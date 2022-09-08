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«Металлург» заваливает старт сезона: теперь подарил героический камбэк «Амуру». Уже третье поражение

Филипп Майе Филипп Майе
Денис Зернов Денис Зернов
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Николай Голдобин Николай Голдобин
Анатолий Никонцев Анатолий Никонцев
Вячеслав Грецкий Вячеслав Грецкий
Металлург Мг Металлург Мг
Амур Амур
Иван Николишин Иван Николишин
Илья Воробьев Илья Воробьев
КХЛ КХЛ
Хоккей Хоккей

Забил даже Грецкий.

«Металлург» в первую неделю Фонбет чемпионата КХЛ откровенно удивляет: своих болельщиков – неприятно, а соперников – наоборот, очень милыми сюрпризами. Самая зрелищная команда прошлого сезона все еще неплохо играет в атаке, но катастрофически проваливается в защите.

Если поражение ЦСКА на старте можно списать на мощь соперника и игру в гостях (ну да, так себе оправдание в 2022-м), провал с «Северсталью» на недооценку соперника и тренерский гений Разина, то к поражению от «Амура» все аргументы в пользу уральцев заканчиваются.

И ведь начали в четверг они отлично: Голдобин забросил шайбу после гениального предголевого паса Майе, да еще и в своем 100-м матче за «Металлург». 

Продолжили не менее чудным голом Никонцева – но вся красота заброшенной шайбы опять в передаче – ее сделал Денис Зернов.

Но внешняя красота голов немного не сочеталась со статистикой: «Амур» перебросал соперника и в первом (10:13 в створ), и во втором (5:11) периодах. С нынешней обороной «Магнитки» это просто обязано было привести к голам – хотя преимущество в матче уральцы все же удерживали. 

К 54-й минуте «Металлург» вел 4:2 – и трудно было поверить, что он повторит ошибки прошлой игры. Но, кажется, матч с «Северсталью» ничему не научил Воробьева и хоккеистов.

За семь минут до конца третий гол гостей забросил канадский гений Вячеслав Грецкий. Нападающий с белорусским паспортом и очень хоккейной фамилией не забрасывал в КХЛ с февраля 2020 года.

Добил хозяев Иван Николишин, которому хватило на это 45 секунд: сначала сравнял счет при игре 6 на 5 за 25 секунд до конца. Снятый соперником вратарь – уже какая фобия «Магнитки»: в прошлом матче «Северсталь» забила им три гола без кипера в воротах.

А в овертайме тот же Николишин забросил победную! Долго раскачиваться не стал – в первой же смене.

«Это ситуация, которую надо переламывать. Ребята давят из себя, но немного не получается. Не идет у них: в атаке меньше, в обороне не идет», – грустно признавал Илья Воробьев после игры.

У «Металлурга» все откровенно плохо: три поражения в четырех стартовых играх – хотя заброшено 14 шайб. Впереди еще один матч в Магнитогорске – против «Спартака», а затем дальний непростой выезд. 

«Амур» может быть доволен тяжелым выездом: 4 очка из 8, и старт домашней серии из пяти матчей. Два из них – с «Магниткой» в ее нынешнем состоянии. Пожалуй, это удачный календарь для хабаровчан.

Фонбет Чемпионат КХЛ

Металлург Мг – Амур 4:5 (2:0, 0:1, 2:3, 0:1)
Дата проведения
8 сентября, 17.00, «Арена-Металлург»
Онлайн матча Видео
1:0 – 13 Голдобин (Юров)
2:0 – 15 Никонцев (Зернов)
2:1 – 22 Йордан (Николишин)
3:1 – 42 Юров (Яковлев, Земченок)
3:2 – 42 Лихачев (Слепец)
4:2 – 52 Керри (Лайпсик, Чибисов)
4:3 – 54 Грецкий (Корягин)
4:4 – 60 Николишин (Руденков)
4:5 – 62 Николишин (Руденков)
Вратари: Кошечкин 30/35 – Аликин 19/21, Калниньш 7/9.

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Фото: ХК «Металлург» Магнитогорск

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