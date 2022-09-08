«Металлург» заваливает старт сезона: теперь подарил героический камбэк «Амуру». Уже третье поражение

Забил даже Грецкий.

«Металлург» в первую неделю Фонбет чемпионата КХЛ откровенно удивляет: своих болельщиков – неприятно, а соперников – наоборот, очень милыми сюрпризами. Самая зрелищная команда прошлого сезона все еще неплохо играет в атаке, но катастрофически проваливается в защите.

Если поражение ЦСКА на старте можно списать на мощь соперника и игру в гостях (ну да, так себе оправдание в 2022-м), провал с «Северсталью» на недооценку соперника и тренерский гений Разина, то к поражению от «Амура» все аргументы в пользу уральцев заканчиваются.

И ведь начали в четверг они отлично: Голдобин забросил шайбу после гениального предголевого паса Майе, да еще и в своем 100-м матче за «Металлург».

Продолжили не менее чудным голом Никонцева – но вся красота заброшенной шайбы опять в передаче – ее сделал Денис Зернов.

Но внешняя красота голов немного не сочеталась со статистикой: «Амур» перебросал соперника и в первом (10:13 в створ), и во втором (5:11) периодах. С нынешней обороной «Магнитки» это просто обязано было привести к голам – хотя преимущество в матче уральцы все же удерживали.

К 54-й минуте «Металлург» вел 4:2 – и трудно было поверить, что он повторит ошибки прошлой игры. Но, кажется, матч с «Северсталью» ничему не научил Воробьева и хоккеистов.

За семь минут до конца третий гол гостей забросил канадский гений Вячеслав Грецкий. Нападающий с белорусским паспортом и очень хоккейной фамилией не забрасывал в КХЛ с февраля 2020 года.

Добил хозяев Иван Николишин, которому хватило на это 45 секунд: сначала сравнял счет при игре 6 на 5 за 25 секунд до конца. Снятый соперником вратарь – уже какая фобия «Магнитки»: в прошлом матче «Северсталь» забила им три гола без кипера в воротах.

А в овертайме тот же Николишин забросил победную! Долго раскачиваться не стал – в первой же смене.

«Это ситуация, которую надо переламывать. Ребята давят из себя, но немного не получается. Не идет у них: в атаке меньше, в обороне не идет», – грустно признавал Илья Воробьев после игры.

У «Металлурга» все откровенно плохо: три поражения в четырех стартовых играх – хотя заброшено 14 шайб. Впереди еще один матч в Магнитогорске – против «Спартака», а затем дальний непростой выезд.

«Амур» может быть доволен тяжелым выездом: 4 очка из 8, и старт домашней серии из пяти матчей. Два из них – с «Магниткой» в ее нынешнем состоянии. Пожалуй, это удачный календарь для хабаровчан.

Фонбет Чемпионат КХЛ

Фото: ХК «Металлург» Магнитогорск