «Магниткой» в ее нынешнем состоянии. Пожалуй, это удачный календарь для хабаровчан.
- Дата проведения
- 8 сентября, 17.00, «Арена-Металлург»
- 1:0 – 13 Голдобин (Юров)
- 2:0 – 15 Никонцев (Зернов)
- 2:1 – 22 Йордан (Николишин)
- 3:1 – 42 Юров (Яковлев, Земченок)
- 3:2 – 42 Лихачев (Слепец)
- 4:2 – 52 Керри (Лайпсик, Чибисов)
- 4:3 – 54 Грецкий (Корягин)
- 4:4 – 60 Николишин (Руденков)
- 4:5 – 62 Николишин (Руденков)
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